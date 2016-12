Die letzte Schicht im Osterzgebirge Mit der Mettenschicht endet im Kalkbergwerk Hermsdorf die Ära des Marmorabbaus. Doch der Standort bleibt bestehen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die letzte echte Mettenschicht im Osterzgebirge fand am 22. Dezember im KalkbergwerkHermsdorf statt. Über 30 Beschäftigte und ehemalige Mitarbeiter versammelten sich am Mundloch des Stollens. Sie sangen das Steigerlied. Die Kerze samt Grubenlampe blieb dann im Schacht zurück. Sie soll bis zum neuen Jahr brennen, als Symbol dafür, dass das Licht nie ausgehen möge. © Egbert Kamprath Die letzte echte Mettenschicht im Osterzgebirge fand am 22. Dezember im KalkbergwerkHermsdorf statt. Über 30 Beschäftigte und ehemalige Mitarbeiter versammelten sich am Mundloch des Stollens. Sie sangen das Steigerlied. Die Kerze samt Grubenlampe blieb dann im Schacht zurück. Sie soll bis zum neuen Jahr brennen, als Symbol dafür, dass das Licht nie ausgehen möge.

Ein Gedenkstein neben dem Mundloch erinnert an die letzte Schicht im Kalkbergwerk Hermsdorf, mit der nun eine Jahrhunderte alte Bergbautradition zu Ende geht.

Grubenleiter Ralph Preußler schloss das Tor ab.

In dem Stolln wurde auf jeden Fall 190 Jahre unter Tage Marmor abgebaut, zuletzt mit wuchtigen Maschinen.

Nun ist endgültig Schluss. Im Kalkbergwerk von Hermsdorf/Erzgebirge wird kein Marmor mehr gewonnen. Die Untertageförderung ist vor wenigen Tagen eingestellt worden. Kurz vor Weihnachten haben sich rund 30 Kumpel noch mal zur Mettenschicht im „Beschert-Glück-Stolln“ getroffen. Mit diesem Brauch verabschiedeten sich auch die Hermsdorfer Bergmänner jedes Jahr in die Weihnachtsfeiertage. Doch dieses Mal war alles etwas anders. Es ist die letzte echte Mettenschicht überhaupt im Osterzgebirge. Mit dem Aus der Untertageförderung in Hermsdorf geht dort eine 190-jährige Ära zu Ende. Der Steinbruch auf dem Gelände existiert sogar schon seit dem 16. Jahrhundert. Daran denken viele der Kumpel, während sie die vergangenen Jahre Revue passieren lassen.

Ende der 1990er-Jahre, zu den Spitzenzeiten, hatten am Standort 30 Kumpel unter Tage gearbeitet. Nun sind es kaum ein Drittel. Damals wurde auch die Rekordfördermenge von 120 000 Tonnen Hermsdorfer Marmor gewonnen, erinnert sich Hardy Wenzel, der zwischen 1995 und 2008 Grubenleiter war. „Es macht mich traurig. Vor allem, weil sich viele hier engagiert und gehofft haben, dass das Bergwerk noch lange Bestand hat, auch über ihre aktive Zeit hinaus“, erklärt der 59-jährige Frührentner aus Altenberg. Er ist nicht der einzige Kumpel, der auf ein Comeback der Grube hofft.

Es gebe ja noch Vorräte. Doch laut Kalkwerkbetreibers Geomin seien Qualität und Menge des Gesteins nicht mehr so gut, dass sich die Förderung auch tatsächlich lohne. „Die Produktion über Tage in der Aufbereitung geht hier aber auf jeden Fall noch acht bis zehn Jahre weiter“, betont Geschäftsführer Achim Stöck. „Das Rohmaterial dazu kommt dann aber aus unserer Lagerstätte in Hammerunterwiesenthal. Dort bauen wir den Rohmarmor in einer Kombination aus untertägigem Bergbau und Tagebau ab. Die Vorräte reichen noch für die nächsten 50 Jahre.“ An den Standorten in Lengefeld und Hermsdorf wird es in den kommenden Jahren weiter zerkleinert.

