„Die Leute sehnen sich nach einfachen Lösungen“ Doch die gibt es nicht, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er spricht über Lust und Frust auf dem Land.

Nimmt sich als Bürgermeister viel Zeit, seinen Ostrauern Entwicklungen und Hintergründe zu erklären: Dirk Schilling. © Dietmar Thomas

Eine neue Schule, neue und erweiterte Kindergärten, eine neue Turnhalle – es tut sich etwas in der Gemeinde Ostrau. Und das schon seit vielen Jahren. Trotzdem scheinen die Bürger unzufrieden zu sein. Über 30 Prozent der Wähler stimmten am 24. September für die AfD. Mehr als für die CDU. Bürgermeister Dirk Schilling, selbst Christdemokrat, nimmt das Ergebnis nicht persönlich. Sagt aber auch: „Wer jetzt den Warnschuss noch nicht gehört hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen.“ Zum Auftakt der Serie „Landlust – Landfrust“ sprach der DA mit dem Gemeindeoberhaupt.

Herr Schilling, Sie sind seit 2012 Bürgermeister in Ostrau. Was ist seitdem in der Kommune geschafft worden?

Wir haben die komplette soziale Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht, wie Schule und Kitas. Auch in den Straßen- und Wegebau wurde investiert. Unser Bestreben ist es generell, bauliche Anlagen nicht verfallen zu lassen und alles, was wir planen, auch umzusetzen. Wir kennen unsere Pflichtaufgaben und versuchen sie, so gut es geht, zu erfüllen. Aber das war auch schon vor meiner Amtszeit so.

Was zeichnet Ihre Gemeinde aus?

Wir unterstützen vor allem das Vereinsleben. Direkt finanziell, aber auch verwaltungsseitig, mit dem Bauhof, sowie mit Einbindung der Vereine bei Veranstaltungen. Damit würdigen wir das Ehrenamt. Jedes Jahr stellen wir den Vereinen ein Budget von 12 000 bis 15 000 Euro bereit. Der Posten ist letztes Jahr erst gewachsen, da vor allem Vereine mit eigenem Gebäude, wie die Heimatvereine Jahna und Schrebitz, von den Anschlusskosten der Abwasserentsorgung betroffen waren. Mit solchen Zusatzbelastungen können wir die Vereine nicht alleinlassen, darüber sind wir uns im Gemeinderat einig. Weil wir ansonsten unsere Pflichtaufgaben erfüllen und solide aufgestellt sind, können wir uns das leisten. Aber bei uns gilt auch ganz klar: Wir fördern und fordern! Wenn jemand denkt, er hat eine gute Idee, und dann erwartet, dass die Gemeinde es schon richten wird, ist er bei uns falsch. Wenn derjenige die Lust verliert, wird die Gemeinde schnell alleingelassen. Wenn die Vereine Verantwortung übernehmen, unterstützen wir sie. Ein gutes Beispiel ist der Wilde Mann. Der Förderverein hat das Objekt erworben, Verantwortung für die Sanierung übernommen und ist mit unserer Hilfe zum Vorzeigeobjekt geworden.

Auch bei politischen Entscheidungen werden die Bürger mit eingebunden?

Ja, zum Beispiel bei den Plänen für den Jugendclub. Das Haus, in dem der Club bisher gewesen ist, war marode, die Betriebskosten sind ausgeufert. Die Jugendlichen hätten es nicht mehr lange nutzen, die Kosten nicht tragen können. Wir haben sie bei den Plänen für einen Club im Gebäude der neuen Bibliothek mit einbezogen, alles von Anfang an sauber geklärt. Sie haben die Pläne mitgetragen, obwohl sie sehr am alten Domizil hingen. Das neue Objekt wird sehr gut angenommen und die Jugendlichen nutzen es eigenverantwortlich. Sie tragen die kompletten Betriebskosten, vermieten auch für Feierlichkeiten und dürfen dafür die Hälfte des Erlöses behalten. Dadurch verringert sich unser Verwaltungsaufwand enorm, das läuft fantastisch.

Spüren Sie dafür Anerkennung?

Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt jemandem bewusst ist, was hier im Ort geleistet wird und welche Standortvorteile wir haben. Ich bin aber lange genug im Amt, um zu wissen, dass man keine Anerkennung zu erwarten braucht. Dagegen wird man regelmäßig auf Dinge hingewiesen, die vermeintlich oder nicht funktionieren. Aber konstruktive Kritik bringt uns weiter. Leider ist der Trend bei manchen Leuten, vieles pauschal zu kritisieren. Ob die Bürger unsere Arbeit schätzen, wird sich 2019 zeigen, wenn Wahlen sind.

Was ist den Ostrauern wichtig?

Großen Wert legen die Bürger auf Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit. Da sind wir schon gut aufgestellt, aber jede kleine Abweichung wird sofort bemerkt. Wir haben einen fitten Bauhof, aber der kann nicht überall gleichzeitig sein. Ostrau umfasst 52 Quadratkilometer und 25 Ortsteile. Aber dafür zeigen die Leute auch Verständnis. Sie kommen mit vielen Hinweisen, etwa zu verschmutzen Straßeneinläufen oder verschlammten Gräben.

Mit welchen Problemen kommen die Bürger in Ihre Sprechstunde?

