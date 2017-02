Die lange Geschichte der Albertstraßen-Ampel Warum schafft die Stadt keinen schnellen Ersatz nach dem Brückenabriss? Dafür gibt es überraschende Gründe.

Die Visualisierung zeigt den Archivplatz, wie er später mal aussehen könnte. Die Straßenbahn soll mittig fahren.

Es war ein kleines Ereignis. Als die Fußgängerbrücke über die Albertstraße im November abgerissen wurde, standen Dutzende Schaulustige daneben, machten Fotos, erinnerten sich an ihre täglichen Wege über die Verbindung. Wochenlang gab es vor und nach dem Abriss Diskussionen in sozialen Netzwerken, warum die Brücke fallen musste. Und ein weiteres Thema bewegte die Dresdner: Weshalb baut die Stadt dort keine Ampel, zumal die Brücke schon über ein Jahr zuvor gesperrt war?

Erst für das zweite Halbjahr wird eine Ampel von der Stadt in Aussicht gestellt. Ein vier Meter breiter Übergang soll in Höhe der Neustädter Markthalle entstehen. Kostenpunkt: 150 000 Euro. Beim Stadtplanungsamt verweist man auf eine Tiefbau-Planung, zudem müssten mehrere Leitungen beachtet werden, die dort verlaufen. Und es seien Absprachen mit den Dresdner Verkehrsbetrieben nötig, da die Gleise geschnitten werden müssen. Dennoch bleibt die Frage: Dies alles ist nicht erst seit heute bekannt, sondern war es schon bei der Entscheidung, die Brücke zu sperren. Warum beginnt die Planung erst jetzt?

Reinhard Koettnitz breitet großformatige Zeichnungen vor sich aus, um auf diese Frage zu antworten. Der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes (STA) zeigt auf den

Archivplatz und die Albertstraße. Für die komplette Albertstraße gibt es Ideen zur Umgestaltung, die jedoch langfristig

im Stadtentwicklungskonzept 2025+ angelegt sind. So soll die Straßenbreite von 70 Metern etwa halbiert werden. Die Straßenbahn wird von der Seite auf die Mitte der Straße verlegt und bekommt einen eigenen Gleiskörper, in dem Haltestellen und Abbiegespuren integriert werden. Eine Fahrspur stadtauswärts fällt weg zugunsten von Radwegen.

„Die Ampellösung passt dort eigentlich nicht rein, deshalb haben wir sie zunächst nicht vorangetrieben“, sagt Koettnitz. Denn seinem Amt werde gern vorgeworfen, Geld zu verschwenden, wenn etwas gemacht wird, was danach hinfällig ist. „Außerdem waren die Fußgängerströme dort nicht so hoch, dass eine weitere Querungsmöglichkeit unbedingt nötig sei. „Immerhin haben wir Ampeln am Albert- und Archivplatz. Die Entfernung ist für Fußgänger zumutbar“, sagt der Amtsleiter. Es habe jedoch auch Überlegungen gegeben, die Stadtplanung für den Bereich Albertstraße vorzuziehen. „Doch das war aus finanzieller Sicht nicht machbar“, sagt Koettnitz.

Doch plötzlich änderte sich die Situation, es gab klare politische Ansagen: Anfang 2016 forderte der Bauausschuss die Verwaltung auf, an der Albertstraße sofort eine Querung zu schaffen. Hintergrund war, dass es doch ausreichend Menschen gab, die versuchten, die vierspurige Straße und die Straßenbahngleise in Höhe der Ritterstraße zu überqueren. Was ziemlich gefährlich ist. „Wir haben gleich darauf eine Vorplanung ausgelöst“, sagt Koettnitz.

Doch die Lage vor Ort ist nicht einfach. Vor allem die Schienen müssen umfangreich gesichert werden. Benötigt werden Geländer, gelbe Springlichter und eine perfekte Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben, damit die Bahnen nicht ständig bei Fußgängerverkehr halten müssen. Die Fußgänger müssen immer so vor dem Geländer stehen, dass sie auf die ankommende Bahn blicken. Dazu ist eine gewisse Aufstellfläche nötig.

Auch der Verkehrsfluss auf der Albertstraße und an den angrenzenden Ampeln muss mit der neuen Querung abgestimmt werden. Versorgungsleitungen sind zu beachten, und ein Lampenmast muss voraussichtlich versetzt werden. „Wir müssen beachten, dass die einzelnen Bauleistungen nicht über 50 000 Euro steigen, sonst müssten wir ausschreiben“, sagt der Straßenbauamtschef. Hinzu kommt, dass auch die geplanten Radwege auf der Albertstraße in dieses Konzept passen müssen. „Sie sehen also, wir sind komplett blind, aber es gibt vieles zu beachten“, sagt Koettnitz.

Rund 22 400 Fahrzeuge fahren täglich von der Carolabrücke über die Albertstraße zum Albertplatz und in die andere Richtung. Damit sie Fußgänger künftig nicht gefährden, wird die 120 000 Euro teure Ampel gebaut, deren letzte Planungsphase gerade läuft.

