Die Lichter sind angezündet

Der Coswiger Ordnungsamtschef Olaf Lier vor der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Wettinplatz in Coswig. © Arvid Müller

Kurz vor dem Beginn der Adventszeit hat Ordnungsamtschef Olaf Lier auf dem Wettinplatz als Coswiger Marktvogt die Lichter angeknipst.

Am Wochenende gibt es in der Stadt gleich vier Weihnachtsmärkte. Am Freitag geht es von 15 bis 18 Uhr in der Grundschule Mitte los. Einen Tag später eröffnet der 22. Weihnachtsmark im Spitzgrund am Altenpflegeheim. Ab 14 Uhr lädt das Kinder- und Jugenddomizil an der Birkenstraße zum Adventsnachmittag und in Brockwitz gibt es ab 15 Uhr Glühwein.

Die „Coswiger Sterneweihnacht“ findet traditionsgemäß am zweiten Adventswochenende statt.

