Die lange Leitung eines Blitzes Drei Wochen ohne Telefon: im Zeitalter der Kommunikation undenkbar. Eine Tronitzer Familie erlebte es. Mit Sorge.

Nach dem Blitz war die Leitung tot. © dpa

Auch in Zeiten von Smartphones ist ein Festnetzanschluss nützlich oder sogar unerlässlich. Zum Beispiel für die herzkranke Mutter von Frau Adam. Die hat einen Chip eingesetzt bekommen, der Daten direkt an das Herzzentrum sendet. Bei auffälligen Herzschlägen rufen die Ärzte an. Drei Wochen lang hätte das nicht geklappt. Das Telefon der Adams und anderer im Dohnaer Ortsteil Tronitz funktionierte nicht. Zwar gab es für den Anrufer ein Freizeichen, die Adams aber hörten kein Klingeln. Wenn sie anrufen wollten, war es wie besetzt.

Schuld war ein Blitzschlag. Danach war das Kabel zunächst provisorisch entstört worden, teilt die Telekom mit. Schließlich wurde am Montag die Leitung erneuert, was aber nichts brachte, weshalb Frau Adam das wieder meldete. Schließlich wurde am Mittwoch komplett getauscht. „Am Donnerstag konnten die letzten Anschlüsse störungsfrei wieder den Kunden übergeben werden“, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Die Adams sind erst einmal froh. „Doch es wird immer schlimmer, die Defekte häufen sich und die Sorge wächst“, sagt Herr Adam. Ältere Leute im Ort sind verunsichert. Was, wenn etwas passiert und sie niemanden erreichen? (SZ/sab)

