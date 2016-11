Die Kunst der kleinen Nadelstiche Beim 35. Dresdner Grafikmarkt stellt Tina Wohlfarth eine ebenso mühsame wie reizvolle Technik vor. 100 Künstler sind vor Ort.

Fotografien, Druck- und Prägetechniken vereint Tina Wohlfarth zu Bildern voller Freude und Schmerz. Foto: René Meinig

Im Druck findet Tina Wohlfarth ihren Ausdruck. Seit zwanzig Jahren beschäftigt sich die 38-Jährige damit. Dass sie jedoch irgendwann eine so aufwendige und anstrengende Drucktechnik wählen würde, dachte sie nicht. Während ihres Studiums an der Hochschule der Bildende Künste Dresden lernte sie alle möglichen Varianten kennen: Holzschnitt, Radierung, Kupferstich, Lithografie, Offset- und Siebdruck.

Die Technik, mit der sie nun arbeitet, wurde den Studenten auch vorgestellt. „Aber ich fand sie zu mühsam und habe mich nicht weiter damit beschäftigt“, sagt sie. Mit einer Art Wiegemesser werden dabei Millionen Nadelstiche in Metallplatten gesetzt. So dicht, dass sich die Oberfläche von seidig glänzend in samtig matt verwandelt. Das dauert viele Stunden und braucht große körperliche Kraft. Den Reiz der Technik und des Ergebnisses entdeckte die Künstlerin erst Jahre später für sich. Jetzt stellt sie Arbeiten aus, die ohne die Erschwernis nicht wären, was sie sind.

Auf einer vierwöchigen Studienreise nach Cleveland in den USA, fotografierte Tina Wohlfahrth schwarze Frauen und Kinder. Die Fotos wurden Grundlage für Drucke, die derzeit in der Sächsischen Landesärztekammer in der Schützenhöhe 16 ausgestellt sind. Sie verbinden Prägetechniken, Schnittmuster und den Druck mit genadelten Metallplatten zu figürlichen Arbeiten, die Ruhe und Dramatik ausstrahlen, leicht erscheinen und eine schwere Geschichte dahinter vermuten lassen.

Mit weiteren Werken ist Tina Wohlfahrt am Wochenende beim 35. Dresdner Grafikmarkt zu erleben. Sie präsentiert am Sonnabend und am Sonntag den Herstellungsprozess von Tiefdrucken, speziell der sogenannten Mezzotinto-Technik, die sie verwendet.

Auf dem Grafikmarkt stellen sich außerdem mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, überwiegend aus Sachsen, mit Zeichnungen, Aquarellen, Collagen, Fotografien und Drucken vor. Die Besucher können Werke kaufen und die Leistung ermessen, die über den künstlerischen Ausdruck hinaus Kunst zu Kunst macht.

35. Dresdner Grafikmarkt, Sonnabend, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 10 bis 16 Uhr, Sparkassenhaus am Güntzplatz 5

