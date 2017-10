Die Lausitz schmeckt weiter Vier Betriebe aus dem Weißwasseraner Umland machen bei der Initiative mit. Insgesamt hat sich die Zahl verfünffacht.

Michael Wagner stellt in Pusack bei Bad Muskau Ziegenkäse her. Er wirbt dafür über die Inititaive „Die Lausitz schmeckt".

Sebastian Klotsche ist Bereichsleiter Landwirtschaft beim Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum in Miltitz.

Region. Die Lausitz schmeckt“ ist eine Erfolgsgeschichte. Bei der Initiative ist der Ziegenhof in Pusack dabei, der Gemüsebau Krüger in Kromlau, die Agrargesellschaft Pechern oder Viereichner in Rietschen. In diesem Jahr feiert der Verbund Jubiläum. 2018 sind Neuerungen geplant. Wir sprachen über die Entwicklung und über weitere Pläne mit Sebastian Klotsche Bereichsleiter Umwelt und Landwirtschaft vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum im Nebelschützer Ortsteil Miltitz.

Herr Klotsche, die Initiative „Die Lausitz schmeckt“ gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wissen Sie noch, wie alles anfing?

Zehn Landwirtschaftsbetriebe, darunter auch die Krabat-Milchwelt in Kotten, der Bauern- und Gemüsehof Domanja aus Hoske sowie die Landwirtschafts GmbH in Bergen, entschieden sich, bei kleineren Imagekampagnen, bei denen es sich um die beiden Produkte Kartoffeln und Spargel drehte, mitzuwirken. Im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus eine Initiative mit großer ausstrahlender Wirkung. Nach außen wie auch nach innen.

Was verbirgt sich konkret dahinter?

Getreu unserem Motto „Regional, Saisonal – voller Genuss“ liegt es uns als Initiative, die von Unternehmen getragen wird, besonders am Herzen, den Verbrauchern den eigentlichen Wert regionaler Produkte, die von kleinen und mittelständischen Betrieben angeboten werden, erklärbar zu machen. Denn am Verkaufstisch entscheidet der Kunde letztlich fast immer nach dem Preis. Produkte aus der Heimat sind aber nun mal keine Massenproduktionen, sondern haben auch einen hohen ideellen Wert. Da steckt tatsächlich noch Authentizität und Liebe drin, die man schmecken kann, wenn man es denn möchte. Frische Milch und Eier beispielsweise stammen von Landwirtschaftsbetrieben „um die Ecke“, die transparent produzieren und Mitarbeitern Lohn und Brot in ihrem Heimatort, oder zumindest nicht weit davon entfernt, bieten können. Aber all das muss für den Betrieb natürlich auch bezahlbar sein. Verbraucher können dafür auf frische, saisonale und einfach verpackte Lebensmittel zählen, welche nicht kilometerweit durchs Land transportiert werden müssen. Wir möchten mit der Initiative das Bewusstsein für regionale, gesunde Lebensmittel und Kreisläufe sensibilisieren.

Wie viele Unternehmen/Einrichtungen beteiligen sich momentan daran?

Was damals mit zehn Betrieben begonnen hatte, ist heute auf eine stattliche Anzahl von 49 Lausitzer Unternehmen angewachsen. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass sich auch die Betriebe untereinander besser kennenlernen und einige davon sogar zusammenarbeiten. Allein aus der Region rund um Hoyerswerda sind zehn Unternehmen in der Initiative integriert. Von diesen gibt es schon gemeinsam kreierte Produkte wie den Leinöl-Käse. Mittlerweile ist es auch so, dass die Betriebe allein den Weg zu uns finden und gern zu einem Teil der Initiative werden wollen. Das ist aber an gewisse Bedingungen geknüpft, die der jeweilige Betrieb auch erfüllen muss, bevor er sich Partner der Initiative „Die Lausitz schmeckt“ nennen darf.

Welche Projekte sind innerhalb und mit dieser Initiative zukünftig noch geplant?

Seminare zu Themen wie „Lebensmittel sind wertvoll“ und andere Aktionen und Veranstaltungen, bei denen Informationen über regionale Produkte an Verbraucher weiter vermittelt werden, finden weiterhin statt. Neu sind spezielle Markttage, die auch im kommenden Jahr stattfinden sollen. Dabei werden auf bereits stattfindenden Veranstaltungen, neben besonderen Aktionen, regionale Spezialitäten und Informationen von Direktvermarktern und Ernährungshandwerkern aus der jeweiligen Umgebung angeboten. Auf Wunsch der Kundschaft wird dann sicher etwas zur Herstellung und/oder dem Anbau der Lebensmittel zu erfahren sein. Der erste Termin im nächsten Jahr ist der 28. April am Bärwalder See. Zeitgleich werden an dem Tag die Besuchertage im Seenland stattfinden. Das Datum schien uns passend, denn wir wollen mit unserer Grundidee der Initiative auch Touristen zeigen, dass die Lausitz mit ihren einheimischen Produkten durchaus „schmecken“ kann.

Wie finanziert sich die regionale Initiative?

Zum einen durch finanzielle Beiträge, die die beteiligten Unternehmen freiwillig zahlen. Und zum anderen auch durch das eigene Engagement der Betriebe, die kostenfrei Produkte zur Verfügung stellen und Aktivitäten für die Initiative selbst organisieren und umsetzen.

Fragen: Silke Richter

