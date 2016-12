Post aus Prag Die letzten Monate mit blauem Dunst In tschechischen Kneipen darf man bald nicht mehr rauchen. Nicht nur Wirte sind verärgert.

Unter freiem Himmel darf man sich auch künftig eine Zigarette anstecken, so auch in diesem Lokal auf dem Altstädter Ring in der Prager Altstadt. Foto: dpa © picture alliance / dpa

Schluss mit lustig für Europas letzte Raucherinsel. Genau fünf vor zwölf war es am Freitag, als das Prager Abgeordnetenhaus seine „Entscheidung des Jahres“ fällte: Auch in Tschechiens Kneipen darf künftig nicht mehr geraucht werden.

Fünf vor zwölf also im wahrsten Wortsinne für die Anhänger des blauen Dunstes: Bis zum 30. Mai kommenden Jahres dürfen sie sich noch eine Zigarette zum Bier genehmigen. Am 31. Mai, passenderweise dem Weltnichtrauchertag, tritt das Verbot dann in Kraft.

Nahezu alle tschechischen Gesundheitsminister hatten sich um ein solches Gesetz bemüht. Doch alle waren damit erfolglos geblieben. Das lag stets auch daran, dass es mehr Raucher als Nichtraucher unter den Abgeordneten gab. In dieser Legislaturperiode ist das erstmals anders.

Zwar gab es in letzter Lesung am Freitag gefühlt noch mehrere Hundert Verschärfungs- oder Verwässerungsanträge für das Gesetz, über die über mehrere Stunden in quälender Prozedur abgestimmt werden musste. Alles live bei Facebook übertragen vom TV-Ereignissender CT24 und im Durchschnitt von mehreren Hundert Zuschauern beobachtet. Aber der wichtigste Gegner des Gesetzes, der konservative Abgeordnete Marek Benda, fehlte bei der Sitzung aus „gesundheitlichen Gründen“ (Raucherhusten?). Er hatte im Sommer das Gesetz noch gekippt, als er eine Mehrheit für seinen Änderungsvorschlag fand, wonach in jeder Kneipe ein gesonderter Raum für die Raucher eingerichtet werden sollte. Am Freitag hatte dieser Antrag ohne den Antragsteller keine Chance mehr.

Einige Abweichungen bleiben dennoch erlaubt. So darf auch künftig in Biergärten eine Zigarette angesteckt werden. In Teestuben darf man zudem weiter Wasserpfeifen genießen. Die Kneiper macht das dennoch nicht froh. Das wurde in den zahlreichen Kommentaren deutlich, von denen die Live-Übertragung auf Facebook begleitet wurde. Da war von einem „massiven Eingriff in die Gewerbefreiheit“ die Rede, von „drohenden Umsatzverlusten“ und einem letztlich „massiven Kneipensterben“. Immer auch mal mit dem Zusatz: „Und das ausgerechnet in unserem Kneipenland.“

Diese Befürchtungen sind für mich als Kneipengänger nachvollziehbar. Der Tscheche geht nicht in erster Linie wegen des Biers ins Wirtshaus, sondern weil er sich unterhalten will. Dazu gehört nach allgemeiner Meinung einfach eine Zigarette. „Wenn meine Gäste jetzt vor der Tür rauchen müssen, bleiben sie entweder ganz weg oder ich muss nach Feierabend auch noch die Kippen auflesen“, beklagten sich gleich mehrere Wirte.

Gestraft fühlen sie sich schon durch eine Anfang Dezember gestartete Aktion des Finanzministers: Sie müssen seither ihre Registrierkassen online mit dem Finanzamt verbinden, damit das den Umsatz kontrollieren kann. Etwa 1 000 Kneiper haben danach sofort die Segel gestrichen. Tschechien zählt etwa 30 000 Kneipen. Wie viele davon nach dem Rauchverbot dichtmachen werden, ist noch offen.

Doch gemach: In Tschechien raucht nur ein Viertel der Bevölkerung. Selbst die Mehrheit der Raucher hat laut Umfragen ein gewisses Verständnis für das Gesetz. Ich wechsle jetzt die Lokalität, trinke mein Bier zu Hause. Dort darf ich noch rauchen .

