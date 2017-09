Die „Lady“ schweigt Aung San Suu Kyi opfert die muslimischen Rohingya der Hoffnung auf Demokratie in Myanmar. Der Ausgang ist offen.

Viele ihrer Bewunderer fragen, warum Aung San Suu Kyi sich nicht gegen die Vertreibung der Rohingyas wendet. Doch es gibt keine einfachen Antworten. © EPA/HeinHtet

Fehlinformationen und verdrehte Tatsachen – wenn Aung San Suu Kyi über die Minderheit der Rohingya spricht, gleichen ihre Aussagen den Sprüchen, die einst von den Generälen über die damals eingesperrte Friedensnobelpreisträgerin zu hören waren. Die Militärs wollten mit der Ächtung der „Lady“ ihre Alleinregierung retten. Jetzt muss Myanmars De-facto-Regierungschefin sich in der Rohingya-Frage vor die Generäle stellen und sie verteidigen, um ihre Stellung zu sichern.

Die 72-jährige Tochter von Birmas Unabhängigkeitshelden Aung San ist offiziell nur Außenministerin und hält die Zügel im zivilen Teil der Regierung in der Hand. Seither zieht sie sprichwörtlich an einem Ende der Baumsäge, an deren anderem Ende die Militärs zerren. Das Problem der islamischen Rohingya, die ohne Staatsbürgerrechte in Myanmar leben und als „Einwanderer“ beschimpft werden, gehört zu jenen, die die Friedensnobelpreisträgerin nicht lösen kann. Ihre überwiegend buddhistische Wählerklientel sympathisiert mit den radikalen Mönchen und Birmanen, die die Minderheit vertreiben möchten. Die Militärs wiederum verweisen auf das Jahr 1942, als die Minderheit mit Unterstützung der Briten einen eigenen Staat erkämpfen wollte und scheiterte. Aung San Suu Kyi steckt in einem Dilemma, das UN-Generalsekretär Antonio Guterres trefflich beschrieb: „Wir wollen eine bessere Behandlung der Rohingyas. Wir wollen aber auch ein stabiles demokratisches Myanmar.“ Aung San Suu Kyi muss lavieren und dies fiel ihr in der Vergangenheit stets besonders schwer. Die „Lady“ galt als eigensinnig und störrisch. Bei ihren öffentlichen Auftritten und bei Treffen hinter verschlossenen Türen reagiert sie gerne mal gereizt auf andere Meinungen.

Diese Charaktereigenschaften passen nicht zu dem Bild der einsam im Hausarrest leidenden Frau, die von den Militärs Demokratie verlangte und von einer bewundernden Weltöffentlichkeit mit dem Friedensnobelpreis belohnt wurde. Aber sie sind wohl Voraussetzung, um 15 Jahre Hausarrest in einem Zeitraum von 21 Jahren durchzuhalten. +

Das Ziel von Aung San Suu Kyi, die nach der Ermordung ihres Vaters als Halbwaise aufwuchs und einen großen Teil der Kindheit im Exil in Indien verbrachte, war immer Demokratie. Dieses Ziel, und ihr Verbleiben an der Macht, erscheinen ihr gegenwärtiger wichtiger als das Schicksal der 1,1 Millionen entrechteten Rohingyas.

Dabei hat Aung San Suu Kyi bereits alle Hände voll zu tun mit den insgesamt 103 Ethnien im Lande, von denen einige immer noch gegen die Zentralregierung kämpfen. Als sie 2015 gewählt wurde, glaubten ihre Wähler an ein Lady-Wunder. Die Rohingya-Krise zeigt nicht nur die Grenzen der Lady. Und die Militärs schaffen mit der Vertreibung der Minderheit Fakten, denen Aung San Suu Kyi sich nicht entgegenstemmen kann und will.

zur Startseite