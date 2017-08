Die letzten Tage des Kornhauses Ausverkauf im Laden, Aufräumen im Büro: Weil der Chef keinen Nachfolger fand, endet in Dohna eine Ära – und es beginnt eine neue.

Statt Angeboten kleben die Ausverkauf-Informationen im Schaufenster des Bauernladens der Kornhaus-Raiffeisengenossenschaft. © Norbert Millauer

Der letzte Kartoffelkorb ist weg. Für zehn statt bisher 20 Euro. Hausschuhe sind noch reichlich da, auch Schläuche, 20 und 30 Meter lang. Doch die Regale sind schon recht leer. Der Bauernladen der Kornhaus-Raiffeisengenossenschaft macht Ausverkauf. Offiziell bis Ende August oder bis alles verkauft ist, sagt Gunter Felbrich. Er kam 2004 in die Genossenschaft, übernahm sie 2011 und wickelt sie jetzt ab.

Nachdem Felbrich keinen Nachfolger fand, war er am Ende froh, dass die Stadt das Objekt kaufte. Sie will hier schrittweise den Bauhof einrichten. Die Übergabe erfolgte bereits, jetzt werden die Pachtverhältnisse geklärt. Felbrich hat alle Mitarbeiter entlassen, die Verkäuferin im Bauernladen ist die einzige, die vorerst bleibt. Felbrich selbst ist schon Rentner.

Der Laden sei nicht das Problem gewesen, sagen beide, der Chef und die Verkäuferin. Es waren vielmehr die Futtermittel und Brennstoffe. Gedacht waren vor allem für die Arbeit der kleinen Bauern. Von ihnen gibt es allerdings immer weniger, was sich im Geschäft der Genossenschaft widerspiegelte. Dass sich kein Nachfolger für Rentner Felbrich fand, war eine logische Schlussfolgerung. Eine der beiden Frauen, die am Montagmorgen schon vor der Öffnung am Laden stehen, wird das Kornhaus vermissen. Für Garten und Haus habe sie hier immer etwas gefunden. „Die nächsten Märkte sind ja erst in Pirna, der Laden hier wir mir fehlen“, sagt sie. Am Montag nimmt sie unter anderem eine Abdeckplane mit. Die kann man immer gebrauchen. Garten- und Haushaltbedarf war schnell raus, sagt die Verkäuferin. „Bei Arbeitsbekleidung und Hausschuhen klemmt es noch“, sagt sie. Das soll heißen, die gibt es noch. Als der Laden „Haus, Hof und Garten“ 1985 öffnete, waren sie der Renner.

Die Raiffeisengenossenschaft „Kornhaus Dohna“ hatte 1993 die Verkaufsstelle und den Baustoffhandel der ehemaligen Bäuerlichen Handelsgenossenschaft übernommen. Der Ursprung der Raiffeisengenossenschaft geht bis 1898 zurück, damals wurde sie gegründet, 1937 zog sie nach Dohna. Die Verkäuferin arbeitet seit 15 Jahren in dem Geschäft. Wenn es dann irgendwann zumacht, nimmt sie die Rapido-Waage mit. An so einer Waage hat sie einst gelernt. Jetzt wurde sie nur noch für das Vogelfutter verwendet.

Die Stadt Dohna will mit dem Kauf bis 2020 rund 2,5 Millionen Euro für den neuen Standort ausgeben. Im Kornhaus wird der bisher an drei Stellen stationierte Bauhof konzentriert, was die Arbeit und Koordination erleichtert. Die Genossenschaft hat am Ende nur noch eine Aufgabe: Das Geld zwischen den sieben Mitgliedern entsprechend aufzuteilen. Dass es etwas aufzuteilen gibt, davon geht Gunter Felbrich aus. Er selbst hat auch Anteile.

„Die Mitarbeiter des Kornhauses bedauern die Schließung“, steht auf einem Schild am Fenster. Und nicht nur sie, sagen viele, die noch einmal zum Einkaufen vorbeikommen.

