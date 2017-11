„Die Leute verstehen uns nicht mehr“ Kodersdorfs Bürgermeister René Schöne zum Wandel seiner Gemeinde vom CDU-Bollwerk zur AfD-Hochburg.

René Schöne (links) ist seit 25 Jahren CDU-Bürgermeister in Kodersdorf. Erst kürzlich war er mit Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich im fast voll besetzten Gewerbegebiet unterwegs. Trotz der guten Wirtschaftslage haben viele Einwohner bei der Bundestagswahl ihr Kreuz bei der AfD gemacht. © Jens Trenkler

Herr Schöne, Sie sind jetzt im 25. Jahr Bürgermeister in Kodersdorf. Früher war Ihre Gemeinde ein Ort, den man schnell durchfahren hatte. Heute halten immer mehr Menschen an, um hier ihre Brötchen zu verdienen. Was wurde in den vergangenen Jahren richtig gemacht?

Der Gemeinderat hat zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Nach der Wende sind auch bei uns in Größenordnungen Jobs verloren gegangen. 1990 hatten wir noch mehr als 2 000 versicherungspflichtige Arbeitsplätze, 2004 waren es nur noch 394. Da galt es zu überlegen, wo wir hin wollen.Weil wir weder ein kulturell bedeutender Ort sind, noch viele Denkmale oder Sehenswürdigkeiten besitzen, lag es nahe, den Jobmotor nicht im touristischen, sondern im gewerblichen Bereich anzuwerfen. Heute haben wir mit der Vermarktung unserer Gewerbegebiete wieder einen ansehnlichen Stand erreicht. In den Unternehmen dort sind aktuell ungefähr 1 050 Mitarbeiter beschäftigt. Rechnet man die Angestellten im Handwerk, in der Schule, den Kinderbetreuungseinrichtungen und im Dienstleistungssektor dazu, dürften es zwischen 1 400 und 1 500 sein.

Ihre Einwohner müssten also zufrieden mit der aktuellen Situation im Ort sein. Wie lässt sich da erklären, dass bei der Bundestagswahl kürzlich viele ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben? Gegenüber 2013 hat die CDU in Kodersdorf 22,9 Prozent verloren und die AfD 29,6 Prozent zugelegt. Die Alternative für Deutschland liegt mit 36,9 zu 27,8 Prozent der Zweitstimmen jetzt deutlich vor den Christdemokraten. Was ist da trotz des Aufschwungs im Ort Ihrer Meinung nach falsch gelaufen?

Ich denke, das hat überhaupt nichts mit Kodersdorf zu tun. Es waren Bundes- und Landesthemen, über die da abgestimmt wurden. Wir als Gemeinde haben ganz bestimmt auch noch Aufgaben zu lösen. Aber insgesamt ist es für mich nicht vorstellbar, dass eine so große Einwohnergruppe mit der Entwicklung des Ortes unzufrieden ist. Im Gemeinderat sitzen momentan 11 von 12 Bürgern, die mit dem Mandat der CDU dorthin gewählt wurden. Sicher, das kann bei der nächsten Wahl schon anders aussehen. Aber die Menschen merken ganz schnell, ob nur leeres Geschwätz oder gute Ideen dahinterstehen.

Ihre CDU-Wähler haben also aus Protest mit den Entwicklungen im Bund ihr Kreuz bei der AfD gemacht?

Ich denke schon. Es gab einen latenten Unmut – aus welchen Gründen auch immer. Und ob jemand nur Ankündigungen macht, ohne zu erklären, wie man sie umsetzen kann, wird man ja erst nach einiger Zeit beurteilen können. Meiner Meinung nach gibt es vor allem zwei Probleme, die die Leute so unzufrieden machen: Einerseits die überbordende Bürokratie und die Maßregelung, mit der in Deutschland alles bedacht wird, was uns voranbringen könnte. Andererseits die Interessenlosigkeit vieler Menschen, sich mit politischen Prozessen auseinanderzusetzen. Die Leute verstehen uns einfach nicht mehr. Vielleicht wollen sie es auch nicht oder haben aufgehört, sich in die gewiss nicht einfache Materie hineinzudenken.

Kann man das ändern?

