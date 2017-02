Die Kunst des Kämpfens Sigrid Kraft betreibt Taekwon-Do seit 26 Jahren – jetzt organisiert sie eine Gala und einen Länderkampf in Dresden.

Bruchtest bestanden! Daniel Rath zerlegt im Luftsprung mit seinen Füßen zwei dicke Bretter. Am Sonnabend tritt der Dresdner für die deutsche Auswahl im traditionellen Taekwon-Do im Länderkampf gegen Zypern an. © Tobias Fahnauer

Sogar der Schrei kommt synchron. Im Taekwon-Do Center proben die Kämpfer die Techniken, die sie am Sonnabend gemeinsam mit internationalen Meistern und Großmeistern in der Margon-Arena präsentieren. Es wird die bisher umfangreichste Demonstration der südkoreanischen Kampfsportart in der Landeshauptstadt mit anschließendem Länderkampf. Die Top-Athleten aus Deutschland und Zypern messen sich im Formenlauf, beim Bruchtest und im Freikampf.

Daniel Rath ist für die dritte Disziplin nominiert. Der 30 Jahre alte Programmierer ist schon seit seiner Grundschulzeit dabei. „Nach dem Sportunterricht wurde uns Taekwon-Do gezeigt, ich habe es probiert und gleich Spaß dabei gehabt“, erzählt der Dresdner. Sein ursprüngliches Ziel, den Schwarzgurt zu tragen, hat er längst erreicht. „Wenn man es eine Weile macht, ist der Gürtel nicht mehr so wichtig. Es geht darum, sich körperlich fit zu halten, aber auch ständig zu verbessern.“

Es gebe viele Kämpfer, die „krasse Tricks“ draufhaben, und deshalb ist für die Dresdner Athleten am Wochenende nicht nur der eigene Auftritt wichtig. In verschiedenen Lehrgängen bei erfahrenen Meistern aus Deutschland, Zypern, Österreich, Kroatien und Frankreich können sie ihre Techniken erweitern und verfeinern. „Beim Taekwon-Do wird quasi jeder Teil des Körpers trainiert“, erklärt Rath. „Man braucht die Muskulatur für die Kicks, aber auch die Dehnung, um hoch kicken zu können.“ Sofern es seine beruflichen Termine zulassen, trainiert er dreimal in der Woche. Der Reiz an diesem Sport: „Man bekommt ein sehr gutes Körpergefühl.“

Die Dresdner Schule betreibt den Sport in der Tradition von Jae-Hwa Kwon und damit im Gegensatz zur olympischen Form ohne Körperkontakt, was Rath entgegenkommt. „Ich war nie einer, der die Prügelei sucht, vielleicht auch, weil ich mich schon als kleiner Junge hier austoben konnte.“ Theoretisch könne man die Kenntnis des Taekwon-Do zwar zur Selbstverteidigung anwenden, aber das setze jahrelanges Training voraus. Trotzdem habe er durch den Sport als Jugendlicher „ein gesundes Selbstbewusstsein“ entwickelt.

„Es geht um Technik, um Taktik und nicht darum, einen Gegner abzuwehren“, sagt Sigrid Kraft. Sie kam während ihres Studiums in Augsburg dazu und war besonders fasziniert von der Hierarchie. „Der Weißgurt, der Anfänger, muss nichts wissen und können, darf Fehler machen. Je höher sein Grad, desto mehr muss der Kämpfer für die Sache einstehen“, erzählt die 46-Jährige – und aus ihrer Erfahrung als Reiterin weiß sie, dass es anders unangenehm sein kann. „Die Herren Turnierreiter dachten, sie sind sonst wer.“

Die Diplom-Kauffrau wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Als ihr Vater, Vermessungsingenieur, nach dem Mauerfall in Freital ein Büro aufmachte, kümmerte sie sich um die Buchhaltung. Im August 1998 gründete sie in Dresden das Taekwon-Do Center, seit 2008 in eigenen Räumen an der Altenberger Straße. Etwa 100 Aktive im Alter von acht bis 56 Jahren trainieren derzeit bei der Großmeisterin, die meisten sind Erwachsene. „Es kommen immer noch Leute, die seit den ersten Tagen dabei sind“, sagt sie. Trotz ihres Namens traut man ihr nicht zu, dass diese zierliche Frau Holzbretter und Ziegelsteine mit der bloßen Hand zertrümmert.

„Es kommt auf die Präzision an, Kraft und Geschwindigkeit genau auf einen Punkt zu bringen. Wenn man Angst hat oder abgelenkt ist, klappt es nicht.“ Es gehe nicht darum, es einmal zu schaffen, zufällig eben, sondern so gut wie immer. „In 100 Fällen klappt es ein-, zweimal nicht“, sagt Kraft. Dabei wird im Training meist nur auf Matten geschlagen. Der Bruchtest ist für Zuschauer am spektakulärsten, Formenlauf – der Kampf mit einem fiktiven Gegner – und Freikampf – Duelle ohne Berührungen – jedoch nicht weniger anspruchsvoll. Obwohl sie Taekwon-Do seit 26 Jahren betreibt, lernt Sigrid Kraft immer noch dazu. „Durch die Vielseitigkeit gibt es nicht den Zeitpunkt, an dem man sagt: Ich beherrsche es jetzt und kann alles. Das ist wirklich endlos.“

Und die Show am Sonnabend deshalb nur ein kleiner, aber aufschlussreicher Einblick in die Kunst des Kämpfens. In Dresden gibt es einen der wenigen Länderkämpfe, denn es ist nicht der grundsätzliche Gedanke, sich mit anderen zu messen. „Die Priorität liegt auf den Lehrgängen. Es geht darum, sich selbst zu verbessern“, meint Kraft. Ab und zu sei aber ein direkter Vergleich ein Push für die Athleten – und sicher auch für das Publikum.

Das Duell in der zyprischen Hafenstadt Limassol haben die Dresdner im November vorigen Jahres gewonnen, jetzt kommen 21 Sportler von der Mittelmeerinsel zur Revanche in die sächsische Landeshauptstadt. Sie fliegen am Mittwoch ein, das Programm für die Aktiven mit Lehrgängen an Dresdner und Pirnaer Schulen startet bereits am Donnerstag früh. www.taekwon-do-center-dresden.de

Gala/Länderkampf: Sa., 18 Uhr, Margon-Arena. Eintritt 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

