Die letzten Tage der Theaterwerkstätten Bevor die Häuser verschwinden, müssen sie freigeräumt werden. Doch der Untergrund könnte noch Probleme machen.

Zuletzt durften die Handwerker der Landesbühnen nur noch mit einer Sondergenehmigung in den maroden Gebäuden arbeiten. Oft hatten sie nicht genügend Platz. Inzwischen sind die Baracken komplett ausgeräumt. Im Dezember sollen sie abgerissen werden. © Arvid Müller

Wann beginnt denn nun der Abriss? Das mag sich der ein oder andere schon gefragt haben, wenn er in letzter Zeit an den alten Theaterwerkstätten der Landesbühnen vorbei gekommen ist. Bereits vor mehr als drei Wochen wurde verkündet, dass die Abbrucharbeiten am Moritz-Garte-Steg starten, doch noch stehen die Gebäude wie eh und je und liefern ein trostloses Bild.

Gearbeitet wird trotzdem. Aus dem großen Haus, früher Sitz der Schneiderei, schallen Baugeräusche. Ein Arbeiter in Blaumann läuft eilig über das Gelände. Ein anderer wirft Holzplatten aus dem Fenster. Sie landen in einem der vier großen Container, die vor dem Haus stehen. Ein paar Meter weiter lehnt ein langer Lastenaufzug am Gebäude, er reicht bis ans obere Fenster der dritten Etage.

Alles, was hier gerade passiert, sind Vorbereitungsarbeiten für den Abriss. Die Bauarbeiter sind damit beschäftigt, die Gebäude komplett zu entkernen. Bevor der Abbruch beginnen kann, muss alles raus. Die Deckenverkleidungen wurden im großen Haus schon abgenommen. Die Reste stehen jetzt verpackt in großen weißen Säcken, sogenannten Big-Bags, vor der Tür. Auch sämtliche Leitungen werden abgetrennt und isoliert, erklärt Silke Nickol, vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Das über 4 500 Quadratmeter große Gelände, auf dem die alten Werkstätten stehen, gehörte dem Freistaat. Doch bald soll es der Stadt übergeben werden. Im Gegenzug hatte die Stadt ein Grundstück zwischen Paradiesstraße und Schuchstraße getauscht. Zum Deal gehört, dass das Areal der alten Werkstätten komplett beräumt wird. Bis hin zur Grasnabe und zum alten rostigen Zaun muss alles verschwinden. Nur die Bäume blieben erst einmal stehen, sagt Nickol. Ursprünglich sollte die Stadt das Gelände schon im Herbst dieses Jahres bekommen. Inzwischen rechne man damit, dass die Beräumung Ende März 2017 abgeschlossen ist.

Vorausgesetzt, der Untergrund macht dem Land keinen Strich durch die Rechnung. Denn auf dem Areal stand zu DDR-Zeiten eine Tankstelle. Zurzeit weiß niemand, ob sich noch Altlasten im Boden befinden. Sollte es so sein, muss sich das Land um deren Beseitigung kümmern. Oberbürgermeister Bert Wendsche hatte mehrmals betont, dass die Stadt das Gelände nur komplett sauber übernimmt. Vorher wolle man das genau prüfen.

Wenn die Häuser abgerissen sind, findet deshalb eine sogenannte organoleptische Untersuchung statt. Das heißt: Experten erkunden das Areal zunächst mit ihren Sinnen. „Sie sehen und riechen“, sagt Silke Nickol vom SIB. Tankstellengeruch könne man bis heute wahrnehmen, sollten sich beispielsweise noch Benzinreste im Untergrund befinden. Auch Verfärbungen in Boden seien ein Indiz. Doch das SIB rechnet nicht damit. „Wir gehen davon aus, dass es keine Altlasten im Boden gibt“, sagt Nickol. Das hätten vorherige Recherchen ergeben.

Bleibt es dabei, werden wohl auch die geplanten Abrisskosten von rund einer halben Million Euro eingehalten. Insgesamt acht Gebäude verschwinden. Die Baracken Richtung Meißner Straße sind schon komplett leer. Nur noch Farbkleckse und bunte Handabdrücke an den Wänden erinnern daran, dass hier jahrelang die Maler und Kulissenbauer des Theaters arbeiteten. Zuletzt durften sie die maroden Gebäude nur noch mit Sondergenehmigung nutzen. Der richtige Abriss soll im Dezember beginnen. Wegen der Nähe zur Straße müssen die Häuser vorsichtig von oben abgetragen werden. „Wir wollen die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich halten“, sagt Nickol.

