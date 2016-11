Die letzten Tage der DDR Welche Exponate sollen aus dem DDR-Museum mit nach Dresden? Die Meinungen sind eindeutig.

Durchaus stilvoll eingerichtet. Der Coswiger Steffen Kretzschmar bestaunt gemeinsam mit seinem Enkel Robin das DDR-Direktorenzimmer im Museum Wasapark. © Norbert Millauer

Der Countdown läuft. Am 23. Dezember sind die Tage des DDR-Museums in Radebeul endgültig gezählt. Und weil das Datum immer näher rückt, scheinen viele Menschen noch einmal Abschied nehmen zu wollen, bevor die langjährige Institution ihre Türen schließt und ins Simmel-Hochhaus in der Dresdner Neustadt umzieht.

Deutlich zeigte sich dies am gestrigen Feiertag, als bereits kurz nach der Öffnung 130 Gäste durch die Ausstellungshallen liefen. Einen Vorteil hatten Leser der Sächsischen Zeitung mit ihrer SZ-Card. Denn statt regulär neun Euro Eintritt mussten sie auf diese Weise nur noch sechs Euro zahlen.

Ein Besucher, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte, war der 53-jährige Steffen Kretzschmar aus Coswig. Gemeinsam mit seinem achtjährigen Enkel Robin nahm er die verschiedenen Etagen genau unter die Lupe. „Ich war bereits vor einem halben Jahr schon mal hier, aber man entdeckt immer wieder etwas Neues“, sagt Kretzschmar.

Darauf angesprochen, welche Exponate seiner Meinung nach unbedingt mit nach Dresden gebracht werden sollten, um auch in Zukunft für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen, braucht er nicht lange zu überlegen. „Ich finde Dinge, die das tägliche Leben betreffen, wie zum Beispiel Bade- und Schlafzimmer, Einrichtungsgegenstände sowie Radios und Fernseher sehr interessant. Außerdem habe ich Freude daran, mir eine alte Konsumverkaufsstelle mit Produkten anzusehen, die viele Jüngere zum Teil gar nicht mehr kennen“, so Kretzschmar. Priorität hätte für ihn daher die Zeit ab den 70er Jahren. „Das ist für mich spannender als altes Kochgeschirr oder Überlebenssets aus der Fünfzigern“, sagt der Coswiger.

Keine Erinnerungen an den real existierenden Sozialismus hat aufgrund seines Alters Steffen Kretzschmars Enkel Robin. „Ich habe versucht, es ihm ein wenig zu erklären, aber er kann damit nicht viel anfangen“, sagt der 53-Jährige. Allerdings tut das der Begeisterung des Achtjährigen für die Ausstellung keinen Abbruch. „Mir gefällt das DDR-Spielzeug sehr. Das sieht cooler aus als das, was es heute gibt“, sagt Robin. Anders als sein Großvater würde der Junge auch die alten Rasenmäher und die Kettensägen mitnehmen. „Ja, die müssen unbedingt mit“, bekräftigt er.

Mit diesem Wunsch steht der kleine Junge aber ziemlich allein da. Vor allem die ältere Generation teilt überwiegend die Ansicht seines Großvaters. Erkennbar ist das an diesem Vormittag immer wieder in dem nachgebauten Konsum, wo sich die Menschen regelrecht stauen. Kommentare wie „Den Joghurtbecher gibt es heute auch noch“ oder „Dass die Milch 2,2 Prozent Fett hatte, wusste ich gar nicht mehr“, sind dort zu hören.

Ins Schwärmen kommt inmitten von Ata, Spee, IMI und Toilettenpapier aus Krepp auch Klaus Pospiech aus Lommatzsch, der ebenfalls seine SZ-Card für die Ausstellung genutzt hat. „So ein Laden sollte auf jeden Fall auch in Dresden zu sehen sein. Ich weiß selbst noch, wie wir uns früher immer angestellt haben, wenn es neue Ware gab und wie damals die Eier noch in Papiertüten eingepackt wurden“, erinnert sich der 74-Jährige. Auf die Nachkriegszeit würde er an dem neuen Standort, an dem statt bisher 3 500 nur noch 2 000 Quadratmeter zur Verfügung stehen, hingegen verzichten. „In dieser Zeit gab es ja zu Westdeutschland noch nicht so große Unterschiede“, sagt er. Einigkeit herrscht bei den Besuchern auch beim Thema Fuhrpark. Trabi, Wartburg und Co. möchte bei der am 1. Februar 2017 geplanten Eröffnung in den Räumen am Albertplatz ebenfalls niemand missen.

Der Umzug ist notwendig, weil das Museum am 1. Juli Insolvenz anmelden musste, nachdem die Besucherzahlen im vergangenen Jahr von 60 000 auf etwa 41 000 zurückgegangen waren. Der Unternehmer Peter Simmel erwarb die Sammlung für etwa 50 000 Euro (SZ berichtete) und stellt dafür neue Räumlichkeiten in Dresden zur Verfügung.

Am 4. Dezember (2. Advent) haben SZ-Card-Inhaber erneut die Möglichkeit, das Museum zum ermäßigten Preis zu besuchen.

