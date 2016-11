Die Letzten ihrer Art

Bergarbeit in der Hohen Tatra. Sie gehört zum Bergsichten-Programm, das fünf Livevorträge und 25 Filme bietet – mit sieben Premieren. © Pavol Barabas/K2 Studio

Sportlich geht es in den Bergen fast immer zu. Je höher und steiler Gipfel sind, umso mehr lassen sich Bergsteiger-Aktionen mit denen von Leistungssportlern vergleichen. Aber selbst, wenn Kletterer noch so spektakulär unterwegs sind – die große Bühne haben sie meist erst danach in den Medien, bei Vorträgen, in Filmen. Doch ganz selten treten dort die Arbeiter auf, die stillen Helden – im Sport genauso wie am Berg. Was bei Radrennen die Wasserträger sind, die ihrem Kapitän die Verpflegung ranschleppen, das sind in den Bergen die Lastenträger.

Aus dem Himalaja und Karakorum sind die Bilder vertraut, auf denen schmächtige Menschen Riesenbündel durch die Natur tragen. Weniger bekannt sind die wohl Letzten ihrer Art in Europa. In der Hohen Tatra schultern sie heute noch gewaltige Lasten. „Es sind faszinierende Menschen, die ungewöhnliche Leistungen vollbringen“, erzählt Frank Meutzner und berichtet von unglaublichen Rekorden, die bei knapp über 200 Kilogramm Last liegen sollen. Das dürfte selbst bei Gewichthebern für Bewunderung sorgen.

Warum sich die Tatra-Träger auf den Weg zu den Hütten machen, dem geht ein slowakischer Dokumentarfilm nach. „Freedom under load“ ist einer von Meutzners Lieblingsstreifen beim Bergsichten-Filmfestival von Freitag bis Sonntag im Dresdner Hörsaalzentrum. Dem Festivalchef kommen bei diesem 57-Minuten-Streifen auch Erinnerungen an eigene erste Kletterversuche im Nachbarland. Und die Bilder faszinieren ihn als Kameramann, der auch bei seinen sechs Expeditionen an Achttausendern filmte.

Seine beiden Passionen führten vor 13 Jahren zur Geburt der „Bergsichten“. Die Kombination aus Filmen, thematischen Filmblöcken, Vorträgen und einer Messe ist einzigartig in Deutschland. „Es wurde ein Jahresjob“, sagt Meutzner. „Hätte ich geahnt, dass dieses Ereignis mein Leben derart prägt – ich weiß nicht, ob ich mich darauf eingelassen hätte.“ Herbst-Expeditionen sind für den Bergsport-Profi seit 2004 nicht mehr möglich. Das Berg- und Outdoor-Festival fordert ihn, auch wenn er mit Holger Lieberenz einen Helfer für redaktionelle Arbeiten hat. „Das soll aber kein Klagen sein“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Die Bergsichten setzen auf Bewährtes und Neues. Wie in den Vorjahren reichen die 936 Plätze im großen Hörsaal für einige Angebote wieder nicht aus. So bekommt Extremkletterer Stefan Glowacz bereits am Donnerstag einen Zusatz-Auftritt für seine Vortragspremiere. Auch der bisherige Publikumsrenner mit sächsischen Kletterfilmen wird wiederholt. Es ist aber kein purer Elbsandstein-Filmblock wie in den vergangenen drei Jahren. „Typisch Sächsisch?!“ zeigt nun Sachsen oder sächsische Kletter-Traditionen von Patagonien bis China.

Die Bergsichten präsentieren nicht nur spektakuläres Klettern. Mit Mountainbikes, Skiern oder Kanus lässt sich wilde Natur auch erkunden. „Da gibt es einen Wandel im Programm“, sagt Meutzner, der nicht auf pure Action setzt. „Die Leute interessiert es. Und die Aktionen haben ein enormes Niveau erreicht. In Österreich füllen Filme ganze Kinosäle, wenn die besten Tiefschneefahrer der Welt zu sehen sind.“

„Ich möchte in Dresden gern Auftritte haben, die andere nicht zeigen, wie den Premierenvortrag von Tamara Lunger“, lautet eine Maxime. Meutzner ahnt, dass sich sein Publikum darauf verlässt, dass es besondere Menschen erleben kann. Und Stargäste schwärmen von der Atmosphäre, „dass so viele kommen und so toll mitgehen“. Ein witziger und sehenswerter Wandervortrag über die Kanaren hat es dem Programm-Macher aber auch angetan.

Das Dresdner Festival hat einen guten Ruf. „Uns bestätigen Kenner der Szene, dass wir professionell und mit Herzblut arbeiten“, klingt der Macher stolz. Aber er will gar nicht den Vergleich zum Festival am Tegernsee ziehen, das eine Woche dauert, aber auch mit TV-Geld arbeiten kann. Dresden ist anders, die Bergsichten leben seit 13 Jahren von Meutzners Elan und den 25 Helfern an den Festivaltagen sowie von der Unterstützung der TU Dresden, von Partnern und Sponsoren. Bis zur 15. Auflage sind die Verträge schon unterschrieben.

Bergsichten-Karten: Vorverkauf in Läden bis Mittwoch, dann Tageskasse TU-Hörsaalzentrum. Karten-Infos unter www.bergsichten.de

zur Startseite