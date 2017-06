Judo – Landesliga Die leichten Jungs fehlen Trotz großen Handicaps: Die Mannschaft des Döbelner SC will zu Hause überzeugen.

Georg Ernst (gelbe Hose) vom Döbelner SC gewinnt gegen Jens Grüne vom BC Radeberg. © Dietmar Thomas

Ihren zweiten Kampftag in der sächsischen Landesliga bestreiten am Sonntag die Judoka des Döbelner SC in der Stadtsporthalle. Nach einem 4:3-Sieg gegen den BC Radeberg und einer 2:5-Niederlage gegen den JSV Rammenau geht es beim Rückkampf darum, noch einmal anzugreifen. Das wird allerdings schwierig, da zwei Gewichtsklassen unbesetzt bleiben. „Die leichten Jungs fehlen uns einfach“, sagte Trainer Mathias Conrad, „in den Klassen bis 60 und 66 kg haben wir keinen Starter mehr. Aber wir haben die Weichen gestellt, dass das nächste Saison besser wird.“ Dennoch seien die Jungs hochmotiviert und so hoffen die Döbelner, wie im Vorjahr am Saisonende noch mal was zu reißen. (DA/dwe)

