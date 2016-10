Die Lieblinge der Fotografen Die Internetseite sightsmap.com zeigt ein Ranking der weltweit beliebtesten Fotomotive. Ein Ort im Kreis schneidet super ab.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Waldheimer Hobbyfotograf Matthias Löwe setzt die Burg Kriebstein gern in Szene. „Die auf dem Fels thronende Burg hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz", sagt er. Die Region Kriebstein ist ein weltweit beliebtes Fotomotiv. Google hat die Georeferenzdaten seiner Internetseite sightsmap.com ausgewertet. Kriebstein landet immerhin auf Platz 6 732. © Matthias Löwe



Döbeln und seine Umgebung schafft es in der Google-Liste auf Platz 10 520. Ein markantes Bauwerk ist das Viadukt in Limmritz.

In alten Fotoalben zu blättern, hat Charme, vor allem, wenn die Zwischenblätter aus Pergamin beim Umschlagen der Seiten rascheln. Neben so gut wie jedem Foto steht zumindest der Aufnahmeort, oft auch noch das Datum: Ausflug zur Burg Kriebstein, Ostern 1996. Im Gegensatz zu den Digitalkameras haben die alten Fotoapparate mit Film nicht automatisch den Ort der Aufnahme erfasst. Heutzutage geht das auf Knopfdruck. Nur wenige Klicks auf dem Smartphone sind notwendig und schon haben Satelliten den exakten Standort erfasst. Schnell das Foto im Internet hochladen und den Aufnahmeort markieren, schon weiß die ganze Welt: Der Fotograf war im Oktober 2016 auf der Burg Kriebstein. Geotagging nennt sich das.

Wer sich schon vor einer Reise informieren will, was er unbedingt gesehen haben muss, der sollte mal auf die Internetseite panoramio.com gucken. Dort haben Millionen Menschen weltweit Landschaftsfotos hochgeladen und teilen sie mit anderen. Diese Informationen machen sich Internetriesen zunutze und werten die Daten aus. So ist zum Beispiel die Foto-Weltkarte „Sightsmap“ von Google entstanden. Das Unternehmen mit Sitz in Amerika hat für das Ranking die Geodaten seiner Plattform „Panoramio“ analysiert. Absoluter Spitzenreiter ist Manhattan in New York. Städte und die Landschaft werden in einzelne Quadratkilometer gerastert. Populärster Ort in Deutschland ist Berlin und liegt auf Platz 40 weltweit. Von den rund 7,5 Millionen Nutzern haben mehr als vier Millionen eigene Fotos eingestellt.

Auch die Platzierungen von Orten im Altkreis Döbeln können sich, gemessen an den unzähligen schönen Landschaften auf der ganzen Welt, durchaus sehen lassen. So landet Kriebstein auf Rang 6 732. Für einheimische Hobbyfotografen wie Matthias Löwe aus Waldheim ist das kein Wunder. „Die auf dem Fels thronende Burg hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz“, sagt er. Egal, ob schneebedeckt oder im goldenen Glanz der verwelkenden Blätter, die Landschaft rund um die Anlage sei jedes Mal aufs Neue faszinierend. Matthias Löwe hat sich im Sommer sogar in die Zschopau gestellt, um die Burg aus einem anderen Blickwinkel abzulichten.

Auch er nutzt das Geotagging. Im sozialen Netzwerk Facebook hat er eine Seite namens Matthias Löwe Fotografie eingerichtet. Dort zeigt er seine Bilder, vorrangig Landschaftsaufnahmen. Zur Zeit haben es ihm Wald, Mystik und Bachläufe angetan.

Sightsmap und Panoramio sind kostenlose Werbung für Städte und Gemeinden. Allerdings heißt es auf der Internetseite: „Wir werden die genaue Formel für die Popularität nicht offen legen, um Versuche der Manipulation zur Erhöhung der Popularität zu vermeiden.“ Die Bewertung der Popularität eines Fotos werde durch eine Kombination von mehr als 20 Variablen bestimmt. Dazu gehören unter anderem die Anzahl der Aufrufe des Fotos, wie oft andere Benutzer das Foto als Favorit markieren, die erhaltenen Kommentare und auch die Fotoauflösung in Pixeln.

Nicht nur Profis, sondern auch Amateure wollten ihre Kamera-Sicht auf die Welt zeigen. „So spielen Lokalisierung und Ästhetik zusammen. Beispielsweise werden beliebte Touristenmotive nicht immer gleich, sondern aus einer individuellen, einmaligen Perspektive abgelichtet“, sagt Ralf Adelmann, Medienwissenschaftler von der Universität Paderborn. Die Fotografie werde so von einem Medium der Vergangenheit zu einem Medium des Gegenwärtigen. Seit das Teilen der Bilder via Smartphone mit wenigen Daumenwischern möglich geworden ist, können andere die Bilder unmittelbar erfahren, erklärt er. (mit dpa)

