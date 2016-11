Die letzte Zeit im Prinzessinnenkleid Als scheidende Pfefferkuchenprinzessin des Striezelmarktes hat Franziska aus Pesterwitz noch zwei Aufgaben – und einen Wunsch.

365 Pfefferkuchen – für jeden Tag ihrer Amtszeit einen – hat Franziska bekommen. Die meisten davon verteilte sie in ihrer Klasse in der Grundschule Pesterwitz. © Egbert Kamprath

In ihrem roten Kleid kommt sie die Treppe vom Kinderzimmer herab. „Es ist schon etwas kurz geworden“, sagt Franziska. Die Neunjährige schaut hinunter zum Saum, über dem sich ein Lebkuchenmuster entlangzieht. Im November 2015 wurde die Pesterwitzerin als Franziska die Erste zur Pfefferkuchenprinzessin des Dresdner Striezelmarktes gekrönt. Dafür wurde das Kleid extra passend gemacht. Vor ihr durften es schon andere Mädchen tragen – für jeweils ein Jahr. „Es ist so schön prinzessinnenmäßig. Mir gefallen die Farbtöne und das große Pfefferkuchenherz in der Mitte. Das Kleid hat auch viele Schichten und hält warm“, erzählt Franziska Hendrich, wie sie eigentlich heißt. Dann verrät sie: „Märchenprinzessinnen in rosa Kleidern interessieren mich nicht mehr so sehr. Doch im echten Leben eine Rolle als Prinzessin zu übernehmen – das finde ich schön.“

Franziska kennt den Striezelmarkt wie nur wenige Kinder. Im vorigen Jahr war sie mehrmals in der Woche und jedes Wochenende dort. Denn als Pfefferkuchenprinzessin hatte sie einige Aufgaben: Auf der Geschichtenbühne verlieh sie gleich zu Beginn ihrer Amtszeit den liebsten Omas und Opas einen Pfefferkuchen-Orden. Zum Dresdner Stollenfest war sie im großen Festumzug dabei, auch bei der vorgezogenen Bescherung für mehr als 200 Kinder aus Heimen und benachteiligten Familien im Dresdner Rathaus. Dafür packte Franziska mit ihrer Freundin sogar Geschenke ein.

Zusammen mit dem Weihnachtsmann half sie auch, die Wartezeit auf das Weihnachtsfest zu verkürzen. Oft öffnete die Pfefferkuchenprinzessin mit ihm das nächste Kalendertürchen. „Er hatte so lustige Sprüche. Wenn wir in der Schlittenkutsche unterwegs waren, wurden wir auch gern fotografiert“, erzählt Franziska.

„Kein Lampenfieber mehr“

Auf der Geschichtenbühne des Striezelmarktes hat sie neue Freunde gefunden: Kinder und Erwachsene, die die traditionellen Figuren des Striezelmarktes verkörpern. „Wir alle haben uns sehr gut verstanden“, sagt Franziska und verrät: „Ich hätte Lust, im Ensemble weiterzumachen – mit einer kleinen Rolle.“

Noch erinnern Lebkuchenherzen in der Küche daheim an ihre Amtszeit: 365 große und kleine bekam sie zum Pfefferkuchenfest vor einem Jahr geschenkt, für jeden Tag einen. Viele verteilte sie zwar in ihrer Klasse in der Grundschule Pesterwitz. Doch ein paar sind noch übrig. „Ich mag Lebkuchen. Sie sind nicht so süß und schmecken schön würzig“, sagt Franziska, die in die vierte Klasse geht. Am Stammsitz der Bäckerei Emil Reimann in Dresden war Franziska kürzlich beim Endcasting für die neue Pfefferkuchenprinzessin dabei. Sieben standen in der engeren Auswahl. „Ich bin gespannt, welches Mädchen es sein wird“, sagt Franziska, die vor einem Jahr mit ihrer souveränen und natürlichen Art sowie ihren künstlerischen Talenten überzeugte.

Sie tanzt gern, turnt, singt und spielt Klavier. Als Gegenleistung für ihren Einsatz als Pfefferkuchenprinzessin beteiligten sich Manuela und Alexander Siebecke, die fürs Kulturprogramm des Striezelmarktes verantwortlich sind, für ein Jahr extra an den Kosten ihres Klavierunterrichts. Bevor sie am 1. Advent ihre Krone an ihre Nachfolgerin weiterreichen wird, darf Franziska I. am 24. November noch den 582. Striezelmarkt mit eröffnen. Dann trifft sie auch August den Starken wieder – vor dem sie ihre Antrittsrede gehalten hat. „Ich freu mich schon sehr. Lampenfieber habe ich nicht mehr“, sagt Franziska.

Der Dresdner Striezelmarkt wird am 24.11. um 16 Uhr auf der Geschichtenbühne offiziell eröffnet.

