Die leeren Turnhallen Die Hallen dürfen in den Ferien nicht durch die Sportvereine genutzt werden. Ändert sich das bald? Könnte, heißt es.

Die Sporthallen der Schulen – wie hier die der Ludwig-Richter-Oberschule – stehen im Sommer leer. Die Sportvereine dürfen sie dann nicht nutzen. Ändert sich das bald? Radebergs OB wäre dafür. © Thorsten Eckert

Ein klarer Wettbewerbsvorteil für die Konkurrenz sei es, sagt Dirk Hantschmann. Der Radeberger sitzt für die Freien Wähler im Stadtrat und meint die sportliche Konkurrenz für ein Radeberger Tischtennis-Team. „Denn wenn gleich nach den Sommerferien der Wettkampfbetrieb wieder losgeht, starten die Radeberger quasi vollkommen ohne Training in die Spielserie“, weiß er. Denn dieser Tage hatte ihm ein Trainer das Dilemma geschildert und gefragt, ob er die Sache nicht mal in den Stadtrat bringen könnte.

Das Dilemma ist dabei die Schließung der Turnhallen während der Ferien. Die Sportvereine, die sich in die Schulsporthallen eingemietet haben, können die Hallenzeiten deshalb nur während der Schulzeit nutzen; in den Ferien stehen die Sportler sozusagen draußen vor der Tür. „Ziemlich eigenwillig, denn dann stehen die Hallenflächen leer und die Vereine haben keine Trainingsmöglichkeiten …“ Der konkrete Fall, den Dirk Hantschmann angesprochen hatte, betrifft die Tischtennisspieler des Radeberger SV, die die Halle der Ludwig-Richter-Schule nutzen. 66 Sportler, darunter auch 20 Kinder können damit im Sommer nicht trainieren. Doch das Thema ist eines, das für alle Sporthallen in Radeberg gilt, nicht nur für die Richter-Oberschule. „Es ist sogar ein kreisweites Thema“, weiß Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD). Er sitzt bekanntlich auch als Fraktionschef der SPD im Kreistag. Und auch Lemm sieht das Ganze als „absolute Ressourcen-Verschwendung“. Aber aus Sicherheitsgründen würden die Schulen das bisher ablehnen, weiß er. Dennoch werde seit Längerem versucht, das Problem kreisweit anzugehen, so der OB. Deshalb wolle er zunächst auch keine reine „Radeberger Lösung“ in Angriff nehmen, „sondern es macht aus meiner Sicht eher Sinn, das über Radeberg hinaus, eben im gesamten Landkreis zu lösen“.

Wann, ist allerdings offen …

