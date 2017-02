Dresdner Geschichte Die Krimis des Mittelalters Das Stadtarchiv hat ein Register über Straftaten und ihre Folgen herausgegeben. Im Dresden des 16. Jahrhunderts war es sehr blutrünstig.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Kriminalregister listet die Fälle zwischen 1517 und 1562 auf. Mit Tinte handgeschrieben auf Hadernpapier, gebunden in Schweinsleder. Das Original ist gut erhalten. © Elvira Wobst/Stadtarchiv Das Kriminalregister listet die Fälle zwischen 1517 und 1562 auf. Mit Tinte handgeschrieben auf Hadernpapier, gebunden in Schweinsleder. Das Original ist gut erhalten.

Noch heute ist an den Arkaden auf der Westseite des Altmarktes ein Relief angebracht, das an den Pranger erinnert, an dem die Straffälligen stehen mussten.

„Kriminalregister der Stadt Dresden“, Band I: 1517–1562. Erhältlich für 55 Euro.

Warum Anna Spies ihren Vater umbringen ließ, dieser Grund ist für immer im Dunkel des Mittelalters versunken. Gestanden hat sie die Anstiftung zum Mord trotzdem. „An allen getzwang“ – ohne allen Zwang, also ohne Folter. So „übersetzte“ Mandy Ettelt die Zeile. Die Sprachwissenschaftlerin hat es wieder getan. Nachdem sie bereits das achte und neunte Stadtbuch Dresdens transkribiert, also verschiedene, neuhochdeutsche Handschriften ins lateinische System umgewandelt hatte, nahm sich Ettelt im vergangenen Jahr das Kriminalregister von 1517 bis 1562 vor.

Das Ergebnis ist jetzt in Buchform erschienen. 450 Seiten dick, herausgegeben in bewährter Form von Thomas Kübler, dem Direktor des Stadtarchives, und Mittelalter-Professor Jörg Oberste, früher an der TU Dresden und seit 2004 an der Uni Regensburg. Zwar lebten in der Mitte des 16. Jahrhunderts gerade einmal 6 500 Menschen in Dresden. Über 500 dokumentierte Verbrechen begingen sie – also das gemeine Volk, denn Kleriker sowie Leute vom Hofe hatten eigene Gerichte – und Durchreisende, die hier auf frischer Tat oder als straffällig Gewordene und Gesuchte gefasst wurden, in den 45 Jahren trotzdem. Eine Quote, die der heutigen nahekommt. Die Schwere reichte dabei von der verbreiteten Gotteslästerung sowie Beleidigung über Diebstähle, Ehebruch und Unzucht bis hin zum Totschlag oder sogar Mord.

Weil Anna Spies den Knecht ihres Vaters zu Letzterem aufgestachelt hatte, erwartete sie eine besonders brutale Strafe: das Säcken. Die Verurteilten wurden dabei lebendig in einen Ledersack gesteckt. Allerdings nicht allein, dazu kamen ein Hund, Katzen, eine Schlange und Hähne. Welch eine Quälerei, nicht nur für den Menschen. Zugeklebt mit Pech und beschwert mit einem Stein, wurde das zappelnde Paket von der Brücke in die Elbe geworfen. Tod durch Ersaufen. Nicht selten wurden die Straftäter vorher auf dem Altmarkt, wo bis zu seinem Abriss im Jahr 1707 an der Nordseite Dresdens erstes Rathaus stand, regelrecht vorgeführt. Der Scharfrichter malträtierte die Todgeweihten mit einer Zange, riss ihnen Stücke aus dem nackten Körper. So wie bei Hans Schumann. Der hatte seine Mutter ins Wasser geschubst, weil sie ihm ihre Mühle nicht vermachen wollte. Erschlagen vom Mühlrad, ertrank sie. Doch aus Schumann wurde kein Müller, denn die Tat konnte ihm nachgewiesen werden.

Neben den verschiedenen Arten der Todesstrafe, von denen das Enthaupten durch das Schwert als die mildeste galt, weil der Delinquent seine Ehre dabei weitestgehend behielt, und das Vierteilen besonders grausam war, gab es weitere Bußen, die nicht tödlich endeten. Die Strafrichter ließen sich dabei so einiges einfallen, hat Ettelt beim Transkribieren herausgefunden.

