Die Kulti-Türen und ihre Reihenfolge

Die Anordnung der historischen Bronzetüren am Kulturpalast sorgt weiterhin für Verwirrung. Vor allem FDP-Fraktionschef Holger Zastrow stört sich daran, dass sie nun wieder eingebaut werden, wie es zu DDR-Zeiten erfolgte – in der falschen Reihenfolge. Die historische Abfolge sei „völlig durcheinander“, weil die „sozialistischen Machthaber“ die Tür, die den Sieg des Sozialismus 1969 zeigen soll, in der Mitte gehängt haben. Historisch korrekt müsse diese Tür ganz rechts, ans Ende der Reihe.

Seine Anfrage an die Stadtverwaltung hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nun bereits zum zweiten Mal beantwortet. Von links nach rechts werden die Türen nach folgenden Jahreszahlen eingebaut: 1206 bis 1650, 19. Jahrhundert, nach 1945 – Gegenwart – Zukunft, 1920 bis 1924 und dann 18. Jahrhundert. „Tür drei ist somit nicht die einzige Tür, die eine zeitliche Abfolge durchbricht“, so OB Hilbert. „Kulturdenkmale sind Dokumente vergangener Kulturen.“ Es sei Aufgabe von Eigentümern und Denkmalschützern, diese so zu erhalten. Die vorgefundene Reihenfolge beizubehalten, entspreche „regelmäßig angewandtem denkmalpflegerischen Handeln“. Deshalb werde auch künftig die Reihenfolge nicht geändert. (SZ/awe)

