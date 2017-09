Die Lausitzer Füchse sollen wieder jubeln Am Sonntag starten die Eishockeycracks aus Weißwasser mit einem Heimspiel gegen Freiburg in die nächste Zweitliga-Saison. Wer mit Sport nichts am Hut hat und zum Beispiel beim Wiegen von über 500 Kilos schweren Kürbissen dabei sein will, findet das und noch viel mehr unter www.sz-veranstaltungskalender.com . Dort gibt es ganz viele Termintipps aus der Region.

Nach einem Sieg jubeln wollen die Lausitzer Füchse auch in dieser Saison möglichst oft. © SZ-Archiv

Weißwasser. Eine ganze Stadt fiebert dem Beginn der Eishockeysaison entgegen -- „Hockeytown Weißwasser“ verdiente diesen Namen nicht, würden am Sonntag nicht an die an die 2000 Füchse-Anhänger in die Eisarena pilgern, um ihre Mannschaft anzufeuern. Die Lausitzer Füchse sind etwas ganz Besonderes in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Stadt Weißwasser ist mit knapp 20000 Einwohnern der kleinste dieser Liga in dieser sowohl vom personellen Aufwand her als auch von den sonstigen Kosten (Eisarena, viele weite Reisen) sehr aufwendigen Sportart. Und auch das wirtschaftliche Umfeld ist im Vergleich zu den Mitbewerbern alles andere als einfach. Und trotzdem schaffen es die Lausitzer Füchse seit vielen Jahren, sich in dieser Liga zu behaupten. Was auch außergewöhnlich ist: Die Lausitzer Füchse haben immer mehrere Spieler in ihren Reihen, die in der Heimatstadt das Eishockeyspielen gelernt haben. Manche kehren nach einem Ausflug in die weite Eishockeywelt nach Weißwasser zurück (wie zum Beispiel Kapitän André Mücke), andere verbringen ihre ganze Laufbahn hier (wie Thomas Götz) und wieder andere schaffen gerade den Sprung aus dem Nachwuchs (wie Erik Hoffmann). Alles Gründe, die Füchse sympathisch zu finden und sie anzufeuern. Erste Gelegenheit dazu ist am Sonntag, ab 17 Uhr gegen die „Wölfe“ aus Freiburg. In der vergangenen Saison haben die Füchse ein Heimspiel gegen dieses Team gewonnen, eins verloren. Eintrittskarten an der Stadionkasse gibt es ab 13 Euro (Erwachsener).

