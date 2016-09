Die Lebensversicherung der Linken: Ostdeutschland Die sächsische Abgeordnete Susanna Karawanskij wird neue Ost-Koordinatorin der Linksfraktion im Bundestag.

Was tun? Die Leipzigerin Susanna Karawanskij soll jüngere Zielgruppen ansprechen und für die Linke gewinnen. © dpa

Als Ostdeutschland politisch noch ganz wesentlich mit DDR, Stasi oder SED übersetzt wurde, war die PDS so etwas wie eine reine Ostpartei. Selbst wenn sie inhaltlich nicht viel mehr als einen großen Wunschzettel zu bieten hatte, brachte sie doch „biografische Kompetenz“ ein. Damals, so hofften die Parteistrategen mal mehr mal weniger zu Recht, dass die Vertretung von Ost-Biografien und -Brüchen ein spezielles Lebensgefühl einer bedeutenden Minderheit honorieren würde. Doch mit dem Generationswechsel verliert sich diese Rolle mehr und mehr.

Die Linke hat zuletzt – mit Ausnahme Thüringens – nur noch verloren, teils erheblich. Die Partei schrumpft, die Protest-Wähler sind nach rechts weitergezogen. Andererseits, so fasste es der bisherige Ost-Koordinator der Linksfraktion, Roland Claus, gestern zusammen, gebe es immer noch „den Faktor 3“. Dahinter verbirgt sich keine neue Punkband, sondern simple Politarithmetik: Im Osten hat die Linke eine Stammwählerschaft von zehn, im Westen nur von drei Prozent – je nach Sichtweise dreimal mehr oder weniger. Daraus folgert Claus: „Deshalb ist der Osten so etwas wie die Lebensversicherung der Partei.“

Wie einst Lenin stellt sich auch für die Linke die Frage: Was tun? Eine erste Antwort in der Fraktion lautet: Der 61-jährige Claus wird als Ost-Koordinator durch die Sächsin Susanna Karawanskij ersetzt – die gebürtige Leipzigerin ist 36 Jahre jung.

Die neue Stellenbeschreibung: „Ihre Aufgabe wird sein, jüngere Zielgruppen anzusprechen und für eine Themenerweiterung, wie beispielsweise in Fragen der Gleichstellung oder mit Blick auf Anforderungen und Zukunftsperspektiven Ost, zu sorgen. Als Finanzexpertin wird sie ebenfalls die den Osten prägenden Finanzthemen wie beispielsweise die Förderung strukturschwacher Regionen durch Bundesprogramme mitgestalten.“

Was das alles konkret heißt, ist noch nicht so klar. Auch vom Wirken des bisherigen Ost-Beauftragten drang zuletzt nicht allzu viel in die Öffentlichkeit. Übrigens: Einen West-Koordinator gab es bei den Linken noch nie. Nur die Partei hatte mal einen Beauftragten für den Westaufbau. Der hat wohl mittlerweile aufgegeben – oder wird nicht mehr gebraucht. Im Entwurf einer Wahlstrategie für 2017 heißt es denn auch: „Unser Anspruch als Linke, die Interessen der Menschen in Ostdeutschland zu vertreten, ist noch immer aktuell.“

zur Startseite