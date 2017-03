„Die Lage an den Schulen ist beunruhigend“ Der Kreiselternrat kritisiert den massiven Unterrichtsausfall – und fürchtet noch Schlimmeres.

Wie groß die Zahl der Ausfallstunden in diesem Schuljahr tatsächlich ist, sagt bisher niemand. Die offizielle Statistik aus dem ersten Halbjahr sei noch nicht fertig, heißt es aus dem Kultusministerium. Auch bei der Bildungsagentur in Bautzen gibt es keine Zahlen. Eltern wollen das jetzt nicht mehr hinnehmen. © Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

In der Klasse 5c an der Pulsnitzer Ernst-Rietschel-Oberschule ist vorige Woche fast der halbe Unterricht ersatzlos ausgefallen: Deutsch, Ethik, Geschichte, Englisch, Geografie – insgesamt elf Stunden. Eine wirklich unglückliche Ausnahmesituation, erklärt Schulleiter Axel Thiele. Von den insgesamt 32 Lehrkräften an der Schule hätten vorige Woche gleich elf Kollegen auf einmal gefehlt, drei seien mit ihren Schülern auf einer Sprachreise gewesen, acht weitere krank. Da sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als die Schüler nach Hause zu schicken, sagt der Schulleiter. Ansonsten, betont er, läge die Zahl der Ausfallstunden an der Schule in einem ganz normalen Rahmen zwischen drei und fünf Prozent.

Die Eltern der Fünftklässler sehen die Lage allerdings etwas anders. Von einem „ganz normalen Rahmen“ könne keine Rede sein, sagen sie. Seit Schuljahresbeginn würden immer wieder massiv Stunden ausfallen. Die vorige Woche sei da nur der Höhepunkt gewesen. Im nächsten Elternabend wollen sie das Thema auf den Tisch bringen, kündigten Eltern an. Auch weil sie befürchten, dass sich die Situation für die unteren Klassenstufen eher noch weiter verschlechtern könnte.

Jeder fünfte Lehrer ist über 60

Seit Jahren ist Unterrichtsausfall an den Schulen des Kreises an der Tagesordnung. Wie groß aktuell die Zahl der Ausfallstunden an den Schulen des Kreises tatsächlich ist, das sagt offiziell niemand. Die Zahlen für das erste Halbjahr seien noch nicht vollständig bekannt, erklärt eine Sprecherin des Kultusministeriums. Zwar melden alle Schulen den Unterrichtsausfall regelmäßig an die Behörden, doch weder bei der Bildungsagentur in Bautzen noch beim Kultusministerium gibt es bisher eine offizielle Statistik. An den Zahlen aus dem ersten Halbjahr werde im Moment noch gearbeitet, heißt es aus dem Kultusministerium. Und selbst auf den Internetseiten der Schulen sind Vertretungspläne jetzt nicht mehr für alle zu lesen, sondern nur noch mit Passwort einsehbar.

Aber auch ohne es mit konkreten Zahlen belegen zu können, befürchten Elternvertreter, dass die Probleme an den Schulen in diesem Jahr so groß wie noch nie sind. „Wir gehen auch davon aus, dass sie in Zukunft noch größer werden“, sagt die Vorsitzende des Kreiselternrats, Yvonne Fritsche. Sie befürchtet, dass die Lehrer, die ab jetzt jedes Jahr in großer Zahl in den Ruhestand gehen, nicht mehr in gleichem Maße durch neue Kollegen ersetzt werden können.

900 Lehrer gehen demnächst in Rente

„Die Lage an den Schulen ist für uns Eltern mehr als beunruhigend“, sagt Yvonne Fritsche. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist inzwischen jeder fünfte Lehrer im Bereich der Bildungsagentur Bautzen über 60 Jahre alt, zwei Kollegen sind sogar schon 70. Es lässt sich ausrechnen, dass allein in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr als 900 Lehrer in den Kreisen Bautzen und Görlitz in den Ruhestand treten. In den Jahren danach werden es dann weiterhin jedes Jahr mehr als 250 Kollegen sein.

Und das bei steigenden Schülerzahlen. „Wir können uns nicht vorstellen, woher das Kultusministerium jetzt jedes Jahr so viel neues Personal nehmen will“, sagt Yvonne Fritsche. Ob da solche Aktionen etwas bringen wie die auf der Leipziger Buchmesse, wo das Kultusministerium gerade an einem Messestand um Interessenten für den Lehrerberuf wirbt? Oder das Werben um Lehrer im Ausland?

„Wir sehen es auch kritisch, dass das Kultusministerium jetzt an Gymnasien und Fachoberschulen die Stundentafeln kürzt und erklärt, man wolle damit die Schüler entlasten“, sagt Yvonne Fritsche. „Wir glauben eher, dass damit Lehrerstunden gespart werden sollen.“ Die Kreiselternsprecherin kündigt an, über den Landeselternrat Aktionen starten zu wollen. „Wir müssen Druck auf die Landesregierung machen“, sagt sie. „Der Lehrermangel ist ein politisches Problem, das auf politischer Ebene gelöst werden muss.“

Zahl der Langzeiterkrankten wächst

Mit dem steigenden Altersdurchschnitt in den Lehrerzimmern wächst auch die Zahl der langzeiterkrankten Kollegen. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sie sich in den Schulen der Kreise Bautzen und Görlitz in den letzten acht Jahren mehr als verdoppelt und liegt bereits bei über acht Prozent.

An vielen Schulen ist es inzwischen gängige Praxis, in solchen Fällen die reguläre Stundentafel um einzelne Stunden zu kürzen, bestätigte der Leiter der Bautzener Bildungsagentur jüngst in einem Gespräch mit der SZ. Eine bessere Lösung gäbe es meistens nicht. Die Mitarbeiter der Bautzener Bildungsagentur tun, was sie können, um neues Personal an die Schulen zu bringen – auch zeitweise, wenn Kollegen mitten im Schuljahr in den Ruhestand gehen oder länger krank werden. Wenn Eltern an ihren Schulen Probleme sehen, sagt Sprecherin Angela Ruscher, könnten sie sich jederzeit an die Bildungsagentur-Regionalstelle in Bautzen wenden. „Wir tun alles, was wir können, um die Probleme an den Schulen so gut es geht zu minimieren. Aber wir merken auch deutlich, dass wir da inzwischen an Grenzen stoßen.“

