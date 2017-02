Die längste Karnevalssause der Lausitz Der Elferrat Bad Muskau fährt am Sonntag nach Cottbus. Der Umzug dort ist größer als der eigene einen Tag zuvor.

Die blau-weiße Funkengarde ist das Aushängeschild des Elferrats Bad Muskau, hier beim Festumzug durch Sagar am vergangenen Wochenende. © Rolf Ullmann

Drachentöter Siegfried aus der Nibelungensage und Thor als Gewitter- und Wettergott für die zur See fahrenden Völker sind nur einige der Heldenfiguren, die am Sonntag (26. Februar, ab 13.11 Uhr) beim großen Karnevalsumzug in Cottbus zu bewundern sind. „Gekonnt in Szene gesetzt wollen sie mit unseren rund 45 kostümierten Närrinnen und Narren ungewohnte Akzente beim ‚Zug der fröhlichen Leute‘ setzen“, sagte Präsident Stephan Enax vom Elferrat Bad Muskau der SZ. Das Motto des 1954 gegründeten Oberlausitzer Karnevalvereins für seine 62. Session lautet nämlich „Der EBM will’s wagen, Götter, Mythen, Heldensagen“. Mit dem ungewöhnlichen Schlachtruf „Bad Muskau - Allan“ soll mit der Startnummer 63 fast am Schluss des vielleicht wieder größten, närrischen Lindwurms in den neuen Bundesländern noch einmal die Stimmung frenetisch angeheizt werden.

„Auf einen großen Festwagen müssen wir dieses Mal aus Kostengründen leider verzichten und kleinere Brötchen mit zwei nicht ganz so großen Fahrzeugen backen“, erklärte der langjährige EBM-Präsident. Dafür ist das närrisches Fußvolk, angeführt vom Prinzenpaar Jupp LXII. Gert Uhlemann und Prinzessin Anett Engelmann im offenen Wagen, aber umso stärker präsent. Im Gefolge tanzt die seit vielen Jahren erfolgreiche Muskauer Funkengarde, steppt das Tanzmariechen und zeigt sich die Prinzengarde in ihren schmucken Uniformen auf den Straßen der Lausitz-Metropole. „Cottbus ist eben ein paar Nummern größer als unser 62. Karnevalsumzug am Sonnabend in Bad Muskau“, sagte Stephan Enax. „Da wollen wir uns als Oberlausitzer natürlich wieder von unserer besten Seite zeigen.“

Das gilt auch für den Karnevalsclub Groß Düben. „Seit 13 Jahren ohne Unterbrechung sind wir Stammgäste des großen Karnevalumzugs in Cottbus“, sagte GDKC-Präsident Klaus Marks der SZ. Dieses Mal soll die rund 3,5 Kilometer lange Strecke zwischen Sandow und dem Cottbuser Viehmarkt mit der Startnummer 41 und dem diesjährigen Vereins-Motto erobert werden. Es lautet, angelehnt an den 1975 entstandenen amerikanisch-britischen Abenteuerfilm, „Zu langweilig ist der Alltag – Wir besuchen Robinson und Freitag“.

Ein Trecker mit einem großen Anhänger sowie etwa 50 kostümierte Groß Dübener mit dem Prinzenpaar Marcel und Prinzessin Sarah an der Spitze wollen mit den anderen 3 000 Jecken am Sonntag in Cottbus ausgelassen feiern und fröhlich sein. Das Geheimnis um das Prinzenpaar war bereits bei der großen Karnevalsveranstaltung am vergangenen Wochenende im Gasthof Köppen gelüftet worden.

„Unser furchtbarer Entengestank bleibt da natürlich außen vor“, erklärte Klaus Marks mit einem Augenzwinkern und spielt dabei auf den Aufreger der letzten Monate an. Löste die Geruchsbelästigung durch die Entenmastanlage am Ortsrand sonst Proteste aus, sorgte sie während des Groß Dübener Karnevals für Lacher..

Vielleicht spielt das heiß diskutierte Thema aber am Sonnabend in Muskau eine Rolle. Die 62. Auflage des Karnevalsumzuges mit über 20 regionalen Karnevalsvereinen gilt ganz besonders für die Groß Dübener und den EBM als Generalprobe für den „Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus.

62. Karnevalsumzug in Bad Muskau, 25. Februar, 14 Uhr, ab Görlitzer Straße, 26. – „Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus, 26. Februar, 13.11 Uhr, ab Willy-Brandt-Straße in Sandow.

zur Startseite