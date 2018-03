Die kulturelle Identität der Lausitz Zu diesem Thema haben beim Lausitz-Forum in Weißwasser Pfarrer Burkhard Behr, Parkdirektor Cord Panning und Bundestagsabgeordneter Thomas Jurk gesprochen.

Parkdirektor Cord Panning.

Pfarrer Burkhard Behr.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk.

Weißwasser. Das Lausitz-Forum in Weißwasser ist am Nachmittag mit drei Vorträgen unter der Überschrift „Die kulturelle Identität der Lausitz“ weitergegangen. Pfarrer Burkhard Behr

sprach dabei vom Herrnhuter Stern als Symbol für Frieden und Verständigung. „Er bietet ein heimatliches Gefühl. Solche Orientierungen brauchen die Menschen, nicht nur wirtschaftliche“, so der Leiter vom „Zentrum für Dialog & Wandel in der Lausitz“ der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Der Geschäftsführer und Parkdirektor der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ Cord Panning sieht in der Lausitz viel Freiraum für junge Leute, denen das Leben in den Großstädten zu kostspielig ist. Und der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk erzählte, dass viele nach 1990 erst mal Westprodukte ausprobiert hätten, dann aber wieder zum Geschmack der Heimat zurückgekehrt seien. „Das macht Mut, zum zweiten Mal nach 1990 neuen Schwung zu holen.“ (SZ/tbe)

