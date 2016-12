Die Last der Grenze Eine Ausstellung im Dom Kultury in Zgorzelec erzählt vom Leben an der Neiße. Zeitzeugen erinnern sich persönlich. Das ist berührend.

zurück Bild 1 von 4 weiter Historiker Dominik Trutkowski steht in seiner Ausstellung im Dom Kultury. © nikolaischmidt.de Historiker Dominik Trutkowski steht in seiner Ausstellung im Dom Kultury.

Anneliese Karst erinnert sich an ihren polnischen Vater.

Peter Birkner schildert die Begegnungen mit Papst Johannes Paul II.

Ernst Kretzschmar berichtet von einem besonderen Café im Dom Kultury.

Vom ersten Eindruck sollte sich niemand täuschen lassen. Zwei mehrseitige Aufsteller und acht Monitore – damit kommt die Ausstellung „Grenzgeschichten transnational: Görlitz und Zgorzelec“ aus. Der Sitzungssaal im Dom Kultury wirkt beinahe leer. Und doch: Wer sich die Zeit nimmt und den Ausführungen der acht Zeitzeugen auf den Monitoren nacheinander folgt, der unternimmt in 80 Minuten eine Reise durch die jüngste Geschichte von Görlitz und Zgorzelec.

Zwei Jahre lang hat der Historiker Dominik Trutkowski von der Humboldt-Universität Berlin an dem Projekt gearbeitet, mit einem kleinen Stab, in Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in Berlin und Poznan und mit der Förderung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er suchte Zeitzeugen, die immer wieder Kontakte über die Neiße knüpften und so auf besondere Art und Weise diese Nahtstelle erlebten.

Nahtstelle: In der Vorstellung des früheren Generalvikars des Görlitzer Bistums, Peter Birkner, sollte die Neiße weniger als Grenze, sondern eher als Nahtstelle wahrgenommen werden. Wie bei einem Kleidungsstück sind beide Seiten an dieser Stelle miteinander verwoben. Ein Bild, das auf die Zwillingsstädte Görlitz und Zgorzelec passend wirkt. Und doch war es lange keine Nahtstelle der Begegnung. Ausstellungsmacher Dominik Trutkowski, der im Frühsommer dieses Jahres bereits eine Konferenz zu diesem Thema in Görlitz/Zgorzelec abhielt, hat die Jahrzehnte nach 1945 in verschiedene Perioden eingeteilt und für jede Protagonisten gesucht, die ihre Geschichte erzählen.

Das ist der Kern der Ausstellung, deren Katalog im Februar erscheint. So findet sich auch Anneliese Karst in der Schau. Die heute 69-Jährige war zuletzt durch ihr Engagement im Stadthallen-Förderverein bekannt geworden. Jetzt erzählt sie, wie sie erst bei ihrer Hochzeit erfuhr, dass sie einen polnischen Vater hatte. Ihre Mutter lebte zu Kriegsende bei Löwenberg. Als die ukrainische Armee das Land befreite und besetzte, kam ein Soldat aus dem polnischen Osten ins Haus.

Er schwängerte die Mutter von Frau Karst, eine Vergewaltigung soll es nicht gewesen sein. Doch ihre Mutter konnte nicht bleiben, im Dezember 1946 wurde sie vertrieben, im Juni 1947 wurde Frau Karst geboren. Ihren Vater erlebte sie nur zwei, drei Stunden bei einem späteren Besuch, zusammen mit einer polnischen Arbeiterin aus dem Görlitzer Maschinenbau. „Aber die Zeit reichte aus, damit ich mit ihm meinen Frieden machen konnte“, erzählt sie nun.

Nach dem politischen Umbruch 1989 lernte sie ihre Halbschwester kennen, die heute noch bei Löwenberg (Lwowek Slask) lebt und mit der sie bis in diese Tage in Kontakt steht. Sie besuchen regelmäßig das Grab ihres gemeinsamen Vaters auf dem Friedhof in Löwenberg. Lange haben die Deutschen nur ihre Vertreibung aus Niederschlesien und das damit erlittene Unrecht gesehen und dabei verdrängt, dass sie ein gemeinsames Schicksal mit den neu angesiedelten Polen verband. Sie stammten meist aus jenen Gebieten Polens, die nach 1945 an die Sowjetunion fielen: Teile Litauens, Weißrusslands und der Ukraine, darunter solche Zentren polnischen Lebens zwischen den Kriegen wie Lemberg oder Vilnius.

