Die legendäre Lokhalle Vor 60 Jahren eröffnete der Bau am Emerich-Ambros-Ufer. Damals gab es in ganz Dresden nichts Vergleichbares.

1955 stand erst das Gerippe der Lokhalle. © Archiv Karl Schreiber

Noch heute ist sie Kult. Modern ist etwas anderes, über zu wenig Zuspruch kann sie sich dennoch nicht beschweren. Ob als Aktiver oder als Zuschauer hinter der Bande – ihre besondere Atmosphäre schätzen viele. Die legendäre Lokhalle wird 60 Jahre alt.

Karl Schreiber ist ein wandelndes Dresdner Sportlexikon, war einst begeisterter Hockeyspieler und ist heute als 80-Jähriger immer noch Chronist des Eisenbahnersportvereines, der seinen Sitz auf der Anlage am Emerich-Ambros-Ufer hat. Dort, wo die Lokhalle am 3. November 1956 mit einem bunten Sportprogramm durch den Präsidenten der Reichsbahndirektion Dresden eingeweiht wurde. Schreiber kramt in seinen Erinnerungen: „Schon im Frühjahr 1953 keimte die Sporthallen-idee und die Stadt schenkte dafür in ihrer ,Herzensgüte‘ den zum Abriss vorgesehenen Holzbau der Reichsbahn am 2. Oktober 1953 zum Ausbauen. Gottlob kam es dann eben ganz, ganz anders!“

Einen Sportplatz gab es auf dem alten Bahngelände bereits seit 1934. Nur eine große Sporthalle suchte man damals in ganz Dresden vergeblich. Es gab nur kleine Turnhallen oder Gaststättensäle, in denen „körperliche Ertüchtigungen“ möglich waren. Sogar ein Wartesaal im Bahnhof Mitte musste dafür herhalten. Bedarf war also da.

Die Deutsche Reichsbahn entschloss sich, 400 000 Mark zu investieren. Doch ohne den freiwilligen Einsatz vieler Sportler und Eisenbahner wäre die Halle nie fertig geworden. Sie beteiligten sich am Abriss und den Erdarbeiten, die im Oktober 1954 begannen. Erst im Mai 1955 startete der Neubau. Für den umfangreichen Stahlbau war die Brückenwerkstatt der Reichsbahn verantwortlich, der Formstahl wurde vom Schrottplatz des Bahnbetriebswerkes aus Eberswalde herangeschafft. Etwas ganz Besonderes war das Parkett. Es erhielt einen patentierten Schwingboden. Der erste seiner Art in der DDR, wie sich Karl Schreiber von Gerlinde Rohr, der Leiterin des Leipziger Sportmuseums, bestätigen ließ.

Die lang gezogene, flache Halle wurde von den Aktiven der damaligen Betriebssportgemeinschaft Lokomotive herbeigesehnt. Da störte es sie auch nicht, dass es bis zum März 1962 keine Heizung gab, erinnert sich Schreiber. 1968 erfolgte der Giebelanbau im westlichen Gebäudeteil und vor vier Jahren die dringende Sanierung der Toiletten. Damals hatte die Lokhalle schon reichlich sportliche Höhepunkte erlebt. Es gab Länderkämpfe mit Polen im Hockey oder mit der UdSSR in der Künstlerischen Gymnastik. DDR-Meisterschaften und Traditionsturniere der Faustballer waren ebenfalls an der Tagesordnung. „Unvergessen ist die rappelvolle Spielstätte bei den Pflichtkämpfen der Lok-Handballmänner von 1962 bis 1969 mit über 1 500 Zuschauern“, sagt Schreiber. Aber auch Hobbysportler sind neben dem Schulsport gern gesehene Gäste, wie die Fußballer der Dresdner Stadtmannschaften, die bis heute besonders das Spiel über die für die Lokhalle typische Holzbande schätzen.

