„Die Leute empfinden Deutschland als sicher" Meißen-Tourist hat sich zu einem großen regionalen Reiseveranstalter entwickelt – und es gibt noch Luft nach oben.

Lutz Thieme ist studierter Verkehrsingenieur. Er gehört zu den Gründern von Meißen-Tourist, das am 1. Januar 1992 startete. © Claudia Hübschmann

Die Menschen in Sachsen werden älter und sind länger körperlich und geistig fit. Was das für Meißen-Tourist bedeutet, wollte die SZ von Geschäftsführer Lutz Thieme wissen.

Herr Thieme, reisen mehr Ältere mit Ihnen, oder bleiben sie doch lieber zu Hause?

Was allein das Inland betrifft, haben wir in diesem Jahr deutlich mehr Zuspruch erfahren – mehr als zehn Prozent Zuwachs. Dabei gibt es eine ganz große Breite: Wir haben sehr, sehr fitte ältere Menschen. Wir haben natürlich aber auch Kunden, die mit Gebrechen zu tun haben. Darauf muss man sich einstellen.

Wie stellen Sie sich auf die Fitten ein?

Diejenigen, die fit sind – und das werden immer mehr –, die wollen sich noch etwas zumuten, sich etwas trauen. Wir haben bei Aktiv- und Wanderreisen einen sehr guten Zuspruch. Das hat zwei Gründe. Zum einen wollen sich die Leute solche Reisen gern organisieren lassen, zum anderen sind sie gern in Gemeinschaft, zumal viele ältere Menschen alleinstehend sind.

Und was ist wichtig bei Kunden, die nicht mehr ganz so fit sind?

Man muss natürlich Rücksicht darauf nehmen. Zum einen betrifft das die Reiseziele. Sie sind nicht so weit entfernt, also sind wir etwa in Deutschland und in Nachbarländern wie Österreich unterwegs. Das betrifft auch die Geschwindigkeit, etwa bei einer Stadtführung. Wir müssen unter Umständen einen zweiten Reiseführer dazu nehmen und die Gruppe teilen, in die, die fitter sind und in die anderen Gäste. Wichtig ist, dass die An- und Abreise so gestaltet wird, dass man die Kunden nicht überfordert, Nachtfahrten gibt es ohnehin nicht.

Wo fängt das eigentlich für Ihr Unternehmen an – ein älterer Mensch?

Eine gute Frage, wer ist heutzutage ein älterer Mensch? Fängt der mit 55 an, oder mit 65, oder mit 70? Wir haben viele Kunden über 50, die noch sehr fit, noch selbst viel unterwegs sind, die sich aber bestimmte Reiseformen wie Rundreisen gestalten lassen wollen. Sie wollen entspannt reisen, keinen Organisationsaufwand haben, nicht selbst fahren müssen – das ist für viele ein wichtiger Grund, weil sie die Landschaft betrachten wollen. Wichtig ist auch ein Reiseleiter, also eine geführte Reise.

Haben sich auch die Anforderungen an die Reiseformen geändert?

Früher hat man auf Rundreisen möglichst viele Stätten besucht. Heute stellen viele Reisende den Erlebniswert in den Vordergrund, gekoppelt mit einem entspannteren Reiseinhalt. Das heißt, dass es nicht mehr zehn Städte in einer Rundreise sein müssen, sondern vielleicht nur drei, die dann intensiver erlebt werden. Die Leute wollen auch näher am Geschehen sein, wollen auch einmal Kontakt mit Einheimischen haben, mit dem Leben vor Ort.

Sind neue Reiseformen durch ältere Kunden hinzugekommen?

Eine Reiseart findet gerade bei älteren Menschen immer mehr Zuspruch – das sind die Flusskreuzfahrten. Diese bieten die Möglichkeit einer entspannten Rundreise. Es steht faktisch ein schwimmendes Hotel zur Verfügung, das von Ort zu Ort fährt, so dass etwa das Umziehen entfällt. Das nutzen in den letzten Jahren immer mehr ältere Menschen, denen eine Rundreise auf dem Landweg zu stressig ist.

Und was die Reiseziele betrifft?

Da stehen Deutschland und Österreich hoch im Kurs. Bevorzugt werden hier familiäre Hotels, weil sich die Kunden dort geborgen fühlen, die Anreise nicht so lang ist und sie weniger aus ihren Gewohnheiten herausgerissen werden.

Stellen sich auch die Hotels auf ältere Gäste ein?

Ältere Menschen wollen möglichst barrierefrei unterwegs sein. Eine große Rolle spielen Alleinreisende, die wollen natürlich in einem Einzelzimmer übernachten, was oft mit Zuschlägen belegt ist. Hier versuchen wir mit unseren Vertragspartnern zu verhandeln, so dass zu bestimmten Zeiten Einzelzimmer auch ohne Zuschlag angeboten werden. Gerade jetzt, da die Nachfrage nach Weihnachtsreisen riesig ist, spielen Einzelzimmer eine große Rolle. Ich bemerke, dass zunehmend Verständnis in der Hotellerie dafür aufkommt.

Sehen Sie in Deutschland Potenzial für die Zukunft?

Aufgrund der Gesamtlage – Stichwort Terrorismus – empfinden die Leute Deutschland als ein sehr sicheres Land und es hat ja auch unheimlich viel zu bieten. Wir haben Meer und Gebirge, viele schöne Regionen – die Leute besinnen sich immer mehr darauf, dass Deutschland ein sehr attraktives Reiseland ist. Hinzu kommt, dass sich die Preisunterschiede, die vor dem Euro zwischen einem südlichen Land und Deutschland bestanden haben, ein Stück weit relativiert haben. Die Kosten in einem südeuropäischen Land sind heute nicht sehr viel günstiger als in Deutschland selbst.

Wie sehen Sie die Entwicklung von Meißen-Tourist?

Wir sind seit 1992 am Markt, haben mit sieben Mitarbeitern angefangen, heute sind wir 40. Wir hatten damals zwei Filialen, eine in Meißen und eine in Riesa, heute haben wir zehn Filialen. Wir haben heute ganz Sachsen, große Teile Brandenburgs und wichtige Teile Sachsen-Anhalts als Einzugsgebiet. Wir haben mit Katalogfahrten etwa 20 000 Gäste im Jahr, Gruppenfahrten von Betrieben über Schulklassen bis zu Seniorenvereinen nehmen etwa 5 000 Gäste im Jahr mit uns wahr, und wir haben etwa 9 000 Tagesfahrten. Es gibt seit 25 Jahren ein kontinuierliches Wachstum, das wir geordnet fortsetzen wollen und deshalb auch mit befreundeten Unternehmen kooperieren wollen. Wir sehen noch Luft nach oben. Wir betreiben ja ein angenehmes Geschäft - den Leuten die schönen Tage des Jahres zu gestalten.

Wie steht es mit dem Umzug ins alte Sägewerk?

Es ist wie bei den beiden Hochwassern – das schweißt enger zusammen, alle ziehen an einem Strang, weil man vor Aufgaben steht, die man zunächst für unlösbar hält. Da kommt richtig Schwung rein. Im März geht es los, und am 9. April werden wir bei einem Tag der offenen Tür zeigen, wo und wie wir arbeiten.

Das Gespräch führte Udo Lemke

