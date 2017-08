Die letzte Dröhnung Nach der Superbike-WM droht am Lausitzring das Ende aller Rennen. Stefan Bradl ärgert das.

Markus Reiterberger legt sich in die Kurve und gewinnt am Ende sogar das Bayern-Duell gegen Stefan Bradl. © Patrick Seelig

Das war also eventuell das letzte Motorsportereignis auf dem Lausitzring. Drei Besucherveranstaltungen ziehen die Betreiber zwar noch auf der südbrandenburgischen Anlage durch. Aber weder der Extremhindernislauf Tough Mudder noch das Red-Bull-Air-Race als „Formel 1 der Lüfte“ oder das Schipkauer Oktoberfest nutzen den 4,5-Kilometer-Kurs. Nach der Superbike-Weltmeisterschaft vom Wochenende steht ein Fragezeichen hinter künftigen Rennereignissen mit zwei oder vier Rädern auf dem seit der Eröffnung 2000 in die Jahre gekommenen Asphalt.

„Die Piste benötigt einen neuen Belag – besonders für den Fall, dass es regnet“, sagt Stefan Bradl. Er fährt seit 2017 in dieser Serie für straßenzugelassene, vollverkleidete Motorräder. Der Augsburger verzichtete nach seinem Sturz am Freitag auf den Lauf am Sonnabend, belegte am Sonntag Platz 13 und liegt im Klassement mit 67 Punkten auf Position 14. Der Brite Chaz Davies gewann beide Rennen auf der neunten von 13 Stationen. Sein Landsmann Jonathan Rea führt in der WM mit 381 Zählern.

Die Fahrer berühren in den Kurven den Boden mit den Knien und spüren die Wellen und Unebenheiten trotz spezieller, in ihre Rennanzüge eingearbeiteter Schleifer. Bradl nimmt da kein Blatt vor den Mund: „Der Asphalt ist sehr holprig. Er fährt sich schlecht.“ Die Betreiber sehen mindestens zehn Millionen Euro Finanzbedarf. Das Geld fehlt ihnen – der entscheidende Grund für ihren Beschluss im Juli, die Piste zum 1. November an die Dekra zu verkaufen. Sie möchte ein Testzentrum für autonomes, vernetztes Fahren in einer Art Geisterstadt aufbauen und lässt offen, ob Motorsportfans auch 2018 noch Rennen erleben können. Die Prüfgesellschaft will nicht als Organisator von Großveranstaltungen auftreten. Sie ist allerdings offen für Anfragen von Dritten. Bradl findet das drohende Ende nach der letzten Dröhnung „schade“. „Wir wünschen uns alle mehr Motorsport in Deutschland – sowohl auf zwei als auch auf vier Reifen.“, sagt er.

Bradl war nicht der einzige einheimische Starter. Markus Reiterberger nahm mit einer Wildcard teil. Er bewies als 13. und Neunter beim Gastspiel seine Konkurrenzfähigkeit. „Natürlich ist es mein Ziel, wieder permanent in der WM zu fahren“, sagt der Trostberger. Derweil fuhren die Wildcard-Piloten Tim Georgi und Max Kappler vom Freudenberg-Racing-Team aus Bischofswerda in der Supersport 300 auf die Plätze neun und zehn.

Viel mehr interessieren jedoch die Perspektiven auf dem Lausitzring. Motorsportfans bangen, dass auch mit Autorennen Schluss sein könnte. Das deutet sich aber nicht an. Es gibt bereits Gespräche mit Interessenten für 2018. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass die Macher des Motorsportfestivals mit Deutscher Tourenwagen-Meisterschaft und ADAC GT Masters in der neuen Saison wieder auf der Strecke gastieren. Die Dekra gehört auch zu den Partnern der beiden Serien. Die Anlage soll grundsätzlich für Großveranstaltungen nutzbar und jede Zuschauertribüne erhalten bleiben.

