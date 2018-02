Die Liebe zum Pferd führte zum neuen Beruf Die Gablenzerin Kerstin Nowak betreibt mit der Reit- und Fahrtouristik N & N ein eigenständiges Unternehmen.

Kerstin Nowak verküpft die Liebe zu den Pferden mit ihrem Beruf. Hier ist sie mit einem Haflinger zu sehen. © Jost Schmidtchen

Gablenz. Der Weg bis zur Selbstständigkeit war für Kerstin Nowak lang, aber stets verbunden mit dem Kontakt zu Pferden. Die heute 57-Jährige hatte es nicht immer leicht, aber beruflich schon frühzeitig ein Ziel. Das wurde in ihr bereits geweckt, als sie mit 14 der damaligen Sektion Reitsport der LPG (T -„Tierproduktion“-) Halbendorf beitrat. Die ersten Pferde standen damals auf dem Gutshof in Gablenz. Reiten war für das Mädchen ein schönes Hobby. Kein Wunder, dass sich Kerstin Nowak nach Abschluss der 10. Klasse entschloss, eine Lehre zur Zootechnikerin/Mechanisatorin anzutreten. Der Ausbildungsbetrieb war die LPG (T) Halbendorf (heute „PROHAV Halbendorf mbh & Co. Landwirtschafts KG“). Im ersten Lehrjahr erfolgte die praktische Ausbildung in der Rinderaufzucht- und Mastanlage Weißkeißel, im zweiten Lehrjahr in der Milchviehanlage in Halbendorf.

Nach Beendigung der Lehrzeit kamen bei Kerstin Nowak statt der Kühe wieder die Pferde ins Spiel. Denn ab 1979 war die LPG (T) Halbendorf auf einmal ein staatlich anerkannter Pferdezuchtbetrieb. So etwas kam auch damals nicht von heute auf morgen, und Kerstin Nowak war genau die Richtige, die man brauchte. Zumal es im ehemaligen Bezirk Cottbus keine spezielle Ausbildung zum Pferdewirt gab. Fortan wurden in Gablenz im staatlichen Auftrag Sport- und Reitpferde gezüchtet. Das geschah genau auf jenem Gelände, das jetzt Kerstin Nowak mit den Stallanlagen und Weideflächen in Nutzung hat. Die besten Zuchtpferde wurden jedoch offenbar über die Zuchtdirektion Moritzburg, die für die südlichen DDR-Bezirke zuständig war, für Devisen verkauft. Das kam Kerstin Nowak nicht geheuer vor, und sie suchte sich daher 1982 eine Arbeit in der Industrie. Über die Sektion Reitsport der LPG (T) blieb sie aber ihren vierbeinigen Lieblingen weiter verbunden.

Eigenen Verein gegründet

„Jede Zeit hat ihre Zeit“ – das alte Sprichwort wurde mit der politischen Wende wieder aktuell. Der Arbeitsplatzabbau grassierte in den Betrieben. In Kerstin Nowak reifte der Entschluss, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das gelang zunächst nicht ganz im Wirrwarr der neuen Zeit. Aber Pferde, die sollten es doch wieder sein. 1992 gründete sie schließlich den eigenen „Reit- und Sportverein Parkidylle Kromlau/Gablenz e. V.“ am alten Ort. Kerstin Nowak wurde Vorsitzende und war über eine ABM und weitere Fördermaßnahmen in Folge beim Verein angestellt.

Den Verein gibt es bis heute, und er hat bei Kerstin Nowak sein Domizil. 2012 folgte schließlich der Schritt in die völlige Selbstständigkeit.

Fürst Hermann von Pückler-Muskau prägte einmal folgenden Satz: „Ein Park ist erst dann ein Park, wenn man ihn im flotten Trab eine dreiviertel Stunde lang durchfahren kann, ohne den Weg zweimal zu nutzen.“ So schnell ist Kerstin Nowak mit ihren Kutschen und Kremsern freilich nicht. In ihrem Stall stehen 16 Pferde, das sind Shetlandponys, Haflinger, Deutsche Reitpferde und Schweres Warmblut. Alle Pferde kommen bei Kutschfahrten und beim Reitunterricht zum Einsatz. Das Unternehmen „Reit- und Fahrtouristik N & N“ verfügt über sechs Kutschen, in denen vier bis sieben Personen Platz finden, sowie über zwei Kremser für jeweils bis 16 Personen. In Zusammenarbeit mit anderen benachbarten Pferdebetrieben werden Kutsch- und Kremserfahrten bis 50 Personen angeboten, das entspricht der Kapazität eines normalen Reisebusses. Die Busse kommen selbst aus entfernteren Gefilden. Sie bringen vor allem Gäste aus der Schweiz, die ihren Aufenthalt neben einer Kremserfahrt regelmäßig auch mit einer Fahrt mit der Waldeisenbahn verbinden. „Das sind Stammgäste“, weiß Kerstin Nowak. Andere kommen aus Österreich und Schweden, aus ganz Deutschland und etwa 60 Prozent von ihnen aus der Lausitzer Region zwischen Görlitz, Hoyerswerda, Spremberg, Forst, Weißwasser und aus anderen angrenzenden Städten.

Gut gefülltes Auftragsbuch

„Das Auftragsbuch für 2018 ist schon gut gefüllt“, freut sich die Unternehmerin. Ihre Angebote für die Kutsch- und Kremserfahrten hat sie mit unternehmerischem Spürsinn selbst erarbeitet. Für alle Personengruppen und Touristen, aber auch für Hochzeits(jubiläums-)paare stehen Kerstin Nowaks Kutschen und Kremser bereit; auch in Deutschlands größtem Rhododendron- und Azaleenpark Kromlau und in der UNESCO-Welterbestätte Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Höhepunkte für die Kutsch- und Kremserfahrten sind im Kromlauer Park die Rhododendronblüte und Pfingsten, wenn alljährlich das Park- und Blütenfest stattfindet. Aber auch der bunte Herbst zeigt sich sehr romantisch. Die Touren in Bad Muskau umfassen den Bade-, Berg- und Schlosspark zu allen Jahreszeiten. Das Erlebnis wird für die Gäste mit fachkundigen Erläuterungen der Kutscher zu den angefahrenen Sehenswürdigkeiten abgerundet.

Für die Fahrzeuge gilt ein hoher Sicherheitsstandard. Jährlich werden die Kutschen und Kremser von einem Mitarbeiter der Dekra Bautzen begutachtet und erhalten, wenn mängelfrei, die Prüfplakette.

Nun freut sich Kerstin Nowak mit ihrem Mitarbeiterteam auf die bevorstehende Saison 2018. In der wird es auch wieder individuellen Reitunterricht für Groß und Klein geben.

Kontakt: N & N Reit- und Fahrtouristik, Spremberger Straße 8, 02953 Gablenz, Telefon 03576 2186718; Mobiltelefon 0177/3161633

www.reit-fahrtouristik-gablenz.de

zur Startseite