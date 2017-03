Die Lieblinge dürfen bleiben Die Kunstausstellung Görlitzer Art geht zu Ende. Was von den zehn Objekten noch da ist, wird bis auf wenige abgebaut.

Dieses Kunstwerk von Görlitzer Art lieben die Görlitzer: die Herde „grast" zurzeit auf der Theaterwiese und bleibt der Stadt erhalten.

Das „&“ und die sogenannte Maske im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Salomonstraße werden das Stadtbild ebenfalls weiter mitbestimmen. Die weiteren Kunstwerke werden nach und nach abgebaut. Noch nicht ganz klar ist indes, ob das auch auf die Kristalle des Meißner Künstlers Matthias Lehmann zutrifft, die Stadt hat sich dazu noch nicht geäußert.





Eine umstrittene Schau geht zu Ende. Es war ein Experiment. An zehn Orten in der Innenstadt hatten Künstler ihre Exponate installiert, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Görlitzer Art hieß das Ganze und geht nach einem Jahr nun zu Ende. Ab Freitag werden die Kunstwerke nach und nach abgebaut.

So sie es nicht schon sind, wie die Installation „Grenze“ auf dem Lutherplatz. Die teilweise verspiegelten Prismen gehörten zu den umstrittensten und am häufigsten zerstörten Kunstwerken der gemeinsamen Ausstellung der Stadt Görlitz mit Europas Kulturhauptstadt Wroclaw. Mehrfach hatte die Stadt das Werk von Tomasz Tomaszewski reparieren lassen. Auch die „Wolkenschaukel“ auf dem Otto-Buchwitz-Platz ist schon vor einigen Tagen abmontiert und abtransportiert worden. Die langen Schlaufen dieses Kunstwerkes von Paulina Sobczyk, Stefania Pietrasik und Klaudia Kaczmarek waren oft zerrissen, schließlich waren sie zum Schaukeln da, wovon die Görlitzer auch rege Gebrauch machten.

Doch einigen Kunstwerken der ungewöhnlichen Ausstellung blüht eine bessere Zukunft. Die Stadt hatte mit einer Umfrage ermitteln lassen, welche Objekte den Görlitzern am besten gefallen. Die drei Siegerkunstwerke dürfen bleiben. „Die Künstler haben Interesse am jetzigen Standort und sind bereit, sie uns als Dauerleihgabe zu überlassen“, sagt Bürgermeister Michael Wieler. Die Verhandlungen dazu laufen im Moment. Bedingung außerdem: Die Stadt soll für den laufenden Unterhalt aufkommen. Das sei „ein überschaubarer Betrag“, sagt Michael Wieler.

So sind für das Siegerkunstwerk, die „Herde“, etwa 300 Euro pro Jahr veranschlagt. Allerdings ohne die Kosten, die bei einem weiteren Umzug der „Herde“ hinzu- kämen. Und das sei wünschenswert, sagt Wieler. Schließlich ist es eine Herde und die zieht eben von Ort zu Ort. Vor ihrem jetzigen Platz auf der Theaterwiese war das Kunstwerk von Piotr Wesolowski auf der Elisabethstraße, dann auf dem Marienplatz zu sehen. Der Zweitplatzierte – das „&“ vom Wilhelmsplatz – bleibt an Ort und Stelle. „Es ist ja fast wie für den Wilhelmsplatz gemacht“, sagt der Bürgermeister. „Es gibt dem Platz eine eigene Aura, vor allem in der Dämmerung.“ Geschaffen wurde es von Krzysztof Furtas, der damit das Zusammenwachsen von Polen und Deutschland, aber persönliche Beziehungen und Verbindungen und das Nichtalleinsein in der Welt symbolisieren wollte. Etwa 1 000 Euro Unterhalt wird das die Stadt künftig pro Jahr kosten. Weiteres Geld, um Vandalismusschäden zu reparieren, werde hoffentlich nicht nötig sein. „Das ,&‘ war ja am Anfang auch Angriffsfläche, aber die Provokation, es zerstören zu wollen, ist offenbar verblasst“, sagt der Bürgermeister.

250 Euro sind es für die „Maske“ vom Kreisverkehr auf dem Bahnhofsstraße. Die Skulptur von Marianne Wesolowska-Eggimann soll auch an ihrem Standort bleiben. „Sie könnte auch an jedem anderen Kreisverkehr stehen, aber für den am Bahnhof gab es viel Sympathie“, sagt Wieler.

Das Geld soll aus der Kulturraumförderung kommen, der städtische Haushalt müsse damit also nicht belastet werden. Kulturausschuss und Verwaltungsausschuss haben bereits zugestimmt. Der Stadtrat müsste es bei solchen Summen formell nicht tun, aber es sei der ausdrückliche Wunsch, dass dazu doch noch mal ein Stadtratsbeschluss gefasst wird, sagt Wieler. „Um sich als Stadt dazu noch einmal klar zu positionieren.“

