Die Lehrlinge werden anspruchsvoller Mittlerweile gibt es fast so viele Stellen wie Bewerber. Firmen bemühen sich um Azubis. Diese sind die künftigen Fachkräfte.

Immer mehr Schüler streben das Abitur an. Daher wird es für Unternehmen schwieriger, Azubistellen adäquat zu besetzen. © Symbolfoto: dpa Immer mehr Schüler streben das Abitur an. Daher wird es für Unternehmen schwieriger, Azubistellen adäquat zu besetzen.



Noch bis Anfang Dezember können in Ausnahmefällen junge Menschen, die bisher noch nicht mit ihrer Ausbildung begonnen haben, diese starten. Für die Berufsberater bei der Arbeitsagentur im Landkreis ist ihre Aufgabe, Interessenten passende Angebote vorzuschlagen, jetzt beendet. Nun hat die Agentur ihre Bilanz zum Ausbildungsjahr vorgelegt. Die SZ stellt die vier wichtigsten Aspekte daraus vor.

Bewerber suchen anders: Agentur hat weniger vermittelt als im Vorjahr

Von Oktober 2016 bis Ende September dieses Jahres konnte die Arbeitsagentur genau 1 373 jungen Menschen eine Ausbildung vermitteln. Das waren 40 Personen weniger als vor einem Jahr. Dabei unterscheiden sich die vier Regionen im Landkreis sehr. Während in Dippoldiswalde (192 Bewerber, minus neun Prozent) und Pirna (630 Bewerber, minus sechs Prozent) weniger Azubis vermittelt wurden als vor einem Jahr, stieg die Zahl in Freital leicht (390 Bewerber, plus ein Prozent) und in Sebnitz deutlich. Im Osten des Landkreises suchten 161 Bewerber Hilfe bei der Agentur, das war ein Plus von zehn Prozent. Ende September hatten 72 Bewerber noch keine Azubi-Stelle. Unbesetzt blieben 140 Stellen.

Bewerber sind konservativ: Top Fünf der Berufswünsche bleiben stabil

Den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und der Lebensrealität zum Trotz: Bei ihren Berufswünschen bleiben junge Menschen konservativ. Junge Frauen im Landkreis wollen vor allem Verkäuferinnen werden (88 Bewerberinnen), Bürokauffrau (54), Einzelhandelskauffrau (51), medizinische Fachangestellte (24) oder Friseurin (17). Junge Männer wollen sich am häufigsten zum Kfz-Mechatroniker ausbilden lassen (63 Bewerber), zum Verkäufer (47), zum Mechatroniker (37), zum Fachlageristen (32) oder zum Einzelhandelskaufmann (29).

Der Azubi-Markt dreht sich: Auf jeden Bewerber kommen 0,9 Stellen

Auf dem Azubi-Markt sah es in diesem Jahr ähnlich aus, wie auf dem gesamten Arbeitsmarkt: Das Personal wird knapper. Gab es vor acht Jahren für jeden Bewerber statistisch nur 0,7 Stellen, so sind es jetzt 0,9 Stellen. In Dresden kommen auf einen Bewerber 1,2 freie Stellen. Der Hauptgrund dafür: Während die Betriebe im Landkreis auf einem stabilen, hohen Niveau Ausbildungsplätze anbieten, ist die Zahl der Bewerber stetig gefallen. Hinzu kommt, dass Azubis mobiler werden. 1 160 pendeln aus dem Landkreis zur Ausbildung heraus, mit 830 Personen der Großteil nach Dresden. Nur 864 pendeln in den Kreis hinein.

Azubis verändern sich: Unternehmen müssen sich mehr anstrengen

Der Ausbildungsmarkt sei generell stabil, sagt Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Arbeitsagentur im Landkreis. Kritisch sieht sie, dass immer mehr Schüler das Abitur anstreben. „Es wird für uns schwerer, gezielt Azubis zu vermitteln“, sagt sie. Axel Mantey, Geschäftsführer bei Gerodur in Neustadt und Vorsitzender des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft, sagt: „Es ist für Unternehmen schwieriger geworden, Azubistellen adäquat zu besetzen.“ Die Auszubildenden hätten heutzutage mehr Gesprächsbedarf: über Arbeitsbedingungen und Aufgaben. „Der Betreuungsaufwand ist größer geworden“, so Mantey.

