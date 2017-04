Die Lage bleibt prekär Weinböhlaer Frauen müssen sich trotz Pausenführung mit einem 21:21 (11:9)-Unentschieden bei der HSG Weißeritztal begnügen.

Franziska Klug (links) war nach Verletzungspause endlich wieder dabei und mit drei Toren eine wichtige Stütze beim HSV. Allerdings verletzte sie sich erneut. © Dirk Rostig

Trotz eines 7-Tore-Vorsprungs in der 47. Minute (20:13) mussten sich die Frauen des HSV Weinböhla im Kellerduell der Handball-Verbandsliga (Staffel Ost) bei der HSG Weißeritztal mit einem 21:21 begnügen. „Was mit uns in der letzten Viertelstunde los war, kann ich absolut nicht nachvollziehen“, ärgerte sich HSV-Coach Bernd Berthold nach dem Spiel. „Plötzlich funktionierte nichts mehr, ohne Ideen und Druck haben wir das Spiel aus der Hand gegeben.“ Die Gastgeberinnen netzten dreißig Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer – in einem bis dahin von den Weinböhlaerinnen dominierten Spiel.

Einzig beim 8:6 Mitte der ersten Halbzeit lag die HSG Weißeritztal vorn. Bis zum Seitenwechsel drehte Weinböhla das Spiel wieder (11:9) und setzte sich nach dem Seitenwechsel Stück für Stück ab. Die Weißeritztaler wurden angesichts des beschriebenen 7-Tore-Rückstands zu einer Auszeit gezwungen – und die beendete abrupt den Weinböhlaer Lauf. In der restlichen Spielzeit gelang den Gästen nur noch ein Treffer vom Siebenmeterpunkt (21:17/54.), während die Gastgeberinnen nun wieder Morgenluft witterten und aufholten. Immer wieder durften die HSG-Frauen, teilweise auch nach fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen, zum Siebenmeterpunkt (insgesamt zehnmal/sieben Tore). Beim 21:21-Abpfiff konnte sich auf Weinböhlaer Seite niemand wirklich über den einen Punkt freuen. „Das war die Gelegenheit, endlich wieder Selbstvertrauen zu tanken und auch die Möglichkeit, mit drei Punkten Vorsprung in die letzten zwei schweren Begegnungen zu gehen. Diese Chance haben wir leider vertan“, meinte ein enttäuschter Coach Berthold.

So bleibt der HSV Weinböhla mit einem Punkt Vorsprung vor der HSG Weißeritztal auf Rang elf. Die HSV-Frauen empfangen am Samstag die zweite Mannschaft der TU Dresden. Gegen dieses Team gab es Ende November den letzten Sieg für Weinböhla, allerdings haben sich die Gäste seitdem deutlich verbessert und auch Spitzenreiter Bischofswerda Punkte abgenommen. Anpfiff zu dieser Partie ist um 17 Uhr in der Nassauhalle Weinböhla. (ro)

Der HSV spielte mit: Rostig, Bäckert – Grüssel (4), Hübner (1), Klos, Hofmann, Smogalski, Müller, Küntzelmann, Mögel (6), Burkhardt (4), Kaufmann (3/1), Klug (3)

