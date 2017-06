Die Küste kann warten In Dresden startet am Freitag zum neunten Mal ein Radmarathon Richtung Alpen. Eine Tour an die Ostsee war der Auslöser dafür.

Keine zwei Wochen ist es her, da fuhren knapp zweihundert Menschen mit dem Rennrad vom Fichtelberg zum Kap Arkona – an einem Tag. Vor gut zehn Jahren nahmen an diesem Rennen auch ein paar Freunde teil, deren Fazit lautete: „Zu flach!“ Der Kritik folgte eine eigene Idee, die Elbspitze wurde ins Leben gerufen. War bei dem Namen die Fichkona noch Inspiration, gilt das für die Strecke nicht mehr. Erstens geht es bei der Elbspitze in den Süden, zweitens sollen möglichst viele Höhenmeter gefahren werden.

Seit 2009 gibt es diesen Radmarathon, der traditionell an einem frühen Sommermorgen vor der Dresdner Frauenkirche gestartet wird. Das Ziel ist jedes Mal ein anderes, mindestens 600 Kilometer entfernt und nur über einen knackigen Schlussanstieg zu erreichen. In diesem Jahr geht es über mehr als 11 000 Höhenmeter zur Seiseralm. 2016 machte dort der Giro d’Italia mit einem Bergzeitfahren Station. Während die Radprofis nur 10,8 Kilometer zurückzulegen hatten, werden die Amateure am 1. Juli vor dem letzten Anstieg auf über 2 100 Meter bereits 738 Kilometer in den Beinen haben.

Wert legen die Macher auf die Feststellung, dass es sich bei der Elbspitze um eine Gruppenfahrt handelt. „Nur in den Anstiegen wird die zu einem Rennen“, sagt Alexander Steiner vom Organisationsteam. Kein Wunder, gibt es dort schließlich Punkte für das Bergtrikot.

Dass die sportliche Anstrengung reizt, beweist die Zahl der Anmeldungen. Wenn es am Freitagmorgen um 5 Uhr losgeht, wollen 47 Fahrer an den Start gehen – so viele wie noch nie.

zur Startseite