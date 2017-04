Die „krumme“ Tabelle Neun Nachholspiele sind in der Kreisliga A Süd noch offen. Für zwei Mannschaften bedeutet das richtig Stress.

Am Montag haben sich SG Zschaitz/Ostrau II (weiße Trikots) und ESV Lok Döbeln torlos getrennt. Die SG-Fußballer müssen an diesem Wochenende in Hochweitzschen antreten, die Döbelner empfangen Gleisberg. © André Braun

Kreisliga A Staffel Süd. Der BC Hartha (1./33) ist fein raus. Nicht unbedingt, weil er momentan die Tabelle anführt, sondern weil er am langen Osterwochenende die letzten beiden Nachholspiele absolviert hat. Am 17. Spieltag haben die Harthaer mit der SG Blau-Weiß Altenhain (11./9) eine lösbare Aufgabe vor sich. Und nach der derben 0:6-Schlappe in Zschadraß dürften die BC-Fußballer auf Wiedergutmachung aus sein und einen deutlichen Sieg anstreben.

Ganz anders im Bezug auf die „Nachholer“ ist die Situation beim SV Medizin Hochweitzschen (2./29). Dreimal müssen die Westewitzer noch außerplanmäßig ran. Der Vorteil daran ist, dass sie noch genügend Gelegenheiten haben, die vier Punkte Rückstand zum BC Hartha aufzuholen. Nachteilig ist jedoch, dass die Hochweitzschener zum Beispiel am 1. Mai Fußball spielen dürfen. Am Sonnabend steht aber erst mal das Spiel gegen die SG Zschaitz/Ostrau II (8./16) an. Einen Sieg dürfte der Tabellenzweite da fest eingeplant haben.

Bei der SpG Döbelner SC II/Mochau (7./17) wird der SV Medizin Zschadraß (3./28) seinen dritten Tabellenplatz verteidigen wollen. Wenn es für die Zschadraßer so läuft wie gegen Hartha, dürfte einem vollen Erfolg nichts im Wege stehen. Der VfB Leisnig (12./8) hat ebenfalls noch drei Spiele nachzuholen. Deshalb könnte es nach Abschluss aller Nachholbegegnungen – wenn aus der „krummen“ dann wieder eine „gerade“ Tabelle geworden ist – durchaus sein, dass der VfB den letzten Tabellenplatz verlassen hat. Im Spiel gegen den Hohnstädter SV (4./26) sind die Leisniger aber krasser Außenseiter, auch wenn der Kontrahent zuletzt vier Spiele in Folge verloren hat.

In Sachen Nachholspiele hat der ESV Lok Döbeln (6./24) seit dem Ostermontag ebenfalls eine „reine Weste“. Beim SV 29 Gleisberg (9./15) gehen die Großbauchlitzer als Favorit ins Spiel, doch dürfte die Begegnung kein Selbstläufer werden. Gerade auf eigenem Platz sind die Gleisberger immer für eine Überraschung gut. Der SV Klinga-Ammelshain (5./26) und der FSV Dürrweitzschen (10./12) müssen jeweils noch zweimal „nachsitzen“. Im direkten Duell sollten die Klinga-Ammelshainer favorisiert sein. Ein Remis wie im Hinspiel wäre für die Dürrweitzschener schon ein Erfolg.

Kreisliga B Staffel Süd

In der Kreisliga B Staffel Süd hält sich die Zahl der Nachholspiele in Grenzen. Fünf Begegnungen sind aus den bisher 16 Spieltagen noch offen. Im Spitzenspiel des Tages empfängt Tabellenführer SV Grün-Weiß Großbothen (1./40) den Roßweiner SV II (4./21), der den vierten Platz einnimmt. Die Gastgeber sind bisher ungeschlagen und deshalb klarer Favorit. Doch auch die RSV-Reserve hat einen Lauf, holte zuletzt fünf Siege in Folge. Vielleicht geht ja auch etwas beim Spitzenreiter. Der SV Medizin Hochweitzschen II (7./19) wird nach dem Sieg in Mutzschen auch gegen den Nerchauer SV (9./12) punkten wollen. Der SV Aufbau Waldheim II (6./20) sollte in der Lage sein, bei der Spielgemeinschaft Dürrweitzschen/Zschadraß II (10./9) einen Auswärtssieg zu landen. Der SV Großbardau (8./19) ist gegen den Kiebitzer SV (11./7) favorisiert, auch wenn der Tabellenletzte zuletzt einen vollen Erfolg einfahren konnte. In der Partie SV Eintracht Sermuth II (5./21) gegen SV Einheit Mutzschen (2./28) ist ein Remis nicht unwahrscheinlich.

