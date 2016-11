„Die Lausitz kann stolz auf ihre Kohle sein“ Helmar Rendez, Chef des Bergbau- und Energiekonzerns Leag, über Tagebaue, Testkraftwerke und Tschechen.

Dampfschwaden steigen aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde der Leag auf.

Helmar Rendez ist Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG und der Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag).

Seit Oktober führt Helmar Rendez den Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG und der Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag). Sein Name findet sich aber auch in den Ergebnislisten von Marathonläufen oder Triathlon-Wettkämpfen. So hält er sich fit für die Arbeit in der Energiewirtschaft. Seit 1988 bekleidete der heute 54-Jährige verschiedene Funktionen, unter anderem bei Vattenfall und dem Vorgänger-Unternehmen Vereinigte Energiewerke AG (Veag). Dort leitete er den Bereich Unternehmensentwicklung, während er bei Vattenfall unter anderem für die Erneuerbaren Energien Verantwortung trug.

Herr Rendez, bei Vattenfall managten Sie die Erneuerbaren, bei der Leag geht es zu 100 Prozent um Braunkohle – beißt sich das nicht?

Nein, warum? Wir brauchen im Energiemix das Zusammenspiel aller Energieträger. Ohne diese Mischung aus erneuerbaren und fossilen Energiequellen hätten wir in Deutschland keine sichere Stromversorgung. Schauen Sie doch mal aus dem Fenster – Nebel und fast Windstille. Wir nennen so etwas Dunkelflaute. Wo soll jetzt in nennenswerten Größenordnungen Strom aus Sonnenenergie und Windkraft herkommen? Da kann Deutschland froh sein, dass es die Kohle gibt. Kohle wird auch auf Jahrzehnte noch eine wichtige Rolle spielen.

Als Folge des Atomausstiegs?

Genau. Der Bau von Kernkraftwerken war in den 70er-Jahren die deutsche Antwort auf die Energiekrise. Erdöl war damals knapp, in der Bundesrepublik gab es autofreie Sonntage. Mit der Kernkraft wurde und wird ein Energieträger genutzt, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Jetzt gibt es die politische Entscheidung, dass Deutschland bis 2022 aus der Kernenergie aussteigt. Bis dahin gibt es aber auch keine heimische Steinkohle mehr, die letzte Zeche im Ruhrgebiet schließt 2018. Das heißt, diese Kraftwerke werden dann ausschließlich mit importierter Kohle versorgt, deren Preis sich in den vergangenen Monaten aber verdoppelt hat. Da ist Deutschland abhängig vom Weltmarkt. Bei heimischer Braunkohle ist das nicht der Fall, dieser Energieträger steht rund um die Uhr ausreichend zur Verfügung, und das zu Herstellungspreisen, die wir selbst in der Hand haben. Unser Vorgänger Vattenfall hat viel investiert, damit die Tagebaue und Kraftwerke möglichst kostengünstig arbeiten. Wir sind als Leag gut aufgestellt, um etwa jede zehnte Kilowattstunde Strom für Deutschlands zuverlässige Versorgung zu produzieren. Ich wähle da gern einen Vergleich mit dem Fußball: Wir sind die Innenverteidigung der deutschen Energieversorgung. Darauf kann die Lausitz stolz sein.

Und lässt sich mit Braunkohle noch Geld verdienen?

Wir nehmen auch jetzt mit dem Verkauf unserer Produkte mehr Geld ein, als wir für Gehälter und Investitionen ausgeben. Aber wir müssen auch das Geld verdienen, das für die jährliche Abschreibung unserer Anlagen notwendig ist. Das ist derzeit nicht der Fall, aber auch das ändert sich hoffentlich bis spätestens 2022.

Stichwort Tagebaue: Vattenfall trieb erst die Planungen für die Erweiterung von drei Tagebauen voran, dann legte der Konzern diese Projekte auf Eis. Sowohl Bergleute als auch Anwohner der Tagebaue Nochten, Welzow-Süd und Jänschwalde wollen aber erfahren, wie es weitergeht. Wann wissen sie es?

In den kommenden Monaten. Es wäre unredlich, würde ich jetzt ein konkretes Datum nennen. Zunächst gehen wir mit unseren Gesellschaftern alle Optionen durch. Das war bisher nicht möglich, weil die Gesellschafter eben noch nicht die jetzigen waren. Ich habe mir die Orte angesehen und weiß, dass dort viele Menschen auf gepackten Koffern sitzen. Die Frage ist: Macht die Erweiterung der Tagebaue in bergbaulicher und wirtschaftlicher Hinsicht Sinn? Und wie ist sie politisch umsetzbar? Bedingung dafür ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wir brauchen Rückendeckung von den Landesregierungen und den Landkreisen. Unsere Gesellschafter von der tschechischen EPH-Gruppe sind Leute mit Fachkenntnissen. Sie wägen so schwerwiegende Entscheidungen gründlich ab.

Von der Entscheidung zum Tagebau Jänschwalde hängt auch die Zukunft des dortigen Kraftwerkes ab. Es ist das älteste im Lausitzer Revier.

Ja, aber es wurde modernisiert und kann auch noch dann Strom produzieren, wenn der Tagebau Jänschwalde ausgekohlt ist. Das wird um 2025 der Fall sein. Sollte der Tagebau nicht erweitert werden, würden wir das Kraftwerk mit Zügen aus anderen Tagebauen beliefern. Ab 2018/19 braucht dieses Kraftwerk ohnehin weniger Kohle, weil zwei Blöcke aus dem aktiven Betrieb in die Sicherheitsbereitschaft übergehen.

Der Vattenfall-Konzern plante mal, in Jänschwalde ein Demonstrationskraftwerk mit der sogenannten CCS-Technologie zur Abtrennung von klimaschädlichem Kohlendioxid zu bauen. Holt die Leag diese Planungen wieder aus der Schublade?

Die Pläne sind ja deshalb in der Schublade verschwunden, weil es für CCS in Deutschland keine Akzeptanz gibt. Zur Abtrennung von Kohlendioxid gibt es die zwar, nicht aber zur unterirdischen Endlagerung des verflüssigten Gases. Dass die Technologie funktioniert, hat ein kleines Testkraftwerk in Schwarze Pumpe bewiesen. Das ist inzwischen wieder abgerissen, und die Testergebnisse werden jetzt in Kanada genutzt. Auch in anderen Ländern ist CCS ein Thema, zum Beispiel in China. Aber bei der Leag gibt es derzeit keine Planungen, die Schublade wieder aufzumachen.

Der Nachteil von Strom aus erneuerbaren Quellen ist ja, dass er sich nicht in großen Mengen speichern lässt. An solchen Speichern wird weltweit geforscht. Wenn es hier einen Durchbruch gibt, ist das das Ende der Kohle?

Selbst wenn der Strom aus einem der riesigen Windparks an der Nordsee gespeichert werden könnte, dann wäre er eben dort gespeichert. Gebraucht wird dieser Strom aber im industriestärkeren Süden. Was dazwischen fehlt, sind sehr leistungsstarke Hochspannungsleitungen. Die können gebaut werden, aber auch das braucht Zeit. Die Energiewende hin zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen ist ein Transformationsprozess über einige Jahrzehnte. Die Braunkohle ist die Brücke in dieses neue Zeitalter.

Wie lange muss diese Brücke halten?

Wir gehen davon aus, dass unsere Braunkohle bis über das Jahr 2040 hinaus unverzichtbar ist. Eine Brücke macht keinen Sinn, wenn ihr die letzten Meter bis zum anderen Ufer fehlen.