Mehrere Kumpel, die bisher in Hermsdorf beschäftigt waren, sind seit einigen Monaten in Hammerunterwiesenthal, gehen dort ihrer Arbeit unter Tage nach. Sie arbeiten längere Schichten, aber dafür nur vier Tage pro Woche. Unterkünfte werden gestellt, wie Mitarbeiter sagen. Andere sind bei Geomin in Lengefeld tätig. Zur letzten Mettenschicht kehren sie ebenfalls zurück. Draußen vor dem Stolln glitzern indes die mit Schnee bedeckten Bäume. Drinnen hallt das Plätschern des Schmelzwassers durch den Gang. Fast schon bedächtig stimmen die ehemaligen und jetzigen Mitarbeiter von Geomin das Steigerlied an. Sie singen „Glück auf, Glück auf“ – noch einmal. Danach ein Gruppenfoto vorm Mundloch, dem Eingang zum Stolln. Das Lichtl, die Grubenlampe mit Kerze, die sonst symbolisch bis zur nächsten Schicht nach Weihnachten brennen soll, bleibt zurück. Dann ist Schicht im Schacht. Und Grubenleiter Ralph Preußler schließt das Tor ab.

„Es ist ein komisches Gefühl, wenn man weiß, das war es jetzt“, sagt der 61-jährige Volker Moucha aus Reichenau. Er ist seit sieben Jahren hier in Hermsdorf dabei. „Erst“, wie Moucha sagt. Dennoch seien er und seine Familie mit dem Kalkbergwerk verbunden. Schon seit Vater sei hier Bergmann gewesen. Die letzte Schicht war am 9. Dezember. Frühschicht, sechs bis 14 Uhr. „Es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag“, erklärt der Kumpel. „Am Ende hat man sich nicht besonders verabschiedet. Es war wie immer.“ Wie jeden Tag, von Montag bis Freitag, wurde der abgebaute Marmor in die Muldenkipper verfrachtet.

Die Vehikel fuhren dann hinaus, 25 Minuten lang, ins Freie. Sie tuckerten in Richtung der Aufbereitungshalle, vorbei am alten Steinbruch. Dann hielt der Wagen vor dem Hallentor, kippte die Brocken hinein in den Brecher. Am letzten Tag waren es noch einmal 16 bis 20 Muldenkipperladungen – 160 bis 200 Tonnen also. Im Brecher wird das helle Gestein schließlich zermahlen, das später in der Chemieindustrie und zum Beispiel als Bindemittel für Fassaden- und Wandfarben verwendet wird.

Ganz fein ist der Hermsdorfer Marmor. „Feiner als Babypuder“, erklärt Mouchas Kollege Oliver Kühnlenz stolz. Der 28-Jährige stammt aus Schellerhau, ist seit 2008 dabei. Ende des Jahres ist der junge Vater arbeitslos, vorerst. Kühnlenz ist aufgrund seines Alters einer von zwei Kumpeln, für die es tatsächlich die allerletzte Schicht war. Anders als Moucha, der in den kommenden Jahren weiterhin für Kontrollgänge im alten Schacht unterwegs sein wird, kehrt er 2017 nicht zurück ins Kalkbergwerk. Bedrückt wirkt er indes nicht. Er blickt optimistisch in die Zukunft, vielleicht fährt er Lkw. Oder macht etwas anders. Dann wirft der junge Mann noch einen Blick auf den drei Tonnen schweren Marmorblock. „Der stammt von hier“, sagt der 28-Jährige. Der Brocken wurde in dieser Woche aufgestellt. Eine dort montierte Tafel erinnert an die 25 Jahre, die Geomin in Hermsdorf Marmor abgebaut hat. Und sie erinnert an die letzte Schicht, die letzte im Osterzgebirge.

zur Startseite