Die letzte Führung durch die Oberlößnitz Zum Saisonabschluss passte am Sonntag das Wetter. Neben der Touristinfo zieht auch Schloss Wackerbarth eine gute Bilanz 2017 bei den Gästeführungen.

Unterhalb vom Spitzhaus: Interessiert lauschen die Besucher am Sonntag den Worten von Gästeführerin Gisela Weber. © Norbert Millauer

Besser kann es nicht laufen. Pünktlich zur letzten Gästeführung des Jahres durch die Oberlößnitz hat am Sonntag auch das Wetter mitgespielt. Zwar schien die Sonne nicht durchgehend, aber immerhin lugte sie immer mal wieder zwischen den Wolken durch. Gästeführerin Gisela Weber (71) war jedenfalls hochzufrieden: „Das ist wirklich eine ideale Herbststimmung“, sagte sie und fügte an: „Ingesamt ist die Saison gut gelaufen. So viele Besucher wie heute waren es aber nicht immer.“

Insgesamt 19 zahlende Gäste waren zum Treffpunkt an der Weinpresse in der Hoflößnitz gekommen, um an der Führung „Auf den Spuren der Winzer“ teilzunehmen. Auch Robert Köhler (52) aus Kesselsdorf wollte sich das nicht entgehen lassen. „Ich habe in der Zeitung darüber gelesen. Und da ich gerade freihabe und das Wetter mitspielt, bin ich vorbeigekommen“, sagte Köhler. Er stamme eigentlich aus Thüringen und sei durch die Arbeit in die Region gekommen. „Jetzt möchte ich auch mehr über die Gegend erfahren. Ich habe mir das Thema gezielt herausgesucht, weil ich etwas über die jahrhundertealte Tradition des Weinanbaus in Radebeul erfahren will“, so Köhler.

Bei Gisela Weber war er da genau an der richtigen Adresse, weil man förmlich merkte, wie die Gästeführerin für die Geschichte der Region brennt. Begeistert erzählte sie den Besuchern, wie es um 1271 herum ursprünglich einmal mit dem Weinanbau in der Oberlößnitz losgegangen ist und schließlich 1401 auf Betreiben der Wettiner, das entstand, was man heute als Hoflößnitz bezeichnet. Allerdings habe es den Weinanbau zunächst nur von der Elbe bis auf Höhe des Areals gegeben, während auf den umliegenden Hügeln noch keine Rebstöcke gewesen seien, so Weber. Erwähnung fand auch der Bau des Spitzhauses um 1622 sowie die Konstruktion der dazugehörigen Treppenanlage auf Betreiben Augusts des Starken, der den Wunsch hatte, ohne großen Umweg vom Spitzhaus zur Hoflößnitz zu gelangen und deshalb den Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann beauftragte.

Da neben den Zeiten des Erfolges auch die Umbrüche aufschlussreich sind, brachte Weber den Gästen ebenfalls die Zeit der Krise im Jahr 1889 nahe, als die Wettiner nach der Reblauskatastrophe kein Interesse mehr am Weinbau rund um die Hoflößnitz hatten und alles verkauften. „Die Radebeuler haben damals Angst gehabt, dass die gesamten zehn Hektar zerstückelt werden. Daher hat ein Verein Geld gesammelt und die Grundstücke zurückgekauft“, sagte Weber.

Entspannt lauschten die Menschen in der Herbstsonne den Worten der Gästeführerin, schauten sich neugierig um und stellten ab und zu auch mal eine Frage wie zum Beispiel „Wer war denn eigentlich Herr Knohll?“ und „Sind die gesamten zehn Hektar, die zur Hoflößnitz gehören, komplett zusammenhängend?“

Ähnlich souverän wie bei ihrem lebhaften Vortrag fielen Gisela Weber auch bei den Nachfragen die Antworten unverzüglich ein. So sei Johann Paul Knohll der Verwalter des Weinberges gewesen und nein, die Grundstücke über eine Fläche von zehn Hektar würden nicht komplett zusammenliegen, sagte Weber. Seit mittlerweile zehn Jahren ist die 71-Jährige als Gästeführerin in der Oberlößnitz und in Altkötzschenbroda aktiv und bietet in der Saison jeweils etwa zwei Führungen pro Monat an.

Nach Informationen der Radebeuler Touristinfo stehen gegenwärtig fünf Gästeführer für die städtischen Führungen zur Verfügung. 100 Besucher haben in diesem Jahr bisher an den elf öffentlichen Gästeführungen teilgenommen und dafür sechs Euro pro Person bezahlt.

Bei den gebuchten Gruppenführungen, die bei bis zu 30 Personen insgesamt 75 Euro kosten, waren es 2843 Besucher. Am beliebtesten war dabei die anderthalb Stunden dauernde Gästeführung „Buntes Wunder Altkötzschenbroda“. Bei den vermittelten Führungen von Drittanbietern führt „Weingenuss auf schmaler Spur“ die Hitliste an. Alle Zahlen können sich in den kommenden Monaten noch steigern, weil anders als in der Oberlößnitz die Saison noch bis Dezember weitergeht.

Eine zufriedene Bilanz des bisherigen Jahres zieht indessen auch das Staatsweingut Schloss Wackerbarth, das täglich Wein- und Sektführungen sowie ab April auch Weinbergswanderungen im Programm hat. Reichlich 190 000 Gäste hätten sowohl an den Sekt- und Weinführungen als auch an den Führungen über die barocke Anlage und an den zahlreichen Veranstaltungen auf dem Areal des Weingutes teilgenommen, teilte Sprecher Martin Junge auf Nachfrage mit. Eine Aufschlüsselung der Teilnehmerzahlen der einzelnen Führungen läge indes nicht vor, informierte das Weingut.

