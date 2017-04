Die lange Nacht der kurzen Kämpfe Bei der Fight Night im Erlwein-Capitol sind am Sonnabend die Fäuste geflogen. Und nicht nur die.

Spannende Kämpfe, viele Knock-outs und ein musikalisches Rahmenprogramm. Den Dresdner Kampfsportfans ist am Sonnabend im Erlwein-Capitol einiges geboten worden. Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass die Muay Thai Fight Night 2.0 ein breites Publikum angezogen hat. So waren Kinder und Jugendliche ebenso darunter wie Besucher im Rentenalter, und auch bei der Garderobe reichte die Spanne von Sportkleidung bis zum feinen Zwirn. Neben den German Finals der European Muay Thai League (EML), bei denen in drei Gewichtsklassen die besten deutschen Muay-Thai-Kämpfer gegeneinander angetreten sind, haben auch die Dresdner Lokalmatadoren für Begeisterung unter den insgesamt fast 600 Zuschauern gesorgt.

Ein Abend mit vielen Knock-outs

Schon der erste Kampf der Fight Night endete nicht nach den regulären drei Runden, sondern vorzeitig mit einem K. o. Und es sollte nicht der einzige Fight bleiben, der frühzeitig beendet war. Besonders die Rahmenkämpfe gingen nicht über die volle Distanz, sodass Ringsprecher Attila Schanze schnell von der „Nacht der Knock-outs“ sprach. Wie passend diese Bezeichnung war, hat sich im weiteren Verlauf des Abends immer wieder gezeigt. Da überraschte es das Publikum am Ende auch nicht, dass die Nacht mit einem K. o. in der zweiten Runde im Kampf zwischen Ernest Safarin und Matas Muliunas endete. Schwere Verletzungen hat dabei jedoch keiner der Kämpfer davongetragen. Lediglich zwei kleinere und eine größere Platzwunde, Letztere sorgte für die Entscheidung im finalen Fight zugunsten von Muliunas, mussten vom Ringarzt behandelt werden. Auch der Schockmoment des dritten Kampfs, in dem Luis Klauenberg nach einem Treffer von Florenz Meier bewusstlos umgefallen ist, sah schlimmer aus, als er war. „Ihm geht es wieder gut. Er hat einen Schlag auf die Leber bekommen und danach einen Kreislaufzusammenbruch erlitten“, erklärt Organisator Ronny Schönig auf SZ-Nachfrage. Den Kampf zwischen Ajith Jenosa und Kristian Malocaj hat indes der Trainer Jenosas beendet, indem er zum Ende der zweiten Runde das Handtuch geworfen hat.

Kein reiner Männersport

Trotz der Härte des Kampfsports war die Fight Night keine reine Männerveranstaltung. Ganz im Gegenteil. Und das bezieht sich nicht nur auf das Publikum, in dem Männer und Frauen in etwa gleich verteilt waren. Denn auch im Ring standen sich bei einem der Rahmenkämpfe zwei Frauen gegenüber. Den Kampf im K-1 gegen Eda Essaoudi hat die Dresdnerin Lisa Winkler nach Punkten für sich entschieden. Die Lokalmatadorin ist dabei nicht weniger lautstark unterstützt worden als ihre männlichen Kollegen zuvor. Vor allem in der dritten Runde hat das Publikum die 20-Jährige mit „Lisa“-Sprechchören angefeuert. Und auch unter den insgesamt vier Unparteiischen hat eine Ringrichterin die Kämpfe bewertet beziehungsweise geleitet.

Vier Dresdner, vier Siege

Nicht nur für Winkler war die Fight Night am Sonnabend ein voller Erfolg. Auch die drei anderen Sportler der Kampfsport Akademie Dresden, von der die Veranstaltung organisiert wurden, haben den Ring siegreich verlassen. Daniel Loche und Herbert Kinscher sogar vorzeitig, nachdem sie ihre Gegner in der zweiten beziehungsweise ersten Runde ausgeknockt haben. Richard Preusches Sieg über Dominic Egner ist dabei von lauten Sprechchören akustisch begleitet worden.

Nächste Station Europa

Das Highlight der Fight Night sind jedoch die Kämpfe der EML gewesen. Hier haben sich Kristian Malocaj, Andrej Surenkov und Matas Miliunas in ihren jeweiligen Gewichtsklassen durchgesetzt und sich die EML Championsgürtel erkämpft. Sie treten nun gegen die Gewinner der nationalen Finals aus den anderen europäischen Ländern an. Für die dortigen Sieger geht es dann nach Thailand, ins Mutterland des Muay Thai.

Finanzielles Ziel ist die „schwarze Null“

„Die Halle ist gut gefüllt und es ist ein gutes Publikum“, zeigt sich Ausrichter Schönig von der Kampfsport Akademie Dresden bereits am Sonnabend mit der Veranstaltung zufrieden. Aber natürlich könne es immer mehr sein. Denn es sei schon eine Herausforderung, dass sich ein solches Event am Ende wirtschaftlich decke. Das ist dieses Mal fast erreicht worden. Umso dankbarer sei er den vielen Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar gewesen wäre, so Schönig.

