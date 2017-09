Die Kunst, Torten zu zaubern Konditormeister Tino Schreiber und seine Frau Anett geben einer Plakataktion des Pirnaer Handels ein Gesicht. Aus gutem Grund.

Konditormeister Tino Schreiber und seine Frau Anett haben noch viel mehr Leckereien im Angebot als Baumkuchen und Torten. Zur Weihnachtszeit ist der Stollen absoluter Renner bei den Kunden. © Norbert Millauer

Anett Schreiber ist ehrlich und muss lächeln. „Es ist schon etwas komisch, wenn man sich auf großen Plakaten sieht, die in der gesamten Stadt aufgehängt sind“, sagt die Pirnaerin. Vor 23 Jahren gründete sie mit ihrem Mann Tino die Konditorei Schreiber an der Breiten Straße. Beide sind vom Citymanagement Pirna gefragt worden, ob sie bei der Einzelhandelskampagne „Deine Stadt. Deine Läden. Kauf in Pirna!“ mitmachen würden. Mehrere Händler aus der Innenstadt geben dieser Aktion ein Gesicht. Auf großformatigen Plakaten und in kurzen Filmen werben sie dafür, wie individuell und entspannt man in den kleinen Geschäften in Pirnas Zentrum einkaufen kann.

Für Ehepaar Schreiber war die Sache sofort klar. „Natürlich haben wir zugesagt, und nicht einen Moment gezögert“, erklärt Anett Schreiber. Sie selber hätte als Unternehmerin nie die notwendige Zeit gehabt, eine eigene so breit aufgestellte Marketing-Kampagne zu realisieren. Außerdem war die Teilnahme für die Konditorei kostenfrei. „Und schließlich hat Pirna ja auch viel zu bieten, sodass man mit gutem Gewissen auf dieses besondere Einkaufen mit Flair hinweisen kann“, sagt die 46-Jährige überzeugt. In diesem Zusammenhang nennt sie kurze Wege für die Kunden, viele kleine Geschäfte, die schöne Innenstadt und die Tatsache, dass zahlreiche Läden von den eigenen Chefs geführt werden. „So wie bei uns. 50 Prozent unserer Kunden sprechen wir mit dem Namen an. Es ist ein sehr familiäres Shoppen.“

Natürlich erhofft sich das Ehepaar Schreiber von der Kampagne auch, dass noch mehr Kunden den Weg in ihre Konditorei finden. Denn das ist im Moment schwieriger als sonst, da direkt vor dem Laden und dem Café die Breite Straße saniert wird. „Wir fühlen uns abgeschnitten, da man aus Dresden kommend nicht mehr von der Königsteiner Straße in die Breite Straße einbiegen kann“, erläutert Anett Schreiber. Auch, dass während der Bauzeit eine Einbahnstraßenregelung im oberen Teil der Breiten Straße gilt, fällt den Ladenbesitzern auf die Füße. „Es kommen eindeutig weniger Kunden, das merken wir vor allem am Wochenende“, sagt die Unternehmerin.

Gute Aussichten

Eine eigene Konditorei zu eröffnen, war immer schon der Traum von Anett und Tino Schreiber. Die Kunst, mehrstöckige Torten, Teegebäck, Baumkuchen und Stollen zu zaubern, wurde Tino Schreiber in die Wiege gelegt. Er stammt aus einer Konditorfamilie in Meißen. Anett Schreiber hingegen lernte zunächst Fachverkäuferin im Modebereich. Während ihr Mann Herr der Konditorei und der Backstube ist und solche Köstlichkeiten wie Erdbeer-Minz-Torte oder Sachertorte kreiert, hält sie ihm im Büro den Rücken frei. „Aber ich stehe auch hinter dem Verkaufstresen, helfe in der Backstube und betreue das Catering zu 99 Prozent persönlich“, fügt Anett Schreiber hinzu.

Ein Traumjob? Vermutlich nicht für jeden, denn bei Tino Schreiber klingelt um drei Uhr morgens der Wecker. Kein Grund für ihn zur Klage. „Ich mag die Kreativität und liebe die Konditorei und das Handwerk“, sagt der Meister. Und sein Betrieb hat Zukunft. Denn Sohn Christoph lernte ebenfalls Konditor und will jetzt in den nächsten zwei Jahren seinen Meister machen. Momentan arbeitet er in großen Eiscafés in Dresden, hat jedoch durchaus Ambitionen, die Konditorei später einmal zu übernehmen.

Diese Überlegung findet seine Mutter Anett natürlich gut. Aber sie sagt auch: „Wenn er den Betrieb weiterführt, würden wir das begrüßen. Allerdings ist es kein Muss. Alle unsere drei Kinder haben ihren Berufsweg selber bestimmt.“

