Die letzten Tage des Dschaber al-Bakr Erst geflüchtet, dann gefasst und ins Gefängnis gebracht. Jetzt ist der Mann, der unter Terrorverdacht stand, tot. Eine Chronik.

Ein Leichenwagen fährt am frühen Donnerstagmorgen in die Justizvollzugsanstalt Leipzig, um den Leichnam des Syrers Dschaber al-Bakr abzuholen und zur Obduktion in die Gerichtsmedizin zu bringen. © dpa

Für ein paar Tage ist Dschaber al-Bakr Deutschlands wichtigster Untersuchungshäftling. Dann erhängt sich der mutmaßliche Terrorist in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig. Wie konnte das passieren?

Früher Montagmorgen. Die Polizei nimmt den Syrer Dschaber al-Bakr in einer Leipziger Wohnung fest, nachdem Landsleute ihn zuvor überwältigt und gefesselt haben. Offenbar hatte der Gesuchte über ein Hilfsnetzwerk syrischer Flüchtlinge nach einer Unterkunft gesucht und war so mit den Syrern in Kontakt gekommen. Außerdem sollen sie ihm am Sonntag die Haare abgeschnitten haben. Ob das ein Teil der rituellen Reinigung vor einem möglichen Attentat war, ist unklar.

Mittag. Dschaber al-Bakr wird zum Amtsgericht Dresden gebracht und einem Haftrichter vorgeführt. Hier trifft der Terrorverdächtige erstmals seinen Pflichtverteidiger Alexander Hübner. Das Gericht erlässt Haftbefehl wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Al-Bakr wird in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

15.35 Uhr. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei liefert Al-Bakr in Leipzig ab. Ein Aufnahmegespräch ist nicht möglich, weil er kaum Deutsch spricht und kein Dolmetscher zur Verfügung steht. Al-Bakr bekommt eine Jogginghose, ein T-Shirt und Unterwäsche im Tausch für seine Kleidung. Im Gericht hatte der 22-Jährige davon gesprochen, keine Nahrung zu sich nehmen zu wollen. Er wird deshalb in eine rudimentär ausgestattete Einzelzelle gebracht. Das zusätzliche Innengitter verhindert, dass Wärter von Häftlingen angegriffen werden, wenn sie nach ihnen schauen. Dazu wird die Zellentür geöffnet und das Licht eingeschaltet. Alle 15 Minuten wird Al-Bakr kontrolliert.

Dienstag, 9.45 Uhr. Nach der ersten Nacht in der JVA wird Al-Bakr dem Anstaltsarzt für eine Routineuntersuchung vorgestellt. Viel Zeit bleibt dafür nicht, der nächste Termin ist 15 Minuten später.

10 Uhr. Al-Bakr redet mit Anwalt Hübner. Ein Dolmetscher übersetzt. Der Häftling trinkt das erste Glas Wasser seit Sonntagabend, sagt der Anwalt später. Al-Bakr sei nicht „unnett“. Er habe sich nervös und angespannt an der Unterhaltung beteiligt. Es habe sich nicht aufgedrängt, dass sein Mandant nicht mehr weiterleben wolle.

Gegen Mittag. Al-Bakr redet nun mit der Anstaltspsychologin. Sie soll einschätzen, ob er sich oder andere Insassen gefährden könnte. JVA-Chef Rolf Jacob sagt später, Al-Bakr habe sich nach Haftbedingungen erkundigt und wissen wollen, was passiert, wenn er weiter im Hungerstreik bleibt. Hofft er auf eine schnelle Abschiebung? Die Psychologin hat keine Erfahrungen mit Terroristen, sieht aber keine akute Suizidgefahr. Sie empfiehlt, die Zelle nur noch alle halbe Stunde zu kontrollieren.

14 Uhr. In einer Teamsitzung bestätigen JVA-Mitarbeiter die Einschätzung. Al-Bakr wird alle 30 Minuten kontrolliert.

17.50 Uhr. Al-Bakr meldet eine heruntergefallene Deckenlampe. Wärter schalten den Strom ab und sammeln die Einzelteile ein. Später wird JVA-Chef Jacob sagen, dass Al-Bakr vielleicht testete, wie die Beamten reagieren. Eine „echte Auswirkung“ auf die Kontrollen hat das laut Jacob nicht. Nun wird mit Taschenlampen kontrolliert.

Mittwoch, 10 Uhr. Die kaputte Lampe wird Thema der Dienstberatung. Das Personal sieht darin keinen Suizidversuch, sondern Vandalismus. Al-Bakr geht duschen. Derweil kontrollieren Wärter die Zelle und finden eine manipulierte Steckdose. Die Elektrik wird repariert, Al-Bakr kommt derweil in eine andere Zelle.

16 Uhr. Nach der Reparatur wird der Syrer wieder in seiner Zelle eingeschlossen. Anwalt Hübner telefoniert mit dem Vize-Chef der JVA, der versichert, dass al-Bakr ständig beobachtet werde. Später sagt Hübner, das Suizidrisiko sei bekannt gewesen.

19.30 Uhr. Die Zelle wird kontrolliert. Der nächste Check ist für 20 Uhr geplant. Al-Bakr sitzt unauffällig auf dem Bett.

19.45 Uhr. Eine Justizanwärterin kontrolliert nach 15 Minuten erneut – aus Interesse oder „Dienstbeflissenheit“, heißt es. Sie findet Al-Bakr. Er soll sich mit seinem T-Shirt am Innengitter der Zelle selbst stranguliert haben. Die Allgemeinärztin der JVA und eine Notärztin eilen herbei und versuchen, ihn wiederzubeleben.

20.15 Uhr. Die Reanimation wird gestoppt. Al-Bakr kann nicht mehr wiederbelebt werden. Eine Oberstaatsanwältin und die Mordkommission übernehmen nun den Fall. Ein Gerichtsmediziner schließt ein Fremdverschulden weitgehend aus. (mit SZ/lex/dpa)

