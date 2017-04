Die Lebensretter Gut 3 400 Menschen haben vergangenes Jahr in der Region Blut gespendet. Es waren schon mal mehr.

Die Stadt Riesa und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatten zur Ehrung der Blutspender eingeladen. © Sebastian Schultz

Drei Männer haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben im vergangenen Jahr ihre 125. Blutspende abgegeben. Gerd Wilk, Werner Fischer und Jürgen Züchner sind drei der fünf Spender aus dem Altkreis Riesa, die für diese Jubiläumsspende vor wenigen Tagen geehrt wurden. Die Stadt Riesa und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatten dazu in das Hotel Mercure eingeladen, wo 64 Frauen und Männer Ehrenurkunden für ihre Jubiläumsspenden von 50-mal aufwärts erhielten. Laut DRK haben im vergangenen Jahr 3 435 Spender in der Region ihr Blut abgegeben. Das waren 37 weniger als 2015 und 75 weniger als 2014. Allerdings hat sich die Zahl der Erstspender erhöht: von 88 (2015) auf 113 (2016).

Ein Grund für den leichten Abwärtstrend sei der demografische Wandel, erläutert der Medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, Professor Torsten Tonn. Der Altersdurchschnitt der Spender liegt bei 44 bis 49 Jahren. Es gebe nicht genügend junge Leute in der Region, die regelmäßig für die Blutspende gewonnen werden können. Darin sieht Tonn ein ernstzunehmendes Problem. – Wer das Blut erhält, wissen die Spender normalerweise nicht. „Das wollen wir auch nicht“, sagt Spender Gerd Wilk.

Doch wem er mit seiner Blutspende vom 7. März geholfen hat, weiß er: einer jungen Patienten in Meißen, die einen Riss in der Gebärmutter erlitt. Das war ein echter Notfall, sagt Professor Tonn. Doch das meiste Blut werde – entgegen der häufigen Annahme – für Krebspatienten und nicht für Unfallopfer benötigt. Ähnlich häufig seien Herz-/Kreislauf-Erkrankte auf Blutspenden angewiesen. – Wer nun auch helfen möchte, hat schon am Mittwoch, dem 12. April, in Riesa wieder Gelegenheit dafür: Von 14 bis 18.30 Uhr ist im Elblandklinikum Riesa das Blutspenden möglich – im ambulanten Zentrum im 6. Stock. Das DRK bittet darum, zu jeder Spende den Personalausweis mitzubringen.

Aus dem halben Liter einer Spende können bis zu drei Präparate gewonnen werden, die bereits 24 Stunden nach der Blutspende für die Patienten bereitstehen.

Weitere Termine: 20. April, 14.30-18.30 Uhr Mercure-Hotel Riesa, 2. Mai 15.30-19 Uhr, Städtisches Gymnasium

