Zeithain „Die Kunden sollen zu uns kommen“ Händlerin Annett Margenberg gehört zu den Machern der Trendmodenschau. Das Spektakel zieht am Wochenende Hunderte Gäste nach Zeithain.

Die Trendmodenschau findet seit 2013 im Autohaus Widmann in Zeithain statt – und immer vor ausverkauftem Haus. Auch an diesem Sonnabend können sich die Gäste auf Dessous, Pelz, Leder und einiges mehr freuen.

Annett Margenberg führt ein Pelz- und Ledergeschäft, ist Vorstand im WIR e.V. und moderiert die Trendmodenschau.

Frau Margenberg, Riesas Einzelhändler laden am Sonnabend zur Trendmodenschau ein – in das Zeithainer Mercedes-Autohaus Widmann. Das klingt nach einem ungewöhnlichen Ort.

Wir machen das zum 16. Mal. Gestartet hat die Modenschau damals in der Sparkasse Riesa. Doch die Räume waren zu klein. Da kam das Angebot vom Autohaus Gute Fahrt Riesa. Und nach dessen Insolvenz ist Widmann Zeithain eingesprungen. Das Ambiente dort ist super, und das Autohaus ist sowieso ein guter Partner bei Veranstaltungen in der Region. Ich würde die Veranstaltung auch nicht als reine Modenschau sehen, sie hat auch einen Lifestyle-Charakter. Wir zeigen auch Blumen, Essen, Parfüm oder Glas. Da passen Autos doch gut dazu.

Gibt es noch Karten?

Nein, jetzt ist es definitiv vorbei. Allein heute hatten wir schon vier Nachfragen. Wir sammeln zwar Zettel mit Telefonnummern, falls doch noch welche zurückkommen. Aber viel Hoffnung mache ich nicht.

Die Modenschau ist jedes Jahr ausgebucht. Was macht sie so attraktiv?

Das war nicht von Anfang an so, das hat sich über die Jahre gesteigert. Ich denke, es ist die Mischung. Da ist einmal die Präsentation auf der Bühne und dann noch die Stände drumherum. Außerdem veranstalten wir immer noch eine Tombola mit attraktiven Preisen.

Im Autohaus Widmann haben 350 Gäste Platz. Warum wird die Schau nicht an einen größeren Veranstaltungsort wie in den Stern nach Riesa verlegt?

So ist es knackevoll und trotzdem eine familiäre Veranstaltung. Und man muss ja auch im Kostenrahmen bleiben. Den Stern könnten wir uns finanziell gar nicht leisten. Es gab vor Jahren mal den Versuch, die Trendmodenschau zweimal stattfinden zu lassen. Das kam aber nicht gut an.

Der Aufwand für die elf teilnehmenden Partner ist sehr groß. Lohnt der sich überhaupt?

Es ist eine wahnsinnige logistische Leistung. Es ist aber eben auch eine schöne Möglichkeit, den Kunden das Leistungsspektrum der Händler zu zeigen. Gerade in Zeiten von Amazon und anderen Internethändlern.

Ist es schwierig, teilnehmende Geschäftsleute zu finden?

Heute sind eigentlich noch die gleichen Partner wie vor 16 Jahren dabei – oder deren Nachfolger. Aber das ist wie im normalen Leben: Wir hatten Höhen und Tiefen. Für uns alle ist es aber immer wieder eine sehr interessante Veranstaltung. Wenn die Resonanz allerdings einmal nachlassen würde, müsste man sicher noch einmal darüber nachdenken.

Was würden Sie sagen, wenn sich auch Geschäfte aus Großenhain oder Oschatz beteiligen wollen?

Dort gibt es schon ähnliche Veranstaltungen. In Oschatz oder Meißen finden die Modenächte statt. Bei Mercedes in Meißen gibt es jetzt außerdem auch eine Fashion Night.

Verraten Sie uns doch bitte schon etwas zu der Show am Sonnabend.

Wir zeigen Oberbekleidung, Pelze und Leder, Schuhe, Brillen, Schmuck und Dessous für die aktuelle Herbst-Winter-Saison – professionell vorgeführt von einer Modelagentur. Farbe ist immer etwas dabei, man setzt ja Akzente. Obwohl die Oberbekleidung etwas zurückhaltender geworden ist. Wir sind aber auch nicht in Paris oder New York, sondern in einer Kleinstadt. Mode: Ja! Aber für unsere Kunden mit ihren Größen.

Das Gespräch führte Antje Steglich.

