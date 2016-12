Die Krönung Nach 60 Jahren hat das Rathaus Possendorf sein Dachtürmchen zurückbekommen. Es soll nicht unbewohnt bleiben.

Hochhieven, durch die Luft balancieren, einpassen und festschrauben – in gerade einmal zehn Minuten wurde am Donnerstagmittag das Türmchen aufs Possendorfer Rathaus gesetzt. „Das Türmchen wird von der B 170 weithin sichtbar sein“, sagte Bürgermeister Christoph Fröse stolz. © andreas weihs

Bannewitz. Die Krönung dauert gerade einmal zehn Minuten. Der Kran mit seinem gigantischen Arm hievt das rund 800 Kilogramm schwere und sechs Meter hohe Türmchen behutsam in die Luft. Aufgehängt an zwei Balken schwebt es vor dem Rathaus im Bannewitzer Ortsteil Possendorf in die Höhe. „Führen“, „Stopp“, „Führen“, „Stopp“ – mit diesen Kommandos wird der Kranführer unten vom Dach aus dirigiert. Exakt um 12.10 Uhr am Donnerstagmittag ist die Zentimeterarbeit geschafft. Das Rathaus hat nach rund 60 Jahren sein Türmchen zurück. „Das ist das i-Tüpfelchen“, sagt Bürgermeister Christoph Fröse, der sich das Geschehen mit den anderen Verwaltungsmitarbeitern vom Boden aus anschaut.

Die Rathauskrönung







Insgesamt 600 000 Euro steckt die Gemeinde in die Sanierung des Hauses, das von 1904 bis 1907 als Schulgebäude errichtet wurde. Der Verwaltungssitz bekommt einige neue Fenster, eine neue Fassade und ein neues Dach. Die Idee, dieses mit einem Türmchen zu krönen, kam bei der Planung der Rathaussanierung. Alte Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigten es deutlich. Früher war dort die Schulglocke untergebracht. Bei der letzten Dachsanierung in den 50er-Jahren wurde das Türmchen jedoch abgebaut. Für Bürgermeister Fröse war es keine Frage, dass es nun wieder aufs Rathaus kommt. „Bei dem, was wir investieren, machen wir es denkmalgerecht.“

Die alten Fotos mit dem Türmchen wurden eingescannt und digital entzerrt. „Damit wir die richtigen Maße bekommen“, erklärt der Architekt der Rathaussanierung, Patrick Zimmer. Nach historischem Vorbild entstand eine Holzkonstruktion, die außen mit Blech verkleidet ist. Angeliefert wurde das Türmchen bereits in den vergangenen Tagen in zwei Teilen und im Bannewitzer Bauhof zusammengebaut. Die Montage des Türmchens auf dem Dach sei dann nur die Vollendung der monatelangen Vorbereitungen, so Zimmer. „Es hat alles reibungslos geklappt.“

Auch wenn das Türmchen nun genau so aussieht wie früher, bekommt es doch eine andere Funktion. Die Lamellen an der Außenseite sind so gebaut, dass besondere Tiere durch sie hindurchschlüpfen können. „Das Türmchen ist als Fledermausquartier gedacht“, sagt Zimmer. Es sei zwar nicht sicher, ob die Säugetiere das Angebot auch annehmen. Aber bei anderthalb Metern Durchmesser und sechs Metern Höhe gebe es im Türmchen auf jeden Fall genug Platz.

Mit der Krönung des Rathauses am Donnerstag sind die Arbeiten dort aber noch nicht beendet. Das Dach wird bis Ende Januar fertig gedeckt. Anschließend kommt das Spezialgerüst weg und für das Streichen der Fassade wird ein neues aufgebaut. Wie Bürgermeister Fröse ankündigte, sollen die Arbeiten wohl im Mai abgeschlossen sein. Voraussichtlich 2018 will die Gemeindeverwaltung auch die Kellerräume des bis 1991 als Schule genutzten Hauses sanieren und vor allem trockenlegen. Dann könnte hier das kommunale Archiv einziehen. Dies ist aktuell noch in der alten Schule in Cunnersdorf untergebracht. Die geplanten Baumaßnahmen müssen aber auch erst einmal finanziert werden. Immerhin rund 250 000 Euro, schätzt die Gemeinde, würde es kosten, den Keller entsprechend zu sanieren.

zur Startseite