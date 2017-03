Die letzte Inhaberin Annette Brück führt in siebenter Generation den Meißner Verlag Brück & Sohn. Jetzt verkauft sie ihre Firma.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bald ist Schluss: Annette Brück mit Postkarten aus dem I. Weltkrieg und vor der Wand mit Bildern ihrer Vorfahren. © Claudia Hübschmann Bald ist Schluss: Annette Brück mit Postkarten aus dem I. Weltkrieg und vor der Wand mit Bildern ihrer Vorfahren.

Auf dem Stadtfriedhof um Erlaubnis gefragt: Das Grab von Friedrich A. Brück, aus der zweiten Generation, die Brücks Haus in Meißen erwarb.

Die Firmen-Inhaberin hat es sich nicht leicht gemacht. Die Last auf ihrer Schulter wiegt schwer. Sieben Generationen leben bereits vom Meißner Kunstverlag Brück & Sohn. Jetzt soll Schluss sein. Die 61-jährige Annette Brück will ihre Firma verkaufen.

Das Problem der Familie Brück ist in Unternehmerkreisen häufig anzutreffen und schwer zu lösen: Eine Unternehmensnachfolge in der Familie ist nicht möglich. Brücks Tochter, eine Designerin, hat es mal probehalber versucht. Vergeblich. Der Funke sprang nicht über. Der Sohn ist vielbeschäftigter Fotograf, lebt in Berlin. Er will die Firma auch nicht. Andere Verwandte fanden sich ebenfalls nicht.

Annette Brück: „Wir können unsere Kinder doch nicht zwingen und sie unglücklich machen.“ Als Frau Brück das Geschäft 1987 übernahm, hatte es noch 20 Mitarbeiter. Die Wende kam und mit ihr große wirtschaftliche Probleme. Der Verlag kämpfte ums Überleben. Mit ihrem Mann Helmut sprach sie auch zu Hause über die Firma, fast nur über die Firma. Die Kinder, damals etwa 10 Jahre alt, kamen zu kurz, sagt Frau Brück. Doch was hätte sie tun sollen? Sie musste kämpfen, damit ihr Verlag nicht unter geht. Ein Unternehmer muss für sein Unternehmen leben. Das ist der Preis, den jeder bezahlen muss. Tut er das nicht, verliert er die Firma.

Vor neun Jahren wird bei Annette Brück Brustkrebs diagnostiziert. Sie nimmt den Kampf gegen die Krankheit auf, entscheidet sich für alternative biologische Heilmethoden. Heute hat sie den Kampf gewonnen, denkt sie. Sie spricht während der Therapie mit Therapeuten über den Verlag und die Last, die immer größer wird. Auch über die Verantwortung, die sie ihren Vorfahren gegenüber empfindet. Da sagte die Therapeutin: „Ihre Vorfahren wollen sicher nicht, dass Sie für die Firma sterben.“ Frau Brück wusste, dass sie loslassen muss.

Das schlechte Gewissen ihren Vorfahren gegenüber, die 1793 den Verlag gegründet hatten, verschwand aber nicht so schnell. Deshalb ging sie zu den Gräbern und fragte einfach ihre Vorfahren. Sie erhielt die Genehmigung, sagt sie.

Den letzten Anstoß zum Verkauf gab ihr eine Reise mit ihrem Mann in die USA im Vorjahr. Sie wollten die 80 Städte in den USA besuchen, von denen ihre Vorfahren Postkartenmotive hergestellt hatten. 52 Städte schafften sie. In drei Monaten. Annette Brück: „Als wir aus Amerika zurückkamen, da wusste ich, was Freiheit ist.“ Keine Verantwortung für die Firma, kein ständiger Druck, kein Zwang, immer etwas Neues finden zu müssen.

Den Brücks ist es klar, dass die siebente Generation von Brück & Sohn die letzte sein wird. Den Namen soll aber der neue Inhaber übernehmen. Ihre große Postkartensammlung von 34 000 Motiven wird dagegen keinen Interessenten finden. Das Ladengeschäft ist bereits geschlossen. Die Betreiberin ging in Insolvenz. Was die Firma jetzt vor allem trägt, ist der neue, vor zwei Jahren eröffnete Online-Shop mit über 500 Produkten. Dort brummt das Geschäft, vor allem mit den begehrten Adventskalendern. Die Immobilie in der Meißner Bugstraße gehört ebenfalls zur Firma, kann aber separat verkauft werden. Es ist eine 1A-Lage.

Inzwischen lässt sich Brück & Sohn von einer professionellen Wirtschaftskanzlei betreuen. Es gibt schon rund ein Dutzend Anfragen, Interessenten. Annette Brück möchte noch im Oktober nächsten Jahres den 225. Firmengeburtstag feiern. Als Abschiedsparty. „Ich werde in Frieden loslassen, sagt sie. Frau Brück möchte eine Firmenchronik und ein Buch über den Weg ihrer Heilung vom Krebs schreiben. „Das sind meine beiden großen Projekte für die Zeit danach“, sagt sie.

Brück & Sohn hat sich über all die Jahre immer wieder selbst neu erfunden, hat sich dem Markt angepasst, ist expandiert oder – wie jetzt – geschrumpft. Annette Brück führt die Firma jetzt schon 30 Jahre. Sie hat noch vier Mitarbeiter.

Im Moment sortiert sie Postkarten, die wohl bald Platz in Museen oder Archiven finden werden. Und dann hat sie noch ein Problem: Wohin mit den gerahmten Bildern ihrer Vorfahren? Sie füllen eine ganze Wand in ihrem Chefbüro aus. In Kisten packen? Nein, niemals. Mit nach Hause nehmen? Passen sie denn in die Wohnung?

zur Startseite