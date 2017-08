Die letzten Runden im Cup

Der Straßenlauf bei den Großenhainer Speedskate-Tagen gehörte am Wochenende traditionell zu den Highlights der Saison für die rund 300 Teilnehmer in der Röderstadt. Dabei zeigten sich sowohl die Gastgeber vom Großenhainer Rollsportverein als auch die Aktiven des Speedskateclubs Meißen teilweise in ansprechender Form. Viele Podestplätze waren das Ergebnis, das auch noch Hoffnung für tolle Platzierungen in der Serie des Sachsen-Thüringen-Cups macht.

Die endgültigen Entscheidungen fallen an diesem Wochenende beim Bach-Cup im thüringischen Arnstadt. Dort geht es insbesondere für die meisten Nachwuchsläufer zum Saison-Halali auf der 250 Meter langen Bahn. Und mit einem Auge werden insbesondere die Großenhainer am Wochenende ins chinesische Nanjing schauen. Dort steht Elisabeth Baier im deutschen Aufgebot der Weltmeisterschaft.

Ergebnisse der Großenhainer Wettkämpfe im Internet unter www.grv-skater.de

