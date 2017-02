Die letzte Bastion der Männer Die Nordische Kombination für Frauen rückt in den Fokus. Sogar Olympia 2022 ist ein Thema – und eine Sächsin vorn.

Jenny Nowak aus Sohland ist das größte Kombi-Talent. © FP/Harald Sulski

Frauen betreiben Langlauf, Frauen springen inzwischen von den Schanzen. Wäre es da nicht logisch, dass die Frauen auch in der Nordischen Kombination – wie die Männer – in Lahti um WM-Medaillen kämpfen? Bei den Winterspielen ist die Kombination die einzige Disziplin, bei der die Männer unter sich sind. Das könnte sich in Zukunft ändern. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Skispringen für Frauen war ein langer Weg. Wird die Kombination das auch?

Nein, sicher nicht. 1982 sind die ersten Frauen am Holmenkollen von der Schanze gesprungen. Danach hat es 32 Jahre gedauert bis zur Olympia-Premiere für die Skispringerinnen. Für die Kombination gibt es jetzt ein Strategiepapier, das im Internationalen Skiverband Fis beschlossen wurde und folgenden Zeitplan vorsieht: 2018 Premiere Continentalcup, 2019 Junioren-WM, 2020 Youth Olympic Games, 2021 WM – und 2022 Olympia. „Es ist der letzte Schritt, den müssen wir gehen“, erklärt Horst Hüttel, Sportlicher Leiter im Deutschen Skiverband auf SZ-Anfrage. In Lahti sprach er darüber mit IOC-Präsident Thomas Bach. „Er ist ein großer Befürworter der Two-Gender-Politik und unterstützt unser Vorhaben.“

Wie viele Kombiniererinnen sind international überhaupt am Start?

In dieser Saison wurden drei Youth Cups durchgeführt. In Lahti waren im Dezember immerhin 60 Mädchen aus 14 Nationen am Start. Einen offiziellen Fis-Code haben schon 130 Frauen. „In Deutschland gibt es 200 Skispringerinnen, die jünger als 15 sind. 150 davon laufen noch Ski. Weil sie bisher aber keine Perspektive hatten, hängen sie mit 12, 13, 14 die Langlaufbretter an den Nagel“, erklärt Hüttel. „Wir brauchen die zweigleisige Perspektive.“ Nächste Saison soll es erstmals ein Kader-System für Kombiniererinnen geben. Außerdem werden drei Lady-Camps organisiert.

Wer ist in Deutschland Vorreiter in der Kombination für Frauen?

Ganz klar Sachsen, sagt Horst Hüttel. „In Klingenthal wird Pionierarbeit geleistet, aber auch in Lauscha in Thüringen“, meint er. Für die Jüngsten gibt es seit einigen Jahren den Sachsen-Pokal, bei dem mittlerweile 60 Mädchen starten. Uwe Schuricht ist Stützpunktleiter der Nordischen Kombination und betreut in Klingenthal mit Henry Glaß drei Mädchen. „Unser größtes Talent ist Jenny Nowak“, sagt Schuricht. Die 14-Jährige vom SC Sohland, die zurzeit auch noch reihenweise Skisprung-Wettbewerbe gewinnt, führt souverän in der Gesamtwertung des Youth Cups.

Wie sehen es die Kombinierer, wenn demnächst auch Frauen dazukommen?

Entspannt. „Das ist der richtige Weg. Warum sollen nicht auch Frauen Nordische Kombination machen?“, fragt Team-Weltmeister Eric Frenzel. Mit Blick auf die Nachwuchsproblematik im Wintersport hofft der Oberwiesenthaler jedoch, „dass sich die Sportart dann auf Dauer etabliert und nicht in Vergessenheit gerät, weil es einfach zu wenige Mädchen gibt“.