Es sind eher private Angelegenheiten. Viele suchen Rat, auch beim Umgang mit anderen Behörden. Bei rein privatrechtlichen Sachen sind die Möglichkeiten der Verwaltung begrenzt. Wir versuchen, vermittelnd zu unterstützen, ohne dem Friedensrichter die Arbeit wegzunehmen. Viele Fragen gibt es zum Breitbandausbau. Den Makel kennen wir als Verwaltung. Das Förderverfahren dazu läuft. Das erkläre ich den Bürgern. Es gab auch schon Anregungen, die in den Gemeinderat getragen worden sind. Häufig bekomme ich auch Fragen gestellt, warum manche Entscheidungen im Gemeinderat so getroffen wurden. Ich nehme mir Zeit, es den Leuten zu erklären, erlebe fast immer, dass die Hintergründe meist unbekannt waren und die Begründungen als nachvollziehbar empfunden werden.

Links zum Thema Ohne Kompromisse geht es nicht

Was löst bei den Ostrauern Frust aus?

Von der demografischen Entwicklung sind auch wir betroffen. Den negativen Höhepunkt gab es 2007, als die Mittelschule geschlossen wurde. Das hat tief drinnen, auch bei mir, Frust erzeugt. Aber ich bin auch Politiker, muss Entwicklungen bewerten, Realitäten anerkennen. Als ich 1999 im Gemeinderat angefangen habe, hatte Ostrau 4 800 Einwohner. Heute sind es nur noch 3 600. Wenn Einrichtungen und Geschäfte schließen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind, und sich Vereine wie Feuerwehren nur mit Mühe am Rande der Existenz bewegen, dann ist das frustrierend. Ebenso wenn sich Verkehrsanbindungen verschlechtern, die Schüler sehr lange unterwegs sind und die Kosten dafür noch steigen. Im ländlichen Ostrau gibt es mehr Hauseigentümer als in einer Stadt, sodass hier viele von den Anschlusskosten an die Abwasserentsorgung betroffen sind. Dazu kommt, dass der ländliche Raum erschlossen wurde, als es vom Land weniger Fördermittel gab, was die Eigenanteile in die Höhe trieb. Solche Ungerechtigkeiten lösen Frust aus, nicht nur in Ostrau.

Welche landes- und bundespolitischen Entscheidungen schränken Sie ein?

Fast das ganze Gemeindegebiet liegt in einer Trinkwasserschutzzone. Das bringt in baulicher Hinsicht viele Nachteile mit sich. Es ist oft erheblich schwerer, Vorhaben umzusetzen. Aber auch die Fördermöglichkeiten bringen nicht immer nur Landlust, sondern oft auch Frust. Der überbordende Regulierungswahn widerspricht oft der kommunalen Selbstverwaltung. Sie wird oft genug ausgehebelt. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass der gesetzliche Rahmen auch im Sinne einer Entwicklung der Region eingesetzt wird. Gerade in Sachen Förderung haben wir uns, vor allem in diesem Jahr, richtig verhöhnt gefühlt. Anfang des Jahres wird uns gesagt, es gibt kein Geld, Mitte des Jahres ist plötzlich Geld da, verbunden mit der Auflage, es bis zum Jahresende zu verbauen. Das ist aber unmöglich, weil die Planungs- und Baukapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind. Am Ende stellt sich unser sächsischer Finanzminister hin und erklärt süffisant, wir Kommunen bekommen genug Geld und sind bloß nicht in der Lage, es abzurufen. Das ist kein Umgang miteinander und muss deutlich verbessert werden.

Wie sieht denn Ihre Lösung aus?

Statt die Förderrichtlinien für Investitionen immer mehr zu verkomplizieren, wäre ich für eine Pauschale, die die Kommunen bekommen, und über deren Verwendung sie selbst entscheiden. Diese uns abgesprochene Mündigkeit frustriert die politisch Aktiven. Alles wird immer komplizierter gehandhabt. Aber auch wir Kommunen neigen manchmal dazu, Gesetze zu verschärfen. Zum Beispiel das Polizeigesetz. Wir übernehmen in Ostrau bewusst die Regelungen so, wie sie der Freistaat vorgibt und nutzen nicht die Möglichkeit, sie noch weiter zu verstärken. Bei uns ist zum Beispiel das Verbrennen von Grünschnitt den ganzen Oktober möglich, nicht nur an wenigen Tagen. Mit solchen Verschärfungen beginnt die Gängelei der Bürger.

Welche Konsequenzen ziehen Sie für sich aus der Bundestagswahl?

Es war eine Bundestagswahl. Das Ergebnis nehme ich nicht persönlich. Trotzdem frage ich mich, was die Ursachen sein könnten. Unter den 30 Prozent AfD-Wählern sind genug Leute, auf deren Meinung Wert zu legen ist. Viele treibt die Sorge um, dass vor allem beim Thema Asyl vieles aus dem Ruder läuft. Das ist nicht zu bestreiten. Es sind Situationen entstanden, in denen unserem demokratischen System Grenzen aufgezeigt werden und wir uns damit bei der Umsetzung von Recht und Gesetz selbst im Wege stehen. Diese augenscheinliche Ohnmacht des Staates entsetzt viele. Das Gefühl, ausgenutzt zu werden, widerspricht dem Gerechtigkeitsgefühl der Menschen. Das ist verständlich. Viele sehnen sich nach einfachen Lösungen. Wer sie verspricht, liegt in der Wählergunst leider vorn. Ich kann mit politischem Wettbewerb leben. Womit ich nicht leben kann, ist die völlig enthemmte, kulturlose Art des Umgangs miteinander. Das hat vor der Wahl schon fast an eine Pogromstimmung erinnert. Hier muss sich jeder selbst hinterfragen, welche Werte er vertritt, ob er den Weg weitergeht. Insgesamt hoffe ich, dass in der Politik der Warnschuss gehört wurde. Persönlich kann ich nur weiter in Gemeinde wie Kreis aktiv bleiben und lösungsorientiert arbeiten.

Es fragte Maria Fricke.

zur Startseite