Nachdem bis 1947 alle Spuren deutschen Lebens, also Straßennamen oder deutsche Denkmale, in Zgorzelec verschwunden waren, versuchten die DDR und Polen einen kalten Frieden mit ihrem Görlitzer Vertrag 1950 zu schließen. Über offizielle Kontakte reichten die Beziehungen aber lange Jahre nicht hinaus. Erst in den 1960er Jahren änderte sich das langsam. Zum einen gab es kulturelle Initiativen wie gemeinsame Feste, das deutsch-polnische Freundschaftsorchester der Musikschulen entstand.

Doch die meiste Berührung fanden Görlitzer und Zgorzelecer bei der Arbeit. Klaus Kauer berichtet in einem Einspiel, wie ab Mitte der 1960er im Elektroschaltgerätewerk polnische Mitarbeiter eingesetzt wurden. 800 solcher Vertragsarbeiter zählten die sechs beteiligten Görlitzer Unternehmen 1975. Die meisten von ihnen arbeiteten im Pentacon (300), Kondensatorenwerk (210) und im Elektroschaltgerätewerk (180). Aber auch das Nähmaschinenteilewerk, der VEB Kinderstrickwaren und der Maschinenbau beschäftigte jeweils 30 polnische Mitarbeiter.

Die Zgorzelecerin Irena Bogacka erhielt 1973 sogar die Auszeichnung „Aktivistin der sozialistischen Arbeit“ als Mitarbeiterin des Löbauer VEB Vegro, eines Textilunternehmens. Das hatte auch andere Folgen: Von 1973 bis 1975 wurden in Görlitz 41 deutsch-polnische Ehen geschlossen, in Zgorzelec zehn.

Schließlich folgte die große liberale Zeit an der Grenze. Ab 1972 war weder ein Pass noch ein Visum für das Reisen nötig. Nun kamen die Polen in Görlitz Lebensmittel und Süßigkeiten einkaufen, die Görlitzer holten sich meist Kleidung und Platten vom anderen Ufer der Neiße. Der Görlitzer Stadthistoriker Ernst Kretzschmar berichtet, wie er im Café im Dom Kultury die aktuellen Ausgaben des „Spiegels“, des „Stern“ oder „Der Welt“ lesen konnte.

60 000 Menschen pro Tag passierten in jenen Jahren die Grenze. Der damalige Grenzkommandeur in Zgorzelec erinnert sich an diese Zeit. Er und seine Kollegen hätten nach „zwölf Stunden Dienst an der Grenze die Nase voll gehabt“: Die Abgase der ostdeutschen Zweitakter und die vielen Touristen und Grenzgänger hätten den Kontrolleuren alles abverlangt. Hinzu kamen Polen, die wiederum in den Westen flüchten wollten. In tollkühnen Verstecken unter dem Dach der grenzüberschreitenden Züge beispielsweise.

Unbeschwert waren diese Jahre nicht: Die Deutschen ärgerte der Einkaufstourismus der Polen, während das die Einwohner von Zgorzelec nicht verstehen konnten. „Die Läden waren doch im Gegensatz zu unseren so voll“, erinnert sich eine Zgorzelecer Kinderärztin Ewa Motycka an die unterschiedliche Wahrnehmung. Diese Phase der Freizügigkeit endete aber schnell und abrupt Ende 1980/1981. Ermutigt durch die Papstwahl des Krakauer Kardinal Wojtila zu Papst Johannes Paul II. forderte die freie Gewerkschaft Solidarnosc mehr Mitsprache in Polen. Daraufhin wurde das Kriegsrecht verhängt.

Gerade aber die kirchlichen Kreise hielten weiter Verbindung – trotz erneut geschlossener Grenze. Birkner berichtet davon, und auch wie der frisch gewählte polnische Papst bei seiner ersten Generalaudienz im Petersdom auf den Görlitzer Bischof Bernhard Huhn zuging. 1976 hatte Wojtila im Hause Huhns im Amselgrund übernachtet. Nun fragte er den Bischof: „Was macht der Amselgrund.“

Vor diesem Hintergrund zeigt sich erst, welch grundstürzend andere Lage seit 1990 in Görlitz/Zgorzelec herrscht. Ewa Motycka erzählt, wie ihre Tochter nach dem Abitur in Polen, auch noch das deutsche machte, in Deutschland studierte und ihren deutschen Mann kennenlernte. „Er ist ein reizender warmherziger Mann“, sagt Ewa Motycka über ihren Schwiegersohn. „Und jetzt geht diese Geschichte ihren Weg.“

Die Ausstellung ist bis 20. Dezember, täglich von 15 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Anschließend soll sie auch in Görlitz gezeigt werden. Doch sucht Dominik Trutkowski noch nach geeigneten Räumen. Wer helfen kann, wende sich per E-Mail an trutkowd@hu-berlin.de oder telefonisch unter 0176 70655403.

zur Startseite