Die letzten Sekunden des Schornsteins Am Donnerstag fiel der Schornstein auf dem ehemaligen Gelände der Firma Fahrzeugsitze in Bad Schandau. Wir waren bei der Sprengung dabei.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hier stand der Schornstein noch. Wenig später ... © Katharina Klemm Hier stand der Schornstein noch. Wenig später ...

... hing er dann schon in Schieflage. Bis er schließlich ...

... nur noch ein Haufen Schutt war.

Zweimal kurz ertönte die Sirene. Dann knallt es und schon fiel der Schornstein auf dem ehemaligen Gelände der Firma Fahrzeugsitze in Bad Schandau. Um das zu erleben, waren am Donnerstagmittag viele Schaulustige gekommen. Sie schauten vom Lidl-Parkplatz zu oder standen an der Bundesstraße. Einige hatten extra ein Fernglas dabei, viele kamen mit Kameras, um die Sprengung des schon zu DDR-Zeiten erbauten Schornsteins festzuhalten.

Dort wo die Fabrik stand, will das Unternehmen Lidl eine moderne Filiale mit einer größeren Verkaufsfläche von rund 1 500 Quadratmetern bauen. Nach Eröffnung soll in das alte Lidl-Gebäude ein Drogeriemarkt einziehen.