Das wird enorm schwierig. Es gibt Menschen, die stellen Hypothesen auf. Klingen die gut, werden sie gewählt. Natürlich, die Mehrheit entscheidet. Das kann aber auch nach hinten los gehen. Die Geschichte lehrt uns: Nach jeder demokratischen kam eine Phase, in der autoritäre Personen das Sagen hatten. Wenn das nicht mehr funktionierte, schlug das Pendel wieder um. Die Stimmung im Land finde ich aktuell gefährlich. Aber das scheint nicht nur ein deutsches Problem zu sein. Man braucht nur in andere europäische Länder zu schauen. Was in Ungarn, Tschechien oder Polen passiert, möchte ich hier nicht erleben.

Kommen wir nach Kodersdorf zurück und den Dingen, die Sie beeinflussen können. Was steht hier auf der Tagesordnung?

Unsere größte Sorge ist, wie in den nächsten Jahren mit B 115, A 4 und dem Autobahntunnel verfahren wird. Die Frequentierung der B 115 ist mit über drei Millionen Fahrzeugen im Jahr so hoch, dass wir unter die von der EU erlassene Umgebungslärmrichtlinie vom 12. Oktober 2015 fallen. In den Jahren 2017/18 wird es eine aktuelle Erhebung geben, die kostet uns 600 Euro je Kilometer. Doch was resultiert daraus, wer muss aktiven und passiven Lärmschutz bezahlen? Ganz ähnlich sieht es mit der Autobahn aus. Eigentlich ist der Straßenbaulastträger zuständig – also Freistaat und Bund. Ich hoffe, dass das dort auch so gesehen wird.

Und der Tunnel?

Der soll ab 2019 saniert werden, weil er entsprechend der europäischen Tunnelbaurichtlinie (RABT) ertüchtigt und auf den neuesten technischen Stand gebracht werden muss. Dazu kursiert in der Bevölkerung schon das Gerücht, dass er über die gesamte Bauzeit komplett gesperrt wird. Das stimmt so nicht. Der Gemeinde liegen solche Pläne nicht vor. Hierzu muss sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch eindeutig positionieren. Die Gemeinde Kodersdorf und der Landkreis sind sich in dieser Frage jedenfalls einig: Eine Vollsperrung kann es während der Sanierung nicht geben. Wir warten auf Vorschläge, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.

Wie sieht die Zukunft in den Gewerbegebieten aus? Was passiert, wenn sämtliche Flächen dort belegt sind und es trotzdem weitere Firmenanfragen gibt?

Bis zum Jahresende werden wir alle aus Fördermittelanträgen machbaren und nach Bebauungsplan zu erschließenden Flächen fertigstellen, was Straßen, Wasser und Abwasser betrifft. Parallel dazu konzentrieren wird uns auf die Restflächenverwertung. Etwa fünf Hektar können wir noch anbieten. Die Erschließung weiterer Flächen behalten wir natürlich im Hinterkopf, die Gespräche mit den Eigentümern sind im Moment aber nicht prioritär. Eher geht es um die weichen Standortfaktoren, wie Schule, Kindergarten, Wohnungsbau und Freizeitmöglichkeiten.

Schon jetzt aber müsste die Gemeinde durch die vielen Industrieansiedlungen doch erhebliche Einnahmen erwirtschaften.

Das ist ein Trugschluss. Die Firmen haben Millionen investiert und machen das natürlich steuerlich geltend. Jetzt, nach einigen Jahren, gehen die Gewerbesteuereinnahmen kontinuierlich nach oben. Es gibt aber auch andere positive Aspekte: Jede Ansiedlung bringt der Gemeinde Grundsteuer ein. Und sie sorgt durch den hohen Trinkwasserverbrauch und das Einleiten der Abwässer ins Entsorgungssystem für stabile Preise auf diesen Gebieten. Davon profitieren alle unsere Einwohner. Zudem verdienen Kodersdorfer Handwerker und Dienstleister gutes Geld mit Arbeiten in den Fabriken. Und – nicht zu vergessen – gehen die Beschäftigten auch einkaufen im Ort, Monteure wohnen in Pensionen. Dazu muss man wissen, dass die meisten Beschäftigten im Gewerbegebiet von auswärts einpendeln.

