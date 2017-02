Die letzten Bäume wurden verschont Der Baumpflegedienst rückte mit allen Gerätschaften wieder ab.

An der Ahornstraße fielen vieel Bäume gegen den Willen der Anwohner. © Norbert Millauer

Die Bäume am kleinen Parkplatz an der Ahornstraße im Spitzgrund sind stehengeblieben. Die Anwohner hatten befürchtet, dass auch diese am Dienstag fallen, nachdem am Montag alle Bäume auf dem Wäscheplatz gefällt worden sind. Wie Verena Hilbert berichtet, rückte der Baumpflegedienst auch mit allen Gerätschaften am Dienstagmorgen an. „Dann wurde kurz telefoniert und sie sind wieder abgezogen“, freut sich die Coswigerin. Warum, weiß sie nicht. Die Wohnungsgenossenschaft Coswig will sich zum Thema nicht äußern.

Mit der Begründung, dass durch die Bäume Algen an der Fassade des Neubaublocks wachsen, hat die WGC am Montag Linden, Tannen, Birken, eine Eibe und Sträucher auf dem Wäscheplatz davor beseitigen lassen – ohne es vorher den Mietern anzukündigen. Die hatten die Bäume teilweise selbst gepflanzt. „In den Bäumen lebten viele Vögel und Eichhörnchen“, so Verena Hilbert. Die würden nun ratlos über den kahlen Platz hüpfen. Außerdem spendeten die Bäume Schatten und dämpften etwas den Lärm der benachbarten Bahnlinie. Verena Hilbert hat festgestellt, dass es nun deutlich lauter ist. (SZ/pz)

zur Startseite