Ehebrecher Jobst Weißbrot wurde zwar vorm Tod bewahrt, weil seine Frau um Gnade für ihn gebeten hatte. Dafür musste er aber einen Schandbrief schreiben und sich um den Hals hängen. Nach einer Runde über den Altmarkt wurde er am Pranger angekettet. Dort stand Weißbrot öffentlich zur Schau. Die Leute beschimpften ihn, spuckten und warfen Steine. Sie machten sich lustig über den Bestraften. Der Züchtiger ließ Weißbrot sogar den Schandbrief essen. Nachdem er den Urfrieden, also den Verzicht auf Rache geschworen hatte, wurde der Verurteilte aus der Stadt verbannt.

Wenigstens kam er mit dem Leben davon. Andere wurden verstümmelt, bekamen die Hand oder das Ohr abgehackt. Was Ettelt auf den gut erhaltenen 350 mit Tinte beschriebenen Seiten aus Hadernpapier, die zwischen zwei stabilen Buchdeckeln aus Schweinsleder stecken und gefühlt zwei Kilo schwer sind, herausgefunden hat, ist harter, düsterer Lesestoff.

Trotzdem war die Mittdreißigerin von ihrer Arbeit fasziniert. Auffällig ist, dass die Bestrafung mit dem Tod meist nicht endete. Wichtig war, unbefleckt vor Gott zu treten. Doch Diebe zum Beispiel verloren ihre Ehre auf Dauer, selbst, nachdem sie am Galgen gehängt worden waren. Auch Selbstmörder blieben entehrt und wurden ebenfalls nicht auf dem Friedhof begraben. Es kam vor, dass nach einer Enthauptung die Opfer noch aufs Rad gelegt wurden, um sie weiter zu sanktionieren. Es gab sogar Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen wurden härter bestraft, ihr Blut galt damals hierzulande noch als unrein.

Das zeigt beispielsweise der Fall von Martha Wenzel sowie ihren Kindern Affera und Michel. Die Geschwister waren unzüchtig, die Mutter ließ sie zusammen in einem Bett schlafen, wusste aber von dem inzestuösen Treiben nichts. Ein Kind kam zur Welt, Affera aber warf es heimlich in den Brunnen. Die Tat flog auf, die Schöffen sprachen ihr Urteil: Gefängnis für die Mutter und Staupenschläge für den Sohn, der danach Dresden verlassen musste. Die Tochter aber wurde mit dem Schwert geköpft. Sie hatte Glück, dass sie nur so gerichtet wurde, erzählt Ettelt. Eigentlich wurde Kindsmord mit Säcken bestraft. Wahrscheinlich war Affera sehr jung. Ihr Vergehen allerdings war, selbst fürs finstere Mittelalter, so hart, dass sie um die Todesstrafe nicht herumkam, von der Jugendliche ansonsten ausgenommen waren.

Nicht alle Taten wurden „ohne Zwang“ gestanden, oft halfen Folterer mit ihren unterschiedlichen Methoden nach. Auch das wird im Kriminalregister belegt. Immer dann, wenn jemand „peinlich befragt“ wurde, „das Schwert gezeigt“ bekam oder eine „scharfe Frage“ beantworten musste. Im Verklausulieren der Folter hatten die Schreiber ihren ganz eigenen Sprachstil. Und trotzdem kann jeder, der in dem Buch liest, mit etwas Übung viele Aussagen auch heute noch verstehen.

Das Stöbern ist spannend. Da die Menschen voyeuristisch veranlagt seien, werden viele „dieses Anrüchige der Kriminalgeschichte“ gern lesen, glaubt Herausgeber Thomas Kübler. Er plant schon die Fortsetzung. Im Archiv liegt noch ein zweites Kriminalregister. Viel dicker als das erste, doch zwei Drittel sind nicht beschrieben. Warum das Buch so abrupt aufhört – Mandy Ettelt will es herausfinden.

