Die Letzten ihrer Art Der Studiengang Projektmanagement am Internationalen Hochschulinstitut in Zittau läuft aus. Ein Nachruf.

Heydar Jafarli aus Aserbaidschan (von links), Yulia Sidorenko aus Russland, Alana Lauf aus Nordrhein-Westfalen und Krzysztof Stankiewicz aus Polen sind wegen des Studiengangs Projektmanagement nach Zittau gekommen. Im Herbst läuft der beliebte Studiengang aus. © Rafael Sampedro

Sie sind die letzten ihrer Art. Heydar Jafarli, Yulia Sidorenko, Alana Lauf und Krzysztof Stankiewicz studieren Projektmanagement am Internationalen Hochschulinstitut (IHI). Im Herbst läuft der einzigartige Masterstudiengang aus, wegen dem in den vergangenen Jahren viele Studenten aus aller Welt nach Zittau kamen.

Die Vier haben bereits einen Abschluss im Bereich Wirtschaftswissenschaften in der Tasche und krönen ihre Ausbildung mit dem Master. „Es gibt nur wenige Universitäten, die einen zweisemestrigen Masterstudiengang anbieten“, sagt Alana Lauf, die aus Dorsten stammt. Die insgesamt 17 Studenten des Studiengangs kommen aus Russland, der Ukraine, Polen, Kasachstan, Aserbaidschan, Bolivien und Deutschland. Die bunte Mischung ist für die Projektarbeit in den Gruppen ein Gewinn, darin sind sich alle einig.

Kommen sie bei der Arbeit mit ihren Deutschkenntnissen nicht weiter, wechseln sie kurzerhand ins Englische. „Jeder hat irgendwann mit jedem zu tun“, sagt Krzysztof Stankiewicz. Die gemeinsame Arbeit schweißt zusammen und überwindet auch Konflikte, die zwischen den Heimatländern bestehen. So stammt eine Studentin von der Krim, zwei Studentinnen sind aus Russland und ein Kommilitone ist Ukrainer. „Zwischen uns gibt es keine Probleme“, sagt die Russin Yulia Sidorenko. Das Gegenteil sei der Fall, weil sie auch viel Freizeit miteinander verbringen. „In Zittau ist nicht viel los“, sagt der Aserbaidschaner Heydar Jafarli. Deshalb unternahmen sie gemeinsame Ausfahrten, etwa nach Liberec, in die nähere Umgebung oder zum Weihnachtsmarkt nach Dresden.

Einen kleinen Nachteil habe der Studienstandort Zittau aber dann doch. Es sei schwierig einen Praktikumsplatz in der Region zu finden, so der 30-jährige Jafarli. Trotzdem habe er gezielt nach dem Studiengang gesucht. Projektmanager sind in der Arbeitswelt und bei international agierenden Unternehmen sehr gefragt. Variabel und auf Zeit zusammengestellte Projektteams erarbeiten interdisziplinär Handlungsoptionen für Unternehmen oder Organisationen zu bestimmten Aufgabenstellungen. Projektmanagement steht somit im krassen Gegensatz zu hierarchischen Strukturen, in denen sich standardisierte Prozesse ständig wiederholen. Deshalb ist das Studium auf der Beliebtheitsskala der Studierenden wohl ganz weit oben zu finden.

Gern erinnern sich die künftigen Projektmanager an die Projektwoche zu Beginn des Studiums in Großhennersdorf. „Die Woche hat die Teambildung und das gegenseitige Kennenlernen sehr erleichtert“, sagt Alana Lauf. Ein Bestandteil des Studiums in den verbleibenden Monaten wird die Organisation des Sams-Marktes im Juni. Bei der Vorbereitung des internationalen Frischemarkts befassen sich die Studenten mit ganz alltäglichen Problemen, wie der Händlersuche in den Nachbarländern, der Absperrung von Straßen oder der Organisation des Kulturprogramms. Es wird der achte und letzte, von Studenten des IHI organisierte Sams-Markt in Zittau sein.

2013 wurde das IHI in die Technische Universität Dresden integriert und der östlichste Außenposten. Das IHI hat sein Profil grundlegend verändert. Neuer Schwerpunkt ist die Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt. Nach SZ-Informationen hält sich die Nachfrage in Grenzen. Es stellt sich also die Frage, warum der Studiengang Projektmanagement, der Zeit seines Bestehens überdurchschnittlich nachgefragt wurde, nun eingestellt wird.

Mit dem Studiengang verlieren sowohl die Stadt Zittau als auch das IHI und die TU Dresden ein excellentes Alleinstellungsmerkmal. Keiner weiß das besser als Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm). Auch er studierte nach Geschichte, Kommunikation und Germanistik in Leipzig, Paris und Berlin Projektmanagement und Engineering am IHI in Zittau